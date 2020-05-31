اليابان | استطلاع: أكثر من 70% لا يمانعون من اعتلاء امرأة العرش الإمبراطوري

العائلة إمبراطورية 31/05/2020

وجد استطلاع أجري في خريف 2019 أن حوالي 70٪ من المستجيبين قالوا إنهم مهتمون بالعائلة الإمبراطورية ويشعرون أنهم قريبون منها. نسبة مماثلة تشجع وجود إمبراطورة سيدة.

في استطلاع للرأي أجري عبر الهاتف في سبتمبر/ أيلول الماضي، قال 72٪ من المستجيبين أنهم مهتمون جدًا أو إلى حد ما بالعائلة الإمبراطورية، مقارنة بـ 27٪ ممن أجابوا أنهم ليسوا مهتمين جدًا أو غير مهتمين على الإطلاق. من بين الذين قالوا إنهم مهتمون، 67٪ كانوا من الرجال و76٪ من النساء. وقد كان الاهتمام أكبر بين كبار السن.

وأجرى الاستطلاع معهد البحوث الثقافية التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK. من بين 2790 مستجيبا، كان هناك 1539 استجابة، أي ما يعادل 55.2٪.

شعر 71٪ أنهم يشعلاون بالألفة جدًا أو إلى حد ما من العائلة الإمبراطورية، بينما لم يشعر 27٪ بالألفة بشكل كبير أو على الإطلاق. لم تكن هناك فجوة كبيرة بين الجنسين بين أولئك الذين استجابوا بشكل إيجابي، ولكن كلما كان العمر أكبر، كلما زاد التقارب بين الناس.

أغلبية بنسبة 74٪ كانت لصالح أن تصبح إمرأة إمبراطورة لليