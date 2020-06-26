اليابان | الاستمتاع بمنظر الغروب في ينبوع مياه حارة لشباب متجدد

يشتهر ينبوع المياه الحارة فوروفوشي أونسين الواقع على الساحل الغربي لمحافظة أوموري بأحواض الاستحمام في الهواء الطلق والتي تسمح برؤية مناظر بانورامية لبحر اليابان. وهذا الينبوع يحظى بشهرة بين عشاق الينابيع الحارة على الرغم من بُعد موقعه.

خط غونو للذهاب إلى ينابيع المياه الحارة الساحرة

يقع ينبوع المياه الحارة فوروفوشي أونسين في كوغانيزاكي وهي رأس في بلدة فوكاؤرا على ساحل بحر اليابان الجميل في محافظة أوموري. تُعرف الينابيع الحارة الطبيعية منذ قديم الزمن عندما قام السكان المحليون بنحت ’'أسرة'‘ في صخور ساحلية للاستحمام في المياه. يستقبل فندق كوغانيزاكي فوروفوشي أونسين بترحاب كلا من النزلاء والزوار الذين يأتون للاسترخاء في الينابيع الحارة المذهلة التابعة للفندق. إن اسم فوروفوشي يعني ’'لا يشيخ ولا يموت أبدا''، هل يمكن أن تكون هذه المياه الأسطورية ينبوع الشباب المتجدد؟



يتيح الفندق الساحلي رؤية مناظر رائعة لبحر اليابان (الصورة بإذن من ينبوع المياه الحارة كوغانيزاكي فوروفوشي).

يعد خط غونو الشهير التابع لشركة JR وسيلة مثالية للسفر إلى هناك حيث يمر من برية شيراكامي-سانتشي الفاتنة المدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي الطبيعية. يتميز خط منتجع شيراكامي إكسبرس التابع لشركة JR والذي يوفر خدمة سريعة محدودة التوقف، بديكور داخلي للعربات من خشب الزان الياباني ’'بونا'‘ والعربات لها نوافذ واسعة لجعل الأجواء أكثر تعبيرا عن المكان. كما تستضيف القطارات عروضا للعزف على تسوغارو جاميسين (آلة الشاميسين الخاصة بمحافظة أوموري) ورواية حكايات بلهجة تسوغارو المحلية. تسمح تذكرة خاصة للقطار، Gonō Line Free Pass، بالتوقف لعدد غير محدود من المرات على طول الطريق على مدار يومين، مما يسمح للمسافرين بتجربة رحلات في منطقة بحيرات جونيكو في شيراكامي أو زيارة مواقع أخرى. (يبلغ ثمن تلك البطاقة 3880 ينا، بالإضافة إلى رسوم حجز قدرها 530 ينا لكل مقعد عند ركوب القطارات مع مقاعد محجوزة بالكامل).



أحد القطارات السياحية على خط منتجع شيراكامي إكسبرس التابع لشركة JR يسافر بمحاذات الساحل بين محطتي فوكاؤرا وهيروتو (الصورة بإذن من المكتب الفرعي لشركة JR شرق أكيتا).

الاسترخاء بصفاء في حمامات مختلطة في الهواء الطلق

لون المياه في ينبوع المياه الحارة فوروفوشي بنيا محمرا داكنا، وتحتوي على الكلور وهي غنية بالحديد ما يسخن الجسم حتى تصل الحرارة إلى القلب أثناء وبعد الاستحمام. تمتلك المياه خصائص علاجية لحالات مختلفة من الأمراض الجلدية وذلك بسبب تأثيرها المضاد للجراثيم. كما تحتوي على مستويات عالية من حمض ميتاسيليك وأيونات هيدروجن الكربونات والتي يعتقد أنها تعمل على تجميل البشرة. إن الخصائص العلاجية المنسوبة لتلك المياه توضح اسم ينبوع المياه الحارة ذاك ’'لا يشيخ ولا يموت أبدا''، ومن المؤكد أن المستحمين ينتابهم شعور بالانتعاش بعد المشاق اليومية أو أعباء السفر.



