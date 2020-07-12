اليابان | هل ترغب في صنع مجسم مصغر منك؟ تعرف على هذا المتنزه الساحر في طوكيو

في حي (أريأكى) بمدينة (كوطو) في العاصمة طوكيو يقع متنزه (Small Worlds Tokyo) (سمول ورلدز طوكيو). وهو متنزه ترفيهي داخل صالات مغلقة يضم عوالم خيالية لمجسمات ونماذج مصغرة مصممة بعناية. وهناك يمكنك القيام بأكثر من مجرد التجول في هذه العوالم، حيث يمكنك أن تصبح جزءًا منها عن طريق شراء حقوق الإقامة وإضافة مجسمات مصغرة لك إلى مشاهدك المفضلة.

يقع متنزه (سمول ورلدز طوكيو) في مركز (Ariake Butsuryū) (أريأكى بوتسوريو) على بعد ثلاثة دقائق فقط سيرًا على الأقدام من محطة قطار (Ariake Tennis no Mori) (أرياكى تنس نو موري) على خط (Yurikamome) (يوريكامومى). وهو أكبر متنزه ترفيهي مصغر داخلي في العالم، ويضم قرى عالمية مصغرة ومشاهد تتعلق بشخصيات الأنيمي الشهيرة المستنسخة بمقياس 80:1. إلا أنه بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، تأخر افتتاح المتنزه، ولكن بفضل ضخ ما يقرب من 20 مليون ين تم إنفاقها على إجراءات الوقاية من العدوى، تمكنت الجهة المنفذة من افتتاحه في الحادي عشر من يونيو/ حزيران الماضي. حيث يمكن التقاط العديد من الصور، وبالطبع عشاق تطبيق الانستغرام سوف يجدون العديد من الزوايا لالتقاط صور مميزة.



مدخل المتنزه الترفيهي (سمول ورلدز طوكيو).

الواقع المعزز بصورة مصغرة

بداية من المدخل، يشق الزوار طريقهم عبر نفق يشبه السفر عبر الزمن للخروج إلى ساحة رائعة من العوالم المصغرة مقسمة حسب المنطقة. المنطقة الأولى هي مركز الفضاء، مليئة بالأصوات الصاخبة لمحركات الطائرات النفاثة. وهنا، يمكن للزوار مشاهدة إعادة تمثيل مصغر يعيد بدقة صياغة برنامج أبوللو الفضائي لإطلاق صاروخ (ساتيرن 5) أو (زحل 5) في سبعينيات القرن الماضي بالإضافة إلى إطلاق مكوك فضائي مستقبلي.

إن المشاهد المصغرة في متنزه (سمول ورلدز طوكيو) ليست مجرد إعادة نسخ دقيق تمت صياغتة بعناية فحسب، بل ينتقل الأمر أيضًا إلى مواكبة الصوت المحيطي. حيث يتردد صدى مركز الفضاء مع العد التنازلي قبل إطلاق الصاروخ، يلي ذلك زئير المحركات إيذانًا ببدء إطلاق الصواريخ يصاحبها لهب شديد ودخان كثيف متصاعد.



إطلاق صاروخ ساتيرن 5 القوي الذي حمل مركبة أبولو 11 الفضائية إلى القمر.

ومن مركز الفضاء، يشق الزوار طريقهم إلى القرية العالمية ومناطق المانغا الشهيرة (Sailor Moon)

(سيلور مون) والتي تتميز أيضًا بعناصر الجذب الحركية. وفي القرية العالمية، يمكن للزوار مشاهدة المجسمات المصغرة خلال مراسم الرقص الكنائسي، وكذلك القطارات المتحركة وطريق الحبال المعلق والسيارات.

وتتكون القرية العالمية من خمسة ”بلدان“ خيالية تم تصميمها بعد القرن العشرين في آسيا وأوروبا ولكنها مأهولة بمخلوقات خيالية بالإضافة إلى البشر، وتُستخدم الإضاءة لخلق مؤثرات زوال النهار وحلول الليل كل 30 دقيقة، وفي مشهد حضري يبدو وكأنه مزيجًا من هونغ كونغ وشنغهاي، تلمع أضواء النيون في مشهد جميل مع غروب الشمس. ويمكن للزوار الاستمتاع بالعالم الخيالي المنبسط أمامهم من خلال الضغط على الأزرار الموضوعة في أماكن متفرقة لتحريك الدراجات وإيقاظ التنانين من سباتها.



