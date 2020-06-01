اليابان | التسوق بدون مغادرة السيارة... أسلوب مبتكر من وحيّ جائحة كورونا!

ترسخ عمليات البيع بدون مغادرة السيارة جذورها في طوكيو باعتبارها وسيلة جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا. وقد افتتح متجر يبيع قطعا من أسماك التونة والأسماك المجففة وغيرها من المأكولات البحرية بأسعار مخفضة، في تويومي بحي تشوؤ بطوكيو في 9 مايو/أيار. ويوفر هذا النهج الجديد قناة تسويق جديدة للصيادين الذين خسروا زبائنهم المعتادين خلال الجائحة.

البيع من على الرصيف مباشرة

تشهد اليابان حملة مكثفة تروج لتجنب الأماكن المغلقة والمكتظة والتي فيها اتصال عن قرب بين الناس باعتبارها وسيلة لمنع جائحة كورونا من الانتشار في البلاد. وتسعى الشركات جاهدة لإيجاد سبل تمكنها من الاستمرار بأعمالها في هذه الفترة الجديدة، وبطبيعة الحال فإن تجار بيع المأكولات البحرية بالتجزئة ليسوا استثناء. وفي إحدى المبادرات الإبداعية على الواجهة البحرية لطوكيو، افتتح موزع للمأكولات البحرية متجرا يمكن التسوق فيه بدون مغادرة السيارة بهدف تقليل الاتصال الشخصي بين الناس إلى أدنى ما يمكن.

يقع المتجر على بعد نحو 600 متر تقريبا من محطة كاتشيدوكي على خط تويي أويدو في شارع كييوسومي باتجاه تسوكيشيما. بعد تجاوز مركز الشرطة في تسوكيشيما مباشرة يمكن رؤية لافتة مرفرفة مكتوب عليها باللغة اليابانية ‘'مباشرة من تويوسو'’ وذلك عند تقاطع طرق محاط من كلا جانبيه بمجمعات سكنية شاهقة. قمت بالانعطاف يمينا بناء على تعليمات إشارة مرور عند رصيف تويومي لأجد مستودع تبريد كبير.



عند متجر التسوق أثناء قيادة السيارة.

أوقفت السيارة أمام المستودع. اقترب من نافذة السيارة موظف مبيعات وكان يرتدي واقيا وجهيا وكمامة طبية، حيث جاء ليسألني عن طلبي ويقبض ثمنه. على الفور تقريبا قام موظف آخر بتحميل صندوق فلين يحتوي على المأكولات التي طلبتها في صندوق سيارتي. استغرقت العملية برمتها حوالي 40 ثانية. تتوالى السيارات واحدة تلو الأخرى بينما يعمل فريق مكون من 12 شخصا بكفاءة متزامنة، حيث يتولون طلبات 3 سيارات في آن واحد. أعاد هذا المنظر إلى ذاكرتي مشاهد نقاط توقف سيارات السباق بجانب المضمار والتي يجري العمل فيها بكفاءة وسرعة عالية. إن الهدف من هذه الاستجابة السريعة للزبائن هو تجنب الأماكن المغلقة والمكتظة والتي فيها اتصال عن قرب بين الناس.



رئيس الشركة مييازاكي ناريتو يساعد في تحميل المشتريات ووضعها بسيارات الزبائن.

يأتي بعض الناس إلى المستودع سيرا على الاقدام أو بالدراجة الهوائية. تقول ربة منزل في الثلاثينيات من عمرها: ‘'نعيش بالجوار. رأينا اللافتة أثناء مرورنا بجوارها في السيارة وقررنا إلقاء نظرة على المستودع. نريد أكل بعض من أسماك التونة للتخلص من كآبة الحجر الصحي'’. ويوضح زوجان في الخمسينات من العمر قائلين: ‘'قرأنا الخبر على شبكة الإنترنت البارحة، وقمنا بحجز صندوق لنا. تتملكنا سعادة في الحصول على هدية من أسماك الإسقمري (ماكريل) المعلبة'’. ترتسم ابتسامة على وجوه جميع الزبائن.

