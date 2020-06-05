اليابان | كيف أنشأ نوساكو الحداد التقليدي علامة تجارية فريدة؟

يزور 120 ألف شخص سنويًا، لمصنّع سبك المعادن نوساكو، في توياما، للاستمتاع بالمقهى الملحق به، وورشة العمل الموجودة به حيث يمكن للزوار عمل قطع معدنية يقومون بسبكها بأنفسهم، بالإضافة إلى فرصة مشاهدة الحرفيين أثناء العمل. وتهدف المنشأة إلى جعل الأعمال التقليدية للحرفيين شيئًا يتطلع إليه الأطفال.

تاكاؤوكا هي ثاني أكبر مدينة في ولاية توياما، وخلال فترة الدول المتحاربة (1568–1467)، كانت المدينة محلًا لقلعة تاكاؤوكا، التي بنتها عائلة مائيدا من عشيرة كاغا. وعندما كان مائيدا توشيناغا، ثاني من حكم المنطقة من عائلة مائيدا، دعا عمال الحدادة من القرى المجاورة للتجمع في المدينة، وكانت بداية صناعة سبك المعادن التي تسببت في ازدهار تاكاؤوكا كمركز تجاري.

لكن يختلف واقع المدينة الحالي عن ماضيها، فقد انخفض عدد سكانها بشكل مطرد على مدار العقود العديدة الماضية، ويبلغ عددهم الآن حوالي 170 ألف، والعديد من المباني التجارية في وسط المدينة مغلقة حاليًا، وتعد تاكاؤوكا مثالًا نموذجيًا لمركز إقليمي يشهد حالة من التراجع.

على بعد عشرين دقيقة بالسيارة من وسط تاكاؤوكا، يبدو المصنع المحاط بحقول الأرز أكثر حيوية بكثير، حيث يستقبل بشكل مدهش 120 ألف زائر سنويًا. ويمتلك المصنع شركة نوساكو لسباكة المعادن. وعلى الرغم من أن أعداد زوار المصنع ليست عالية تمامًا بمستوى مثيلاتها الخاصة بزائري معبد زويريوجي، أكثر الأماكن السياحية، شعبية في تاكاؤوكا والذي يحظى بزيارة 170 ألف شخص سنويًا، فإن ذلك الرقم لا يزال هذا أكثر من 100 ألف، وهو العدد السنوي لزائري تمثال بوذا الكبير في تاكاؤوكا، والذي يعتبر، إلى جانب نظرائه في كاماكورا ونارا، واحد من بين أكبر ثلاث تماثيل كبيرة لبوذا في اليابان. أي أن مصنع نوساكو، يعد ثاني أكثر مناطق الجذب السياحي شهرة في المدينة. وبالإضافة إلى الزوار المحليين، يستقبل المصنع أيضًا العديد من الزوار الأجانب من الصين والولايات المتحدة وأماكن أخرى.



يهدف مصنع نوساكو الجديد إلى عرض الحرف التقليدية وسحر كل من تاكاؤوكا وتوياما. ( صورة مقدمة من كوروماتا تاموتسو)

الشيء الخارج عن المألوف في هذا المصنع هو أن عملية التصنيع متاح للجمهور مشاهدتها. حيث يمكن للزائرين مشاهدة العمال يصبون المعدن المنصهر عند درجة حرارة 1100 مئوية، في القوالب ومن ثم صقل المصبوبات النهائية على ماكينة الخرط.



يسكب المعدن بلونه الأحمر من شدة السخونة في قالب الصب.



مشاهدة الحرفيين ذوي الخبرة عن قرب.

في عصر يقوم كل شئ فيه حول الكفاءة والإنتاجية، يجد زوار المصنع أنفسهم منجذبين إلى جمال التقنيات الحرفية المستخدمة هنا، والمتناقلة من جيل إلى جيل منذ فترة الدول المتحاربة. وتشهد الورشة حيث يستطيع الزائرون عمل أكواب لتناول الساكي من القصدير النقي، نجاحًا كبيرًا، كما هو الحال في المقهى حيث يمكنك الاستمتاع بوجبات الطعام المقدمة في أدوات المائدة المصنوعة من المعدن المسبوك في مصنع نوساكو.



يستطيع المشاركين بالورشة سبك قطعهم الخاصة من القصدير بتشكيلها في قوالب من الرمل.



يعد المقهى مصدرًا جيدًا للأفكار حول دمج أدوات المائدة المعدنية في منزلك.