القرية العالمية هي عالم خيالي يضم التنانين والوحوش السحرية الأخرى.



أضواء النيون تتلألأ في إعادة لتجسيم مصغر لمشهد من أحد الأحياء النابضة بالحياة الليلية في الصين.

وفي منطقة المسلسل التلفزيوني الشهير (Pretty Guardian Sailor Moon) (برتي غاردين سيلور مون) المأخوذ عن المانغا الشهيرة (سيلور مون)، يعود الحنين بالزائرين إلى تذكر أحد مشاهد حي (أزابو جوبان) في طوكيو منذ التسعينيات عندما كانت سلسلة الأنمي ذائعة الصيت، ويقبع بعيدًا في خلفية المشهد ”طوكيو البلورية“ في تخيل مستقبلي للمدينة في القرن الثلاثين. ويضم مشهد حي (أزابو جوبان) نسخ طبق الأصل متطابقة بدقة للشكل الخارجي الذي كان عليه الحي، وتظهر علامات المطاعم الشهيرة التي كانت موجودة حينها ولم تعد كذلك في وقتنا الحاضر.

وتزخر المنطقة بنماذج بشرية يبلغ طولها حوالي 2 سم في مشهد يعبر عن ارتحالهم إلى أشغالهم وسط هياكل وأشياء مصغرة مبنية على مقياس المتنزه القياسي 80:1. بالإضافة إلى شخصية (سايلور مون) ورفاقها البواسل المتواجدات في نفس المنطقة، ويمكن للزوار الاستمتاع بالبحث عن بطلاتهم المفضلة.



برج طوكيو يلوح بعيدًا في خلفية مشهد (أزابو جوبان). والمنزل القابع في المقدمة هو المكان الذي تعيش فيه (تسوكينو أوساغي) البطلة الخيالية في المانغا الشهيرة (سايلور مون). (الصورة من تاكى أوتشي ناؤكو).

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بين الحين والآخر، يترك سقف منزل البطلة (أوساغي) مفتوحًا للكشف عن محتويات الغرف التي تضم بالضبط نفس الأثاث وأوراق الحائط كما كان عليه الحال في سلسلة الأنيمي الأصلية. (الصورة من تاكى أوتشي ناؤكو).



ليس من السهل العثور على أماكن تواجد أبطال المانغا (سايلور مون). (الصورة من تاكى أوتشي ناؤكو)

حقوق الإقامة لتجربة تفاعلية جديدة

يضم متنزه (سمول ورلدز طوكيو) مينائه الجوي الخاص على غرار مطار كانساي الدولي. وقد تم استنساخ كل من الطائرات، والمدارج، وصالات الوصول والمغادرة، ومناطق استلام الأمتعة، كلٌ بشكل مفصل ودقيق. ويمكن للزوار أن يأخذوا قسطًا من الراحة في منطقة الاستراحات، والتي تم تصميمها لتشبه تلك الموجودة بصالة المطار، حيث يمكنهم الجلوس والاستمتاع بمشاهدة الطائرات أثناء الإقلاع والهبوط، الأمر الذي يضفي على المكان أجواء مبهجة خاصةً لهؤلاء الذين يعشقون الترحال وركوب الطائرات في الوقت الذي يشهد فيه العالم حاليًا توقف لحركة الطائرات بسبب الوباء العالمي.



تعاونت الجهات القائمة على تشغيل متنزه (سمول ورلدز طوكيو) الترفيهي بشكل وثيق مع الخطوط الجوية اليابانية وموانئ كانساي الجوية، وهما من شركائها الرسميين، لإنشاء صورة مصغرة واقعية لمطار كانساي الدولي.

وفي النهاية تقودنا الجولة داخل أروقة المتنزه الترفيهي إلى الحدث الأبرز، (إيفانغيليون – سلسلة تلفزيونيه كرتونية تحظى بشعبية كبيرة تدور قصتها حول صراعات خيالية بين الآلات، عُرضت في تسعينييات القرن الماضي واستمرت حتى عام 2013). وهناك منطقتان مخصصتان لمسلسل الأنيمي المعروف عالميًا. المنطقة الأولى هي تلك التي تضم شخصيات إيفانغيليون: وهم داخل أقفاص أو حظائر التخزين (في المسلسل كانت تُستخدم لحفظ وصيانة آلات إيفانغيليون في وقت عدم خوضها للقتال)، وفيها الآلات (إيفا) الوحدة-00، والوحدة-01، والوحدة-02 شامخين في حظائرهم استعدادًا للانطلاق. وفي المنطقة الثانية إيفانغيليون طوكيو-3 (المدينة التي تقع على أرضها أغلب أحداث المسلسل)، وبها يقيم بطل السلسلة (إيكاري شينجي) مع أصدقائه. وطوكيو-3 هي مدينة ضخمة محصنة على ضفاف بحيرة (أشينوكو) في منتجع هاكونى الجبلي. وعندما تهاجم الكائنات الغامضة الشكل التي يطلق عليها (إنجيلز)، تغرق المدينة بأكملها هي ومبانيها الشاهقة ببطء لتختفي تدريجيًا تحت الأرض.