يقول مييازاكي ناريتو رئيس شركة كايسيي بوسّان وصاحب فكرة متجر تسوق الأسماك بدون مغادرة السيارة: ‘'إن متاجر السوبرماركت مكتظة والشراء من على شبكة الإنترنت قد يكون مكلفا. هذه العملية تحل المشكلة. إننا نبيع أجود أنواع التونة المجففة والأسماك الأخرى القادمة من موانئ منتشرة في أرجاء اليابان، حيث تشحن إلى هنا وتخضع لتجميد سريع للحفاظ على نكهتها. لا يمكنك منافسة أسعار صناديق المأكولات البحرية التي نبيعها'’.

توفير 30% من الأسعار

شركة كايسيي بوسّان للبيع بالجملة متخصصة في الأسماك الطازجة التي تباع للمطاعم. تأسست في عام 1998 ولها حوالي 3 آلاف مطعم من زبائنها. ولكن تضررت المطاعم بشدة بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث أغلقت الكثير منها أبوابها تماما في حين أن بعض المطاعم كانت تفتح ساعات معدودة في اليوم.

يقول مييازاكي: ‘'هبطت مبيعاتنا 90%، أي أكثر بعدة أضعاف مما كان الوضع عليه بعد زلزال شرق اليابان الكبير. لسنا تجار الجملة الوحيدين. فصيادو الأسماك الذين يوردون لنا قد تكبدوا خسائر أيضا، واضطر الكثير منهم للتوقف عن الصيد. ومع ذلك كنا غير قادرين على الوقوف مكتوفي الأيدي. وقد بدأت متجر التسوق بدون مغادرة السيارة لتقليل الهدر من الأطعمة وتوفير بعض التشجيع للصيادين الذين يوردون لنا'’.

تتوفر مجموعة متنوعة من صناديق المأكولات البحرية للشراء بدون مغادرة السيارة. وتستطيع بـ5 آلاف ين (جميع الأسعار شاملة للضرائب) شراء صندوق الأسماك المجففة المليء بالأسماك المجففة عالية الجودة المخصصة للشواء، بما في ذلك قطع فيليه كبيرة من أسماك Atka mackerel وأسماك المياه المالحة Bansuke الحمراء وأسماك السلمون المملح قليلاً عالي الجودة وأسماك الرمل المجفف الكاملة وأسماك Bunkaboshi mackerel ملفوفة بالسلوفان ومجففة وفيليه أسماك Aji jack mackerel المجففة. وبنفس السعر يمكن شراء صندوق أسماك التونة والذي يتضمن مجموعة شهية من الأسماك النيئة الخاضعة للتجميد السريع والتي تشمل أسماك زرقاء الزعنفة، وأسماك زرقاء الزعنفة الجنوبية، وشرائح تشوتورو (لحوم كثيرة الدهون مأخوذة من منطقة أسفل البطن، وهي ذات مذاق رائع) من أسماك التونة كبيرة العينين، وشرائح لحم حمراء من أسماك التونة كبيرة العينين، ولحوم نيئة مهروسة من أسماك التونة مع شرائح بصل. (يمكن تغيير محتويات الصندوق حسب الشحنات في يوم الشراء).

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وهناك عروض أخرى تشمل صناديق بقيمة 5 آلاف ين تحتوي على بطارخ أسماك مينتايكو المقددة وبطارخ أسماك تاراكو غير المقددة، وصناديق صغيرة بقيمة 3 آلاف ين تحتوي على مجموعة منتقاة من الأسماك المجففة. طريقة الدفع الوحيدة المقبولة ثمنا لتلك الصناديق هي الدفع نقدا. وقد تلقى المتجر قبل افتتاحه في 9 مايو/أيار طلبات عبر البريد الإلكتروني لشراء ما مجموعه 400 صندوق. وتم تجهيز 100 صندوق أخرى لبيعها في الموقع أيضا.



