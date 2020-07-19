اليابان | 40 عاما من تكنولوجيا المراحيض اليابانية

تكنولوجيا 19/07/2020

يشهد هذا العام عيد الميلاد الأربعين لـتوتو واشليت الرائدة في عالم المراحيض. ننظر إلى الوراء إلى أربعة عقود من التقدم التكنولوجي والتطوير الذي شهدته المراحيض اليابانية.

صادف شهر يونيو/ حزيران 2020 مرور 40 عامًا منذ تم كشف النقاب عن ”توتو واشليت“ Toto Washlet والتي غيرت العادات المرتبطة باستخدام المراحيض في اليابان وحول العالم. فقد صممت شركة توتو ”توتو واشليت،“، وكانت فكرة ”توتو واشليت،“ بسيطة، مقارنة بما نراه حاليا، حيث دمج المرحاض وظائف ”البيديه“ الأوروبي، أو ”الشطّاف،“ المخصص لغسل المؤخرة، داخل مقعد المرحاض الكهربائي. لكن عندما تم إصدار المراحيض المزودة بشطافات لأول مرة، كان المستهلكون متشككين في مفهوم ”الغسل وليس المسح“، لكن إعلانًا تلفزيونيًا عام 1982 ساعد في تغيير كل ذلك، مما جعل الغسل اسمًا مألوفًا. في عصر بدا فيه الحديث عن الوظائف الجسدية على التلفاز أمرًا لا يمكن تصوره، صنعت شركة توتو التغيير مع إعلان تجاري تعرض فيه الممثلة ملابسها الداخلية المزخرفة وتقول للجمهور ”مؤخرتك تريد أن يتم غسلها أيضًا“.

بعد 4 عقود، 80٪ من الأسر اليابانية لديها مراحيض ذكية مزودة بشطافات التنظيف، وأصبح تلك المراحيض أمرًا مألوفا في المجتمع الياباني. في الواقع، تقود اليابان العالم الآن في عالم المراحيض المتطورة الصحية، والتي تحظى بإعجاب شديد من الزوار الأجانب للبلاد.

في مارس/ آذار 2019، تجاوز إجمالي مبيعات Washlet العالمية 50 مليونًا. خارج اليابان، يمكن العثور على الأجهزة في فنادق خمس نجوم ومباني بارزة حول العالم.

تاريخ الواشليت

النظافة باستخدام التكنولوجيا الحديثة

Wonder-Wave هي تقنية طورتها شركة Toto والتي تقوم بالتناوب بتوزيع الماء بسرعات مختلفة لإعطاء تجربة مستخدم مرضية أثناء استخدام كمية أقل من الماء في عملية التنظيف بعد قضاء الحاجة.

يتضمن أحدث طراز من توتو، الذي تم إصداره في عام 2017، Air-In Wonder-Wave، والتي تعمل على تهوية قطرات الماء لإحساس أكثر توافقًا.



أشكال تدفق المياه التي ابتكرتها توتو من أجل راحة العملاء أثناء عملية التنظيف بعد قضاء الحاجة.

تقنية صديقة للبيئة

يتم تحليل أيونات الكلوريد في الماء كهربائيًا لإنشاء حمض هيبوكلوروس، والذي له خصائص تعقيم. هذه طريقة صديقة للبيئة للحفاظ على المرحاض نظيفًا ولا تتطلب إضافة أي مواد كيميائية، ومع مرور الوقت يعود الماء إلى حالته الأصلية. بذلك يبقى المرحاض نظيفاً من دون استعمال أي مادة كيماوية مضرّة بالبيئة

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التنظيف الذاتي

تنظف الذراع الآلية المتطور لرش المياه نفسها قبل وبعد الاستخدام. بعد الاستخدام، يتم تطهير الجزء الداخلي من العصا بالماء الكهربائي لتحافظ على نظافتها.

الحماية من الجراثيم

يتم تنظيف المرحاض الوعاء تلقائيًا قبل استخدامه لجعله أقل عرضة للتلوث. بعد الاستخدام، يتم تطبيق التنظيف عن طريق ماء مُحلل كهربائيًا لقتل الجراثيم والحفاظ على نظافة المرحاض لفترة أطول. تعاد عملية التنظيف تللك تلقائيًا كل ثماني ساعات للحفاظ على نظافة المرحاض.

مزيل الروائح التلقائي

يتعلم المرحاض مع الوقت متى يتم استخدام المرحاض خلال اليوم وينشط مزيل الروائح قبل ساعة من استخدامه. تقوم الوحدة بسحب الروائح الكريهة وإزالة الرائحة الكريهة باستخدام مرشح مياه كهربائي.



يدمج نموذج Neorest NX المذهل، وهو النموذج الدولي القياسي لـمراحيض توتو الذي تم إصداره في عام 2017، وظائف Washlet في الوعاء الخزفي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، جميع الصور من شركة توتو اليابانية)