يسمح حمام ’'شين-كان'‘ برؤية مناظر رائعة لبحر اليابان. من بين المرافق حمام في الهواء الطلق وساونا (الصورة بإذن من ينبوع المياه الحارة كوغانيزاكي فوروفوشي).

يشتهر ينبوع المياه الحارة ذاك بحمامين في الهواء الطلق على جانب البحر: حمام كبير مختلط بين الجنسين وحمام أصغر للنساء فقط. لا شيء يضاهي الحمام المختلط حيث يعطي شعورا بالتحرر والاتحاد مع المحيط. لا يسمح ينبوع المياه الحارة للمستحمين بارتداء مناشفهم أو ملابس الاستحمام في أحواض الاستحمام، ولكن متجر الفندق لديه ملابس استحمام خاصة للتأجير أو البيع للمستحمين الذين يشعرون بالحياء. تلك الملابس مكونة من قطعة واحدة مصنوعة من منشفة سميكة مع حمالات كتف، بحيث يمكن للجميع الاستحمام معا براحة.

توفر الحمامات على جانب البحر إطلالات واسعة على الأفق وشعورا بأنك مغمور في مياه البحر، ويصاحب تلك الأجواء صوت الأمواج التي تتكسر على الصخور ما يعطي إحساسا بالاسترخاء. المياه ليست حارة للغاية، لذا يمكنك الاسترخاء لفترة طويلة والاستمتاع بالمناظر.



حوض الاستحمام المختلط الموجود في الهواء الطلق في ينبوع المياه الحارة فوروفوشي. يمنع استخدام الحوض في الشتاء عندما تكون الأمواج عالية جدا (الصورة بإذن من جمعية السياحة في محافظة أموري).



مساحة للاسترخاء بعد الاستحمام فيها كراسي للمساج وشاي ساخن ومياه باردة (الصورة بإذن من ينبوع المياه الحارة كوغانيزاكي فوروفوشي).

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نزلاء الفندق يستمتعون بمشاهدة غروب الشمس

تُصنف مشاهد غروب الشمس فوق خط أفق بحر اليابان في فوكاؤرا ضمن أفضل مناظر الغروب في اليابان. إن الحمامات على جانب البحر مفتوحة لزوار فترة النهار حتى الساعة 4 عصرا، لذلك فإن مناظر غروب الشمس تكون من نصيب النزلاء.

وقد اختيرت فوكاؤرا ذات مرة من قبل وزارة البيئة كأفضل مكان في اليابان لمراقبة النجوم. يمكن للنزلاء في ينبوع المياه الحارة في فوروفوشي التحديق في السماء من حوض الاستحمام في الهواء الطلق ’'شين-كان'‘ والذي يظل مفتوحا حتى منتصف الليل.



تتلألأ مياه حوض الاستحمام جراء أشعة الشمس الذهبية (الصورة بإذن من ينبوع المياه الحارة كوغانيزاكي فوروفوشي).

غرف الفندق مطلة على المحيط

يوفر الفندق الواقع على قمة تلة لجميع النزلاء غرفا ذات إطلالات جميلة على المحيط. وبهذه الصورة يمكن للنزلاء الاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس والنجوم من غرفهم المريحة، بالإضافة إلى المناطق المشتركة.

بعد الاسترخاء التام في حوض الاستحمام في الهواء الطلق المطل على البحر، يمكن للنزلاء تناول عشاء محضر من أشهى أطباق فوكاؤرا. تعد مياه المحيط القريبة مناطق صيد وفيرة، وذلك بفضل المياه النقية التي تدخل البحر من خلال قنوات تحت الأرض من جبال شيراكامي-سانتشي. يشكل العشاء مصدر غذاء للجسم والروح معا، وهو يضم مأكولات بحرية موسمية بما في ذلك أسماك التونة والأبراميس إلى جانب قواقع أذن البحر ومحار حلزونية الشكل مصطادة من جزيرة غير مأهولة على بعد 30 كيلومترا من الفندق.



