اليابان | زيادة نسبة الوظائف التي تشغلها النساء في اليابان

هو وهي 20/07/2020

تم تسجيل رقم قياسي جديد في أبريل/ نيسان 2020 حيث شكلت النساء 36.8٪ من موظفي الخدمة المدنية اليابانية.

أفاد مكتب شؤون الموظفين بمجلس الوزراء في مايو/ أيار أنه من بين 8461 موظفًا مدنيًا تم توظيفهم في الوظائف العامة والمتخصصة في السنة المالية 2020، كان هناك 3111 امرأة. وكان هذا بارتفاع 1.4 نقطة عن العام السابق ليصل إلى 36.8٪. وبحسب المنصب، كانت 35.4٪ من المعينين في الوظائف العادية من النساء، 39.1٪ في المناصب العامة، و33.8٪ في العمل المتخصص. أظهرت جميع هذه البيانات زيادة مقارنة بمعدلات عام 2019.

ظلت النسبة المئوية للنساء بشكل عام وبين أولئك الذين تم تعيينهم في الوظائف العادية في نطاق 20-25٪ حتى عام 2014. ومع ذلك، في عام 2015، ارتفعت هذه النسبة إلى 30٪ ومن عام 2017 فصاعدًا، ارتفع المعدل العام بشكل مستمر، في حين أن معدل شغل الوظائف العادية ارتفع منذ عام 2018.

الزيادة من عام 2015 هي نتيجة الخطة الأساسية الرابعة للمساواة بين الجنسين، التي أقرها مجلس الوزراء في ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام. وكجزء من هذه الخطة، وضعت الحكومة هدفًا لزيادة النسبة السنوية للنساء المعينات من خلال امتحانات وظائف الخدمة العامة الوطنية والوظائف العادية إلى أكثر من 30٪ كل عام.

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قامت بعض المنظمات في الواقع بتوظيف أكثر من 50٪ من النساء، حيث سجلت لجنة حماية المعلومات الشخصية أعلى نسبة بنسبة 66.7٪، حيث كانت 4 من إجمالي 6 تعيينات جديدة من النساء. تبع ذلك أمانة مجلس الوزراء (إجمالي 17 موظفة) بنسبة 58.8٪، ووكالة شؤون المستهلكين (إجمالي 7 موظفات) بنسبة 57.1٪، ولجنة التجارة العادلة اليابانية (إجمالي 18 موظفة) بنسبة 55.6٪، ووزارة الخارجية (المجموع 145 موظفة) بنسبة 52.4٪، ومجلس مراجعة الحسابات في اليابان (إجمالي 32 موظفة) بنسبة 53.1٪.

المؤسسات التي تزيد فيها معدلات توظيف النساء عن 50٪ (2020)

الوزارة / مكتب الحكومة نسبة النساء لجنة حماية المعلومات الشخصية ٪66.7 أمانة مجلس الوزراء ٪58.8 وكالة شؤون المستهلكين ٪57.1 اللجنة اليابانية للتجارة العادلة ٪55.6 وزارة الخارجية ٪52.4 مجلس المراجعة في اليابان ٪53.1

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من مكتب مجلس الوزراء لشؤون الموظفين.

كانت المؤسسة ذات أدنى معدل توظيف من النساء هي مكتب تشريعات مجلس الوزراء (موظفة واحدة) بنسبة 0.0٪. كما حصلت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة على مرتبة منخفضة (إجمالي 1756 موظفة) بنسبة 26.1٪ ولجنة السلامة العامة الوطنية (إجمالي 221 موظفة)، التي تدير ها وكالة الشرطة الوطنية، بنسبة 33.0٪.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: امرأة من قوات الدفاع الذاتي اليابانية (يسار) تعلم كيفية ارتداء الملابس الواقية وخلعها كجزء من دورة فيروس كورونا الجديد للوقاية من العدوى لموظفي حكومة أوساكا وموظفي أماكن الإقامة الخاصة في أبريل/ نيسان 2020. الصورة مقدمة من وزارة الدفاع، جيجي برس)