يتم إطلاق شخصيات إيفانغيليون الثلاثة واحدة تلو الأخرى من أقفاصهم. (الصورة من كارا).



غرق المدينة الضخمة (طوكيو-3) في مشهد درامي. (الصورة من كارا).

جميع المشاهد في متنزه (سمول ورلدز طوكيو) رائعة، ولكن أكثر الجوانب جاذبية في هذا المتنزه الترفيهي هو أنه يمكنك العيش فيه! فمن خلال شراء حقوق الإقامة، يمكن للزوار الحصول على مجسم مصغر خاصة بهم مصنوع باستخدام تقنية الماسح الضوئي ثلاثي الأبعاد ووضعها في منطقتهم المفضلة لمدة عام واحد.

وفي المنطقة التي تضم شخصيات إيفانغيليون: منطقة القفص، يمكن للزوار اختيار ارتداء أحد أزياء أفراد مركز (نيرف – مركز قيادة العمليات في المسلسل) بحيث يمكن وضع الشكل المصغر ثلاثي الأبعاد مع شخصيات (نيرف) الرئيسية الأخرى، مثل (إيكاري شنجي) و (أيانامي ري). وسيستغرق وضع مجسمك المصغر اسبوعين تقريبًا حتى اكتمال عملية المسح ثلاثي الأبعاد، ولكن شراء حقوق الإقامة يتضمن تصريح سنوي مع تصاريح تكميلية ليوم واحد لمرافقة أفراد العائلة والأصدقاء حتى تتمكن من الزيارة في أي وقت لرؤية شخصيتك المصغرة والتقاط الصور. ومن المقرر بناء عوالم صغيرة إضافية قريباً في محافظة أوكيناوا وخارج اليابان.



أحد الزوار في شخصيته المصغرة يتم وضعها على سطح أحد الأبنية. يمكنك من خلال تقنية المسح ثلاثي الأبعاد ارتداء زيك المفضل والوقوف بالشكل الذي يحلو لك. الصورة مقدمة من متنزه (سمول ورلدز).



المشهد الشهير حيث ينظر كلًا من (إيكاري شينجي) و (كاتسوراغي ميساطو) إلى مدينة طوكيو-3 من على سفوح جبل (كينطوكي). بالطبع عشاق سلسلة (إيفانغيليون) سيتمنون لو توضع مجسماتهم المصغرة بجوارهم. (الصورة من كارا).

متنزه سمول ورلدز طوكيو الترفيهي

العنوان: مركز أريأكي بوتسوريو، 1-3-33 حي أريأكي مدينة كوطو، طوكيو.

ساعات العمل: من 9:30 صباحًا حتى 8:00 مساءً (آخر موعد للدخول في الساعة 7:30 مساءً)

رسوم الدخول: البالغون 2,700 ين، الطلبة (طلاب المدارس الإعدادية والثانوية) 1,900 ين، الأطفال (مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية) 1,500 ين، ومجانًا للأطفال ممن تقل أعمارهم عن 4 سنوات.

طلب المجسم المصغر مع حقوق الإقامة في منطقتي (سايلور مون) و (إيفانغيليون): البالغون 19,800 ين، طلاب المدارس الثانوية وما دونها 17,600 ين. المناطق الأخرى: البالغون 12,630 ين، طلاب المدارس الثانوية وما دونها 10,760 ين.

إمكانية الوصول: 3 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة قطار (أريأكى تنس نو موري) على خط (يوريكامومى). و 11 دقيقة سيرًا على الأقدام من محطة قطار (كوكوساي–تنجيجو) على خط (رينكاي).

(النص الأصلي باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. التقرير والمادة النصية من إعداد فريق عمل Nippon.com. صورة الموضوع العنوان: أقفاص الإطلاق المخصصة لآلات إيفانغيليون بمقياس 80:1. الصور من كارا)