يمكن سماع صوت الأمواج الباعث على الاسترخاء من الغرف. تعتبر غرف النزلاء الهادئة والمجهزة على الطراز الياباني مثالية للاسترخاء بعد عناء السفر (الصورة بإذن من ينبوع المياه الحارة كوغانيزاكي فوروفوشي).



وجبات العشاء الفاخرة في الفندق تتضمن أطباقا موسمية (الصورة بإذن من ينبوع المياه الحارة كوغانيزاكي فوروفوشي).



بهو الفندق فسيح. كل يوم سبت يقام هنا عرض تسوغارو جاميسين (وهو نمط من موسيقى آلة الشاميسين التي يعود أصلها لمحافظة أوموري). (الصورة بإذن من ينبوع المياه الحارة كوغانيزاكي فوروفوشي).

ينبوع المياه الحارة فوروفوشي

العنوان : 1-15 شيموكييوتاكي، هيناشي، فوكاؤرا-ماتشي، نيشيتسوغارو-غون، محافظة أوموري

: 1-15 شيموكييوتاكي، هيناشي، فوكاؤرا-ماتشي، نيشيتسوغارو-غون، محافظة أوموري الوصول : 5 دقائق بسيارة الأجرة من محطة ’'وي سبا تسوباكيياما'‘ على خط غونو التابع لشركة JR. يشغل فندق ينبوع المياه الحارة فوروفوشي حافلة مكوكية مجانية لتقل النزلاء من محطة ’'وي سبا تسوباكيياما'‘ التابعة لشركة JR، وهي مؤقتة بحيث توافق وصول قطارات خط منتجع شيراكامي إكسبرس. ليس هناك حاجة للقيام بالحجز. يجب إجراء حجوزات لركوب القطارات المحلية.

: 5 دقائق بسيارة الأجرة من محطة ’'وي سبا تسوباكيياما'‘ على خط غونو التابع لشركة JR. يشغل فندق ينبوع المياه الحارة فوروفوشي حافلة مكوكية مجانية لتقل النزلاء من محطة ’'وي سبا تسوباكيياما'‘ التابعة لشركة JR، وهي مؤقتة بحيث توافق وصول قطارات خط منتجع شيراكامي إكسبرس. ليس هناك حاجة للقيام بالحجز. يجب إجراء حجوزات لركوب القطارات المحلية. الهاتف : 0173743500

: 0173743500 أوقات استخدام الحمام لنزلاء الفندق : حوض الاستحمام في الهواء الطلق على جانب البحر، من طلوع الشمس وحتى الغروب. الجناح الرئيسي ’'هون-كان'‘ في حمام كوغاني-نو-يو من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء. الجناح الجديد ’'شين-كان'‘ في حمام فوروفوشي-نو-يو من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا، ومن الساعة 10:30 صباحا حتى منتصف الليل.

: حوض الاستحمام في الهواء الطلق على جانب البحر، من طلوع الشمس وحتى الغروب. الجناح الرئيسي ’'هون-كان'‘ في حمام كوغاني-نو-يو من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء. الجناح الجديد ’'شين-كان'‘ في حمام فوروفوشي-نو-يو من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا، ومن الساعة 10:30 صباحا حتى منتصف الليل. الرسوم وأوقات الاستحمام للزوار في وقت النهار : البالغون 600 ين، الأطفال 300 ين. الحمام في الهواء الطلق على جانب البحر من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، جناح هون-كان في حمام كوغاني-نو-يو من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، جناح شين-كان في حمام فوروفوشي-نو-يو من الساعة 10:30 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر.

