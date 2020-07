اليابان | موقع جديد لتعلم اللغة اليابانية

في 1 يونيو/ حزيران، أطلقت وكالة الشؤون الثقافية موقعًا إلكترونيًا جديدًا لتعلم اللغة اليابانية العملية من خلال محتوى الفيديو. وهي تستهدف في المقام الأول الأشخاص الذين انتقلوا للتو إلى اليابان ويتعلمون اللغة لأول مرة أو أولئك الذين يعيشون في البلاد ولكن لم تتح لهم الفرصة للدراسة. تتوفر التفسيرات وترجمات الحوار باللغة الإنكليزية، الصينية المبسطة، البرتغالية، الإسبانية، والفيتنامية.

ينصب التركيز الرئيسي على المحادثات في مواقف الحياة اليومية. هناك 18 موضوعًا، بدءًا من التعريف الذاتي والتسوق للعناصر اليومية إلى الاستعداد لحالات الطوارئ والذهاب إلى وكيل عقارات. يحتوي كل فيديو على نصوص برمجية يمكن متابعتها باليابانية ومع كتابة المحادثات بالحروف الإنكليزية، والتي يمكن تشغيلها وإيقافها بشكل منفصل. هناك أيضًا أقسام عن العبارات والمفردات الرئيسية، وفيديو نهائي يجمع أنماط الجمل في الموضوع. تقدم مقاطع الفيديو الأخرى على الموقع التمهيدي بالأصوات والنصوص اليابانية وبنية اللغة اليابانية.

من الجدير بالتأكيد إلقاء نظرة على هذا الموقع للحصول على المواد الممتازة والمختارة جيدًا، والتي من المؤكد أنها ستساعد المتعلمين على التنقل في المواقف الشائعة في اليابان. ومع ذلك، لاحظ أنه يمكن أن يستغرق تحميل مقاطع الفيديو بعض الوقت، اعتمادًا على سرعة الإنترنت.

الموقع: Connect and Enhance Your Life in Japanese

(النص الأًلي باللغة اإنكليزية، صورة العنوان من وكالة الشؤون الثقافية)