صندوقا أسماك مجففة (يسار) وشرائح أسماك تونة خاضعة للتجميد السريع (يمين). الصورتان بإذن من كايسيي بوسّان.

ونظرا لأن شركة كايسيي بوسّان تشتري أسماكها مباشرة – ليس من سوق تويوسو للبيع بالجملة فحسب وإنما من مصانع المعالجة في محافظتي ميياغي وشيزوؤكا – فإنها تبيع بأسعار تقلّ بما يصل إلى 30% من الأسعار في متاجر السوبرماركت. ويسرع الإعداد المسبق للصناديق من عمليات البيع مع تقليص التواصل بين البشر إلى أدنى ما يمكن وهو أمر مطمئن ولا سيما للزبائن القلقين من وباء كورونا.

التمدد إلى ناغويا وأوساكا وتشيبا وتوياما

دأب المتجر حتى الآن على العمل في أيام محددة من شهر مايو/أيار، ويبيع المأكولات من الساعة 10 صباحا وحتى 5 عصرا. يطلب معظم الزبائن صناديقهم مسبقا على الرغم من أن بعضهم يأتي إلى المتجر ويقوم بالتسوق. لم يتم تحديد مواعيد أيام التسوق القادمة بعد، ولكن بإمكان الزبائن تقديم طلبات الشراء عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو عن طريق الهاتف من داخل اليابان على الرقم ‘’ 0335336121 ‘’.

يقول مييازاكي: ‘'لقد تلقينا بالفعل طلبات شراء مئات الصناديق قبل أن نفعل الكثير لنشر الخبر. قد يرتفع الرقم إلى ألف قريبا. وقد قال سكان مجمع سكني شاهق مجاور إنهم جاؤوا لأنهم رأوا لافتة متجرنا من شُرف منازلهم. هناك الكثير من المجمعات السكنية هنا. وسيكون رائعا إذا استطعنا جذب المزيد من الزبائن من خلال التواصل الشفهي. نحن نخطط لأن نواصل عملنا ببطء حتى بعد إلغاء طلبات الإقامة في المنازل، ومن المحتمل أن نفتح متجر التسوق بدون مغادرة السيارة يوما واحدا فقط في الأسبوع لفترة من الوقت'’.



مجمعات سكنية شاهقة بالقرب من الرصيف البحري.

قام مييازاكي باستشارة فوود سوبلاي وهي شركة لبيع الخضار بالجملة مقرها طوكيو زبائنها الرئيسيون المطاعم. دشنت شركة فوود سوبلاي متجرها الخاص للتسوق بدون مغادرة السيارة في شهر أبريل/نيسان الماضي، وعمدت إلى توسيع الخدمة لتنتشر في أرجاء البلاد.

يقول تاكيكاوا أتسوشي رئيس شركة فوود سوبلاي: ‘'نبيع منتجات مختلفة، ولكن نهجنا هو ذاته. نصحت مييازاكي بجعل الزبائن يحجزون موعد قدومهم لاستلام مشترياتهم في فترات زمنية قدرها ساعة واحدة لتجنب الازدحام غير الضروري. الأمر ينطوي على الكثير من عمليات التجربة والخطأ، ولكن علينا تنويع قنوات البيع لدينا. فزبائننا السابقون لن يعودوا مباشرة بعد انحسار أزمة فيروس كورونا'’.

تفاوض مييازاكي مع تجار جملة آخرين لافتتاح المزيد من متاجر بيع الأسماك بدون مغادرة السيارة، حيث تم تدشين فروع في ناغويا وآيتشي وكاشيوا وتشيبا في 16 مايو/أيار، وفي إيباراكي وأوساكا وتونامي وتوياما في 19 مايو/أيار. وعما قريب سيكون لديه شبكة مشابهة لفوود سوبلاي تمتد في أرجاء البلاد.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تحميل المشتريات في سيارة جاءت لمتجر للتسوق بدون مغادرة السيارة. جميع الصور من الكاتب ما لم يُذكر خلاف ذلك)