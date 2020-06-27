اليابان | مسح: نصف سكان طوكيو يودون الانتقال للريف!

مجتمع 27/06/2020

أظهر مسح حديث أن حوالي نصف سكان طوكيو والمحافظات المجاورة أعربوا عن اهتمامهم بالخروج من العاصمة.

وقد وجد مسح لمكتب مجلس الوزراء أن حوالي نصف سكان منطقة طوكيو يظهرون بعض الاهتمام بالعيش في المناطق الإقليمية. استهدف المسح 10000 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عامًا يعيشون في طوكيو والمحافظات المجاورة لها كاناغاوا، سايتاما، وتشيبا.

بشكل عام، مثل أولئك الذين لديهم قدر من الاهتمام 49.8٪، ولكن هذا ارتفع إلى 61.7٪ لأولئك الذين ولدوا خارج منطقة طوكيو.

من بين الذين ردوا بأنهم مهتمون بالتأكيد بالعيش في المناطق الإقليمية، فإن السبب الأكثر شيوعًا بنسبة 54.8٪ يرجع إلى البيئة الطبيعية الغنية. وتجدر الإشارة إلى أن 61.1٪ من الأشخاص الذين ولدوا في منطقة طوكيو أعطوا نفس الرد تقريبا.

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من ناحية أخرى، من بين الردود الأكثر شيوعًا من أولئك الذين كانوا من خارج طوكيو في الأصل، قال 38.4٪ أنهم مهتمون بذلك لأنهم يودون العيش في المكان الذي نشأوا وترعرعوا فيه، كما قال 19.9٪ أنهم يودون القيام بذلك حتى يتمكنوا من رعاية أفراد أسرهم ورعايتهم.

عندما تم سؤالهم عن الصورة الإيجابية للحياة في الريف، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا بنسبة 40.1٪ هي الاسترخاء المحاط بالطبيعة بعد التقاعد، يليه توازن جيد بين العمل والحياة بنسبة 23.6٪. كان الانطباع السلبي الأكثر شيوعًا هو النقل العام غير الملائم (55.5٪) وانخفاض الدخل مقارنة برأس المال (50.2%).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)