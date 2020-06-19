اليابان | وفيات اليابان تتجاوز المواليد بنصف مليون في عام 2019

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سجلت اليابان 865000 حالة ولادة في عام 2019 مقارنة بـ 1.38 مليون حالة وفاة، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان الطبيعي بأكثر من 500000 نسمة.
انخفض عدد الولادات السنوية في اليابان على أساس سنوي بمقدار 53000 في عام 2019، ليصل إلى 865000. كما تشير الإحصائيات الديموغرافية المؤقتة التي نشرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أن معدل الخصوبة الإجمالي - متوسط عدد الأطفال المولودين لكل امرأة خلال حياتها - انخفض بنسبة 0.06 نقطة ليصل إلى 1.36 في عام 2019.
التركيبة السكانية في اليابان
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى إحصاءات ديموغرافية من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. يتم حساب التغير الطبيعي للسكان على أساس الفرق بين عدد المواليد والوفيات.
بينما يواصل المجتمع الياباني تقدمه في العمر، كان هناك رقم قياسي جديد بعد الحرب للوفيات السنوية عند 1،381،000. كان الانخفاض الطبيعي في عدد السكان بمقدار 516000 أكبر انخفاض على الإطلاق.
في طفرة المواليد الأولى في اليابان (1947-1949) كان هناك أكثر من 2.5 مليون ولادة كل عام، بينما شهدت طفرة المواليد الثانية (1971-1974) أكثر من مليوني ولادة سنوية. منذ ذلك الحين، انخفض العدد بشكل مستمر، وانخفض إلى أقل من عدد الوفيات لأول مرة في عام 2007. وبما أن أطفال طفرة المواليد الثانية هم الآن في أواخر الأربعينات من العمر وما بعد سن الإنجاب النموذجي، فمن المتوقع أن يكون عدد الولادات لمواصلة الانخفاض.
خالف عدد الزيجات الاتجاه الأخير نحو الانخفاض وارتفع 12500 ليصل إلى 599000. كانت هذه الزيادة الأولى لمدة سبع سنوات حيث نظر العديد من الأزواج إلى بداية عصر ريوا الجديد، الذي بدأ في 1 مايو/ أيار 2019، باعتباره وقتًا ميمونًا للزواج.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من Pakutaso)
الطب الأطفال شيخوخة المجتمع
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