: البالغون 600 ين، الأطفال 300 ين. الحمام في الهواء الطلق على جانب البحر من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، جناح هون-كان في حمام كوغاني-نو-يو من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء، جناح شين-كان في حمام فوروفوشي-نو-يو من الساعة 10:30 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر. المعلومات بعدة لغات : لافتات المنشآت باللغتين اليابانية والإنجليزية. وهناك طاقم يتكلم اللغتين الإنجليزية والصينية. الموقع باللغة الإنجليزية:

: لافتات المنشآت باللغتين اليابانية والإنجليزية. وهناك طاقم يتكلم اللغتين الإنجليزية والصينية. الموقع باللغة الإنجليزية: https://www.furofushi.com/english

مناطق جذب سياحي مجاورة: بحيرة آويكي، بحيرات شيراكامي جونيكو

كانت برية شيراكامي-سانتشي أول موقع ياباني تسجله اليونسكو كموقع للتراث العالمي. تقع في تضاريس جبلية تمتد بين محافظتي أوموري وأكيتا وتضم إحدى أكبر غابات أشجار الزان اليابانية المعمرة في العالم. عند سفح شيراكامي-سانتشي من جهة الغرب يوجد متنزه تسوغارو القومي والذي يضم مجموعة شهيرة من البحيرات هي جونيكو (وتعني 12 بحيرة باللغة اليابانية، ولكن في الحقيقة يبلغ مجموع عدد البحيرات 33). أشهر تلك البحيرات هي آويكي ذات المياه الزرقاء الرائعة والتي تبدو وكأنها مصبوغة ولكنها شفافة تماما، ويمكن الرؤية من خلال المياه إلى ما يصل حتى تسعة أمتار، بحيث يمكن رؤية الأشجار المتساقطة في قاع البركة. يتيح مسار المشي تجربة رائعة لموقع التراث العالمي وبإمكان الزوار التجول في غابة الزان اليابانية الكثيفة لمشاهدة آويكي والبرك الأخرى.



منصة تسمح بمشاهدة بحيرة آويكي عن قرب (الصورة بإذن من قسم السياحة في بلدة فوكاؤرا).

مسار السير في جونيكو وآويكي

العنوان : ماتسوكامييا، ماتسوكامي، فوكاؤرا-ماتشي، نيشيتسوغارو-غون، محافظة أوموري

: ماتسوكامييا، ماتسوكامي، فوكاؤرا-ماتشي، نيشيتسوغارو-غون، محافظة أوموري الوصول : 15 دقيقة بواسطة حافلة كونان (المسار: متنزه أوكو جونيكو) من محطة جونيكو التابعة لشركة JR. تبدأ الجولة سيرا على الأقدام إلى آويكي والتي تستغرق 10 دقائق من كوخ مجاور لبيع الهدايا التذكارية يدعى كيورورو.

: 15 دقيقة بواسطة حافلة كونان (المسار: متنزه أوكو جونيكو) من محطة جونيكو التابعة لشركة JR. تبدأ الجولة سيرا على الأقدام إلى آويكي والتي تستغرق 10 دقائق من كوخ مجاور لبيع الهدايا التذكارية يدعى كيورورو. يفتتح المتنزه أمام الزوار من أوائل أبريل/نيسان وحتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

الوقت الموصى به : خصص 60 دقيقة لإكمال المسار الدائري والبالغ 1.8 كيلومتر.

: خصص 60 دقيقة لإكمال المسار الدائري والبالغ 1.8 كيلومتر. لافتات المنشآت باللغتين اليابانية والإنجليزية.

الهاتف: 0173744412 (قسم السياحة في بلدة فوكاؤرا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص من شوبريس. صورة العنوان: منظر لغروب الشمس عند المحيط من حمام في الهواء الطلق في ينبوع المياه الحارة فوروفوشي. الصورة بإذن من جمعية السياحة في محافظة أوموري)