تم الانتهاء من المباني الحالية للمصنع في عام 2017. وبينما كان مصنع نوساكو يقوم بجولات حتى قبل انتقاله لمكانه الجديد مؤخرًا، كان عدد الزوار السنوي حوالي 10 آلاف زائر فقط. وفي الواقع، كانت تجربة محبطة من قبل الرئيس الخامس من العائلة المؤسسة للشركة، نوساكو كاتسوجي، مما مثل حافز لزيادة تضاهي عشرة أضعاف عدد الزوار في غضون عامين من الانتقال للموقع الجديد.

كان نوساكو كاتسوجي غريبًا على العائلة، حيث ولد في فوكوي، وعمل مصورًا في صحيفة كبرى قبل انتدابه للعمل في أوساكا، حيث التقى بالابنة الوحيدة لعائلة نوساكو، وتزوج الاثنان في عام 1984. وقام كاتسوجي، الذي أخذ لقب عائلة زوجته، بالاستقالة من عمله ليصبح حدادًا في شركة والد زوجته. وبينما يعمل مصنع نوساكو الآن بطاقم مؤلف من 150 موظفًا، كان يعمل به وقتها 8 موظفين فقط. وفي ذلك الوقت، تم التعاقد من الباطن مع نوساكو من قبل تجار الجملة لتصنيع المزهريات والإكسسوارات المختلفة لبوتسودان، وهي المذابح البوذية المنزلية المستخدمة لإحياء ذكرى المتوفين من أفراد الأسرة.



نوساكو كاتسوجي، رئيس شركة نوساكو.

ويصف كاتسوجي تجربة لا ينساها أبدًا. فذات يوم، زارت امرأة المصنع مع ابنها. وقالت المرأة لابنها دون اكتراث بوجود العمال بالقرب منهما، “إذا لم تدرس بجد، فسوف ينتهي بك الأمر إلى العمل في مكان ما مثل هذا.”

كان كاتسوجي مستاءً من استخفاف الناس بالحرف التقليدية، وتعهد بتحويل الحدادة إلى عمل يتطلع إليه الشباب. وقد جعلته التجربة أكثر تصميماً على صقل مهاراته. وفي حين أن المصنع كان مربحًا بما يكفي من التعاقد من الباطن للمستودعات، إلى أن ذلك لم يرض طموح كاتسوجي في النهاية. حيث سعى لأن يكون على اتصال مباشر مع عملائه.

بصيرة مندوب المبيعات

وتحصل كاتسوجي على فرصته في عام 2001، بعدما حضر دروسًا متقدمة في تاكاؤوكا. وعرض على المدرب بحذر وعاء شاي من النحاس الأصفر صممته شركة نوساكو، ليقع المعلم في غرام هذه القطعة من النظرة الأولى. ودعا كاتسوجي للمشاركة في أحد المعارض. وفي صيف ذلك العام، صممت نوساكو جرس نحاسيًا لمنضدة الطعام لتقديمه في معرض في هاراجوكو. وقرر كاتسوجي ترك الجرس دون طلاء لإظهار الصنعة والجمال الطبيعي للمعدن. وقد نجحت فكرته، حيث لاحظ مشتري لأحد المتاجر الكبيرة الجرس، وفورًا حصلت نوساكو على عقد للتوريد للمتجر. وعلى الرغم من الآمال الكبيرة، لم تبع نوساكو جرسًا واحدًا، وكان السبب بسيطًا، حيث في اليابان لا يستخدم أحد جرس منضدة الطعام لدعوة عائلته إلى الطاولة. وهكذاأدرك كاتسوجي أنه يواجه سوق صعبة.

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وجاءه مندوب المبيعات باقتراح مفيد لإنقاذه، “لماذا لا تجعل هذا جرس الرياح؟ سيشتري الناس هذه.”

بينما لم يكن كاتسوجي مقتنعًا بأن أي شخص سيشتري جرس الرياح في عصر تكييف الهواء، إلا أن المنتج حقق نجاحًا هائلًا. وقد تعجب كاتسوجي من البصيرة التي يكتسبها البائعون من التعامل مع العملاء وجهًا لوجه.



جرس الرياح الذي وضع نوساكو على خريطة مبيعات التجزئة للمنتجات الشعبية.

