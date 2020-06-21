اليابان | أماكن الترفيه الليلية تتسبب في نقاط عدوى جديدة بفيروس كورونا في اليابان

مجتمع 21/06/2020

في ظل ما نشهده حاليًا من تفشي فيروس كورونا تم اكتشاف مجموعة من الحالات المصابة مرتبطة بالحياة والخدمات الترفيهية الليلية، الأمر الذي يلقي الضوء على الحانات والنوادي الليلية التي تبحث عن جذب الزبائن من خلال ما تقدمه من وسائل ترفيهية غزلية.

في البداية دعونا نتعرف على مصطلح (settai) (سيتَّاي) في اللغة اليابانية، حيث نجده يُستخدم بشكل عام لوصف أنواع مختلفة من “وسائل الترفيه”. ففي المؤسسات اليابانية يشير إلى الشركات التي تقيم مناسبات لاحتساء المشروبات الكحولية وتناول الأطعمة المختلفة، بينما في المناطق الترفيهية، يشير إلى الأماكن التي يتردد عليها الزبائن وغالبًا ما يكونون من الرجال ممن هم في منتصف العمر لتناول الطعام والشراب والتواصل الاجتماعي مع الموظفين مقدمي الخدمة، ممن يكونوا عادة من النساء. وهذا النوع الأخير من المنشآت الترفيهية، المعروف باسم (settai fūzoku) (سيتَّاي فوزوكو) أو “أماكن ترفيهية مخصصة للبالغين”، كان موضعًا للتمحيص في الآونة الأخيرة في أعقاب اكتشاف سلسلة من الحالات المصابة بالفيروس التاجي المرتبطة بالنوادي الليلية. حيث دفعت هذه الزيادة في الأعداد محافِظة طوكيو (كويكي يوريكو) ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الدعوة علانية إلى تجنب هذه الأماكن خلال الجائحة.

ما المقصود بخدمات سيتَّاي؟

تخضع الأنشطة التجارية التي تقدم خدمات (سيتَّاي) الترفيهية إلى قانون تنظيم المنشآت الترفيهية المخصصة للبالغين في اليابان، والذي يعرّفها على نحو فضفاض على أنها منشآت يتردد عليها الزبائن خصيصًا لتناول الأطعمة والمشروبات وقضاء أوقاتٍ ترفيهية. وتتضمن الخدمة عادةً الزبائن الذين يدفعون رسومًا لقضاء بعض الوقت مع واحدة أو أكثر من المُضَيّفات العاملات بالمكان واللاتي يقدمن الطعام والشراب وينخرطن في الحديث مع الزبائن. وهناك مجموعة كبيرة من المحال التي تندرج تحت فئة (سيتَّاي)، بدءًا من المطاعم الراقية التي توظف مقدمي العروض الترفيهية التقليديين مثل (فتيات الغيشا – نمط من العروض اليابانية التقليدية تؤديه فتيات يقدمن عروض ترفيهية كالغناء والرقص)، إلى حانات الضيافة التي تشتهر بأشكال الإنارة المختلفة، إلى مقاهي النادلات المتخصصة (ميد كافيه). وغالبًا ما يكون نوع الترفيه المقدم غزليًا بشكل عام، إلا أنه ليس جنسيًا صريحًا، ويهدف فقط إلى تسلية الزبائن، على الرغم من أن بعض الأماكن قد يذهب بها الأمر إلى أبعد من ذلك.

في عام 2018، أصدر مكتب السلامة المجتمعية التابع لهيئة الشرطة الوطنية قائمة محدَّثة للّوائح الخاصة بالمنشأت التجارية العاملة في المجالات الترفيهية للبالغين، والتي تضمنت وصفًا أكثر تفصيلاً لخدمات (سيتَّاي)، وذلك لإيضاح الفوارق مع المنشآت الترفيهية الأخرى التي لا تدخل ضمن نطاق خدمات الـ (سيتَّاي).

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ومع استئناف الأنشطة التجارية تدريجيًا بعد رفع اليابان لحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، كان هناك بعض الارتباك حيال تحذير الحكومة للمنشآت التي تقدم خدمات الـ (سيتَّاي). وبالنظر إلى أن مثل هذه المنشآت تشتهر بكونها أماكن يقبل عليها الموظفون للترفيه عن أقرانهم من الشركات الأخرى، فسرت بعض الشركات خدمات الـ (سيتَّاي) على أنها تعني أي ترفيه مرتبط بالأعمال التجارية، وحدت من اصطحاب العملاء لتناول العشاء واحتساء المشروبات حتى في المطاعم والحانات التي لا تخضع للّوائح التنظيمية بموجب قانون المنشآت الترفيهية المخصصة للبالغين. الأمر الذي أدى إلى إبطاء انتعاش حركة المطاعم التجارية، بل وأجبر عددًا من المنشآت على وقف أنشطتها للأبد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان من بيكستا)