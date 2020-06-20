اليابان | استطلاع: أكثر من 60% يرغبون في استمرار العمل عن بعد حتى بعد نهاية كورونا

اقتصاد 20/06/2020

كشفت دراسة استقصائية يابانية حديثة أنه في حين أن العديد من الموظفين يقولون إن كفاءة عملهم انخفضت، فإنهم يرغبون في مواصلة العمل من المنزل.

أجرى مركز الإنتاجية الياباني مسحًا في منتصف مايو/ أيار بشأن مواقف الموظفين من تفشي فيروس كورونا الجديد، ولا سيما الاستفسار عن العمل من المنزل. من بين الردود، قال 7.2٪ أن كفاءتهم في العمل قد زادت و26.6٪ أنها زادت إلى حد ما، مما يعني أن 30٪ على الأقل شعروا أنهم أصبحوا أكثر كفاءة.

مع ذلك، لاحظ 41.4٪ انخفاضًا طفيفًا و24.8٪ انخفاضًا واضحًا بلغ إجماليه أكثر من 60٪. في المقابل، أشارت نسبة أولئك الذين شعروا بالرضا (18.8٪) والرضاء إلى حد ما (38.2٪) إلى أن 60٪ تقريبًا من الناس كانوا سعداء بشكل عام بالعمل من المنزل.

مسح عن العمل من المنزل.. الأسئلة والردود

هل زادت كفاءة عملك أثناء العمل من المنزل؟

ما مدى رضاك عن عملك من المنزل؟

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من مركز الإنتاجية الياباني.

تم إجراء هذا المسح بين 11 و13 مايو/ أيار، بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من إعلان الحكومة اليابانية مبدئيًا حالة الطوارئ في 7 أبريل/ نيسان في سبع محافظات يابانية. استهدف المسح 1100 موظف تزيد أعمارهم عن 20 عامًا على الصعيد الوطني (لا يشمل العاملين لحسابهم الخاص أو العاملين في الشركات العائلية الخاصة بهم).

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عندما استجابت الشركات للوباء من خلال استخدام خيار العمل عن بعد، سُئل الناس عن عدد أيام العمل التي انتقلوا إليها للعمل في الأسبوع الأخير. وكانت الاستجابة الأكثر شيوعًا بنسبة 37.3٪ من يوم إلى يومين، تليها عدد صفر من الأيام (32.1٪)، و3 إلى 4 أيام (21.1٪)، والإجابة الأقل شيوعًا 5 أيام أو أكثر (9.5٪). في المجموع، قال 70٪ تقريبًا أنهم عملوا في مكاتبهم لمدة يومين أو أقل. يبدو أن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى عدد كبير من المجيبين من العمال ذوي الياقات البيضاء العاملين في المجالات المهنية والتقنية، وكذلك العمل المكتبي. هذه هي المجالات التي قدمت فيها العديد من الشركات خيار العمل من المنزل.

بالإضافة إلى ذلك، عندما سُئلوا عما إذا كانوا يرغبون في مواصلة العمل من المنزل بعد انحسار الوباء، قال 24.3٪ من الموظفين أنهم بالتأكيد سيفعلون ذلك و38.4٪ كانوا مهتمين إلى حد ما بذلك، مما يشير إلى أن أكثر من 60٪ من الأشخاص لديهم موقف إيجابي تجاه استمرار هذا النمط من العمل. هذا على النقيض من 26.9٪ الذين أظهروا كراهية نسبية للعمل عن بعد و10.4٪ قالوا إنهم بالتأكيد لا يرغبون في الاستمرار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: موظف شركة هيتاتشي يعمل من المنزل في كاواساكي، محافظة كاناغاوا، في 25 مايو/ أيار. جيجي برس)