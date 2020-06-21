اليابان | اليابانيون يعودون للمطاعم بعد رفع حالة الطوارىء

مجتمع 21/06/2020

حتى قبل رفع حالة الطوارئ في اليابان للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في المحافظات الخمس الأخيرة في 25 مايو/ أيار، بدأت حجوزات المطاعم في التعافي بالفعل حيث استسلم المستهلكون لإرهاق الحجر الصحي.

في 16 أبريل/ نيسان، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ على الصعيد الوطني، حيث طالبت الحكومة الناس بالبقاء في المنزل قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما طلبت الحكومة من العديد من الشركات تقليل ساعات العمل أو تعليق العمل. في 14 مايو/ أيار بعد شهر واحد تقريبًا تم رفع حالة الطوارئ في 39 محافظة من محافظات اليابان الـ 47.

في 17 مايو/ أيار، قارنت خدمة حجز المطاعم TableCheck مستويات الحجز في محافظتين تم فيهما رفع حالة الطوارئ (آيتشي وفوؤكوكا) إلى الثمانية التي استمرت فيها القيود (هوكايدو، طوكيو، سايتاما، تشيبا، كاناغاوا، أوساكا، كيوتو، وهيوغو. ووجدوا أنه في المحافظتين اللتين تم فيهما رفع حالة الطوارئ، ارتفعت الحجوزات التي تم إجراؤها باستخدام خدمة TableCheck إلى 2.95 لكل مطعم حتى يوم السبت 16 مايو/ أيار، وهو مستوى 3.4 أضعاف 0.88 الذي لوحظ في 20 أبريل/ نيسان، وهو أبطأ يوم في السنة حتى الآن. في المحافظات الثماني التي ظلت تحت حالة الطوارئ، تم تسجيل 2.28 حجزًا لكل مطعم في 16 مايو/ أيار، بزيادة ثلاثة أضعاف عن 0.75 التي لوحظت في 20 أبريل/ نيسان. وهذا يدل على أن الحجوزات في هذه المناطق كانت تتعافى بالفعل على الرغم من خضوعها لإعلان حالة الطوارئ، وإن لم يكن إلى المستويات التي لوحظت في أيتشي وفوؤكوكا. وتعزى الزيادة إلى خروج الناس لتناول الطعام في الخارج بعد الإرهاق الذي شعروا به أثناء مكوثهم في المنزل، والمطاعم التي لم تستطع تحمل الانخفاض في الإيرادات وعادت إلى العمل العادي إلى ساعات العمل العادية.

متوسط الحجوزات اليومية لكل مطعم

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من TableCheck (حتى 17 مايو/ أيار). المحافظات الثمانية في ظل حالة الطوارئ هي هوكايدو، طوكيو، سايتاما، تشيبا، كاناغاوا، أوساكا، كيوتو، وهيوغو.

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يصف TableCheck مستوى الحجوزات، الذي يصل إلى أقل من 3 في اليوم لكل مطعم على أنه “لا يزال منخفضًا”. الآن وقد تم رفع حالة الطوارئ على الصعيد الوطني، تأمل صناعة الضيافة أن يعود الزبائن بسرعة إلى المطاعم والحانات. ومع ذلك، مع المزيد من الرحلات والمزيد من التجمعات فهناك خطورة أكبر من تفشي عدوى فيروس كورونا. وللتخفيف من هذه المخاطر، تدعو الحكومة إلى التحول إلى أسلوب جديد لتناول الطعام حيث يجلس الزبائن جنبًا إلى جنب بدلاً من الجلوس وجهًا لوجه.

(النص الأًلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: شاشة عملاقة تظهر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعلن رفع حالة الطوارئ في اليابان، الصورة من جيجي برس)