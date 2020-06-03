اليابان | هكذا تغير عدد السكان ومتوسط عمر الشعب الياباني بعد مرور 100 عام!

مجتمع 03/06/2020

على مدار المائة عام الماضية، زاد عدد السكان ومتوسط العمر المتوقع في اليابان بأكثر من الضعف واستمر متوسط العمر في الارتفاع.

يعد التعداد الوطني الذي يتم كل خمس سنوات مصدرًا مهمًا للإحصاءات الحكومية، حيث يستهدف جميع السكان والأسر لتجميع معلومات حول مواضيع مثل عدد الأسر وأعمار السكان وحالة التوظيف. يصادف هذا العام الذكرى المئوية لأول تعداد سكاني لليابان تم إجراؤه عام 1920.

بدون وسائل الاتصال الحديثة، كان الإعلان عن إجراء التعداد للسكان في جميع أنحاء البلاد وجمع جميع الردود مهمة هائلة وصعبة للغاية. يوجد اليوم تحد جديد وسط جائحة فيروس كورونا الجديد في وقت الإحصاء الأخير، قدمت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات طريقة استجابة عبر الإنترنت وعبر الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى. تم تحديد الهدف لرفع معدل الاستجابة عبر الإنترنت إلى 50٪، مقارنة بـ 36.9٪ في المرة الأخيرة، من أجل تقليل الحاجة إلى وكلاء التعداد لجمع الردود.

على الرغم من أن تعداد 2020 لم يتم إجراؤه حتى الآن، فإننا هنا نقارن بعض البيانات الحالية بالمعلومات من قبل 100 عام. تضاعف عدد سكان اليابان بأكثر من الضعف خلال تلك الفترة، بينما ارتفع عدد الأسر 4.5 مرات، بحيث أصبح هذا البلد الصغير نسبيًا مكتظًا بالناس والمباني السكنية. وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط عدد أفراد كل أسرة بمقدار النصف، تاركًا عددًا أقل من العائلات الكبيرة. في الوقت الحاضر، تبلغ نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ثلث نسبة عام 1920، في حين أن معدل الخصوبة هو ربع المعدل المسجل في التعداد الأول. ما هي التغييرات التي ستشهدها اليابان خلال القرن المقبل؟

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تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: صورة لمنطقة نيهونباشي في طوكيو خلال حقبة تايشو 1912-1926)