اليابان | تحذير طوكيو: دعوات لليقظة مع زيادة حالات كورونا في العاصمة

مجتمع 03/06/2020

أصدرت طوكيو تحذيرًا جديدًا بشأن انتشار وباء فيروس كورونا الجديد، حيث ترتفع حالاتها الأسبوعية إلى أكثر من ضعف إجمالي الأسبوع السابق.

في 2 يونيو/ حزيران، أصدرت طوكيو تحذيرًا جديدًا بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد حيث تم الإبلاغ عن 34 حالة جديدة. جاء تحذير طوكيو في اليوم التالي بعد انتقال المدينة إلى المرحلة الثانية من خارطة الطريق التي تتكون من 3 مراحل لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية، وتخفيف طلبات تعليق العمل لمجموعة من الشركات، بما في ذلك المطاعم، الحانات، والمنشآت التجارية.

تطبق طوكيو 7 معايير لاتخاذ قرارات بشأن تخفيف تعليق الأعمال. مع مراعاة المشكلات المتعلقة بنظام الرعاية الصحية، مثل عدد أسرة المستشفيات، تنظر العاصمة في الإعلان عن تحذير إذا ارتفع متوسط عدد الحالات اليومية الجديدة أكثر من 20حالة أو كانت نسبة طرق العدوى غير المعروفة في 50٪ أو أكثر من الحالات، أو إذا زاد عدد الحالات في الأسبوع عن العدد الذي كان عليه في الأيام السبعة السابقة.

في 2 يونيو/ حزيران كان متوسط عدد الحالات اليومية الجديدة خلال الأسبوع الماضي 16.3 - بقيت دون المستوى المعياري - ولكن نسبة طرق العدوى غير المعروفة كانت بنسبة 50٪ وكان الإجمالي للأسبوع الماضي يعادل 2.15 مرة عن الأسبوع السابق.

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في حين أن التحذير لا يعني أنه سيتم إعادة فرض طلبات تعليق العمل، قالت محافظة العاصمة كويكي يوريكو إنه لمنع انتشار العدوى، يجب على السكان توخي الحذر بشكل خاص بشأن الذهاب إلى مناطق الحياة الليلية عالية المخاطر. كما دعت الموظفين للعمل من المنزل أو الذهاب للعمل في أوقات مختلفة لتجنب الزحام.

معايير طوكيو لتخفيف طلبات تعليق العمل

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: جسر قوس قزح في طوكيو مضاء باللون الأحمر للإعلان عن تحذير طوكيو. جيجي برس)