وقد استلهمت قفزة نوساكو الكبيرة التالية أيضًا تعليقًا من أحد مندوبي المبيعات، الذي اقترح وجود خط انتاج ثابت خاص بأدوات المائدة. ولم يكن من الممكن صنع أواني من النحاس غير المطلي، حيث تتطلب لوائح النظافة اليابانية، طلاء جميع أجزاء الأواني النحاسية التي تلامس الفم بمعدن خامل. لذا تم اقتراح القصدير كبديل، فالمعدن اللين بطبيعته، عادة ما يتم تقوية القصدير بإضافة الرصاص أو النحاس. ولكن، في ظل الشهرة التي بلغها الحدادين أوساكا سوزوكي و ساتسوما سوزوكي بالفعل، في تصنيع أدوات القصدير المقواة، قرر كاتسوجي، الذي لم يرغب في تقليد الحرف الموجودة بالفعل وسعيه للابتعاد عن تهديد المنتجين الآخرين، قرر استخدام القصدير النقي بدلاً من ذلك. وهكذا أتت شركة نوساكو بشيئ لم يسبقها إليه أي شخص آخر من قبل.

وعندما أتمت الشركة بنجاح أول نموذج أولي لها، وحاول العمال تشكيله في شكله، وجدوا أن المعدن ينثني. ولم تنجح محاولات نوساكو لوقف الثني، وبعد مرور بعض الوقت في محاولات لم تصل إلى أي نتيجة، اقترح أحد مصمميهم استغلال الخاصية، وصنع أدوات المائدة المصممة لتنثني. لقد كانت لحظة “خالدة”، أدت إلى إنشاء خط أدوات المائدة “ماغارو” (القابل للثني) ، الذي يستبعد فرضية أن المعدن يجب أن يكون جامدًا. وتعد هذه المجموعة الآن واحدة من أشهر خطوط نوساكو. وتكمن جاذبية مجموعة منتجات ماغارو في قابلية القطع المذهلة للطرق، من حيث القابلية للتشكيل يدويًا حسب الرغبة، والاستفادة من القدرة على تعديل الشكل لتناسب المحتويات، وقبل كل شيء الجمال الطبيعي للقصدير.



يمكن ثني منتجات ماغارو للأدوات المنزلية القابلة للثني إلى مجموعة متنوعة من الأشكال لتناسب استخدامها.



يمكن لأي شخص تشكيل منتجات ماغارو بسهولة، وهي مشهورة بطابعها في المساحات، فهي تضيف أجواء دافئة غير معتادة للمعادن.

بالإضافة إلى مجموعة منتجات ماغارو، يصنع نوساكو أيضًا منتجات أخرى تستعرض جمال القصدير والنحاس الأصفر. في الواقع، لقد حولت نوساكو نفسها من مقاول من الباطن إلى علامة تجارية فريدة من نوعها، ولا تزال تحرز تقدمًا، فلا أحد يزور المصنع سيتهكم على حرفييها بعد الآن!



تم صقل هذه المزهريات على ماكينة الخرط لإبراز الجمال المتأصل لمعدنهم.



أواني من القصدير مصنوعة يدوياً.

يعكس كاتسوجي، “فكرة أنه لا يمكنك تغيير التقاليد خاطئة. من المؤكد، يجب الحفاظ على التقاليد حية، ولكن إذا واصلت صنع الشيء نفسه إلى الأبد، فسوف تتسبب في موت التقليد.”

أحد الأماكن التي يجب مشاهدتها أثناء الجولة والتي تحظى بشعبية، هو مخزنيحتوي على عدد كبير من القوالب الخشبية. وقد تم ترك هذه القوالب يغطيها الغبار في الجزء الخلفي من المخزن الذي جرى استخدامه قبل نقل المصنع. وبينما خرج بعض القوالب الخشبية المعروضة من الخدمة، لاتزال كلها تمثل جزء من تاريخ نوساكو، وتشكل أساس العلامة التجارية. ويعد الابقاء على الحياة بهذه القوالب، هو بالفعل سمة مميزة من نوساكو الجديدة.

يقول كاتسوجي: “لقد جئت إلى هنا كغريب عن المكان، لكن منطقة تاكاؤوكا صنعت مني ما أنا عليه الآن. ويحتم علي هذا صنع أعمالًا يحبها سكان تاكاؤوكا ويمكن للمنطقة أن تفخر بها”.

افتتحت شركة نوساكو أول متجر لها بأحد الشوارع الشهيرة، في حي نيهومباشي بطوكيو في الخريف الماضي، لتنقل رسالتها من تاكاؤوكا إلى العالم.



هذا العرض مصنوع من قوالب خشبية لم تعد مستعملة الآن، وتم تلميع الخريطة النحاسية لليابان في المقدمة لتبدو كما المرآة.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: صقل سطح للصب على آلة للخرط. جميع الصور مقدمة من نوساكو)