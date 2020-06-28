اليابان | ارتفاع فواتير الكهرباء بسبب العمل من المنزل في اليابان

اقتصاد 28/06/2020

كان للتحول إلى العمل من المنزل في اليابان تأثير كبير على فواتير الكهرباء المنزلية. تشير التقديرات المستندة إلى دراسة حديثة إلى أنها ارتفعت بنسبة 3500 ين على أساس شهري، بزيادة قدرها 60٪.

المزيد من العمل من المنزل يعني فواتير كهرباء أعلى. كشفت دراسة أجرتهاEnechange ، وهي شركة تعمل في طوكيو لموقع إلكتروني لمقارنة أسعار الطاقة، أن استهلاك الكهرباء المنزلية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة السادسة مساءً ارتفع بنسبة 94٪ بعد إعلان حالة الطوارئ في اليابان للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في 7 أبريل/ نيسان، مقارنة بالفترة السابقة للإعلان. ارتفع استخدام الكهرباء لليوم بأكمله بنسبة 60٪، مع إضافة ما يصل إلى متوسط زيادة في فواتير الكهرباء بقيمة 3493 ين شهريًا. حتى بعد رفع حالة الطوارئ، شجعت الحكومة والسلطات المحلية على التنفيذ النشط للعمل عن بعد لتفادي زيادة عدد حالات عدوى فيروس كورونا. وهذا يعني أنه على الرغم من انخفاض نفقات التنقل بسبب العمل من المنزل، فمن المتوقع أن يزيد إنفاق الأسرة.

نظرت الدراسة في بيانات من 967 موقعًا داخل شبكة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية في أيام الأسبوع قبل إعلان الطوارئ (2، 3، 6، 7 أبريل/ نيسان) وبعد (8، 9، 10 أبريل/ نيسان). لقد وقامت بحساب حجم استخدام الكهرباء يوميًا على الاستخدام الشهري، وتم تحويل هذا بدوره إلى فاتورة كهرباء وفقًا للرسوم المنزلية العامة التي تفرضها شركة طوكيو للطافة الكهربائية.

أظهر استطلاع أجرته Enechange في مايو/ أيار، والذي استهدف 1،885 مستخدمًا لمجلة البريد الإلكتروني الخاصة بها، أن 79٪ منهم قد زادوا الوقت الذي يقضونه في المنزل نتيجة لتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ولتبني العمل من المنزل وإغلاق المدارس ومراكز الرعاية النهارية مؤقتًا. بالإضافة إلى ذلك، قال 58٪ ممن شملهم الاستطلاع أنهم شعروا أنهم ينفقون على الكهرباء أكثر من العام السابق.

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تضمنت العوامل الكامنة وراء الزيادة الملحوظة في فواتير الكهرباء الأثر المباشر للتحول إلى العمل من المنزل من حيث الكهرباء المستخدمة لتشغيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الأخرى، بالإضافة إلى تكاليف الكهرباء المرتبطة بقضاء المزيد من الوقت في المنزل، مثل زيادة استخدام الأجهزة المنزلية وأجهزة التلفاز. أُجري الاستطلاع في مايو/ أيار، ولكن مع اقتراب فصل الصيف، من المرجح أن يرتفع استخدام مكيفات الهواء المنزلية، مما يزيد من الضغط على ميزانيات الأسر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)