اليابان | تراجع أرباح الشركات اليابانية بسبب كورونا

اقتصاد 31/05/2020

تستمر الشركات اليابانية في إجراء تعديلات سلبية على وتخفيضات على النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في مارس/ آذار 2020.

أثرت حالة الطوارئ في اليابان بشكل خطير على الأرباح النهائية للشركات اليابانية من خلال طلبات تعليق الأعمال المباشرة والتأثير السلبي على استهلاك الأشخاص بسبب ملازمة غالبية الناس للمنزل خوفا من العدوى بالفيروس.

كشفت دراسة استقصائية أجرتها شركة Tokyo Shōkō Research أنه حتى 6 مايو/ أيار فإن 2113 شركة مدرجة، أي ما يقرب من 60٪ من الإجمالي، قد تأثروا بسبب جائحة وباء فيروس كورونا الجديد. ومن بين تلك الشركات، أبلغت 410 شركات عن تخفيض في الأرباح، مما أدى إلى إزالة ما مجموعه 3.4 تريليون ين من المبيعات و2.6 تريليون ين من الأرباح. وقد تضخمت هذه الأرقام في وقت واحد، حيث بدأت الشركات الكبرى، اعتبارًا من أواخر أبريل/ نيسان، بإعلان تخفيضات واسعة النطاق في الأرباح بسبب إجراءات مثل التصرف في الأصول منخفضة القيمة.

قامت 52 شركة أخرى بسحب توقعاتها ومراجعة أوضاعها إلى "غير محدد" لأنها غير قادرة على توقع تأثير هذا الوضع على أعمالها.

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من بين 410 شركات قامت بمراجعات مخفضة، كانت 164 في الصناعة التحويلية، 82 في صناعة الخدمات، و63 في تجارة التجزئة. شكلت هذه الصناعات الثلاثة وحدها أكثر من 75٪ من المجموع.

في المقابل، أجلت 495 أو 13.1٪ من الشركات المدرجة الإعلان عن نتائجها المالية. أدى إدخال العمل من المنزل إلى الكثير من الارتباك في موازنة الحسابات وعملية المراجعة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من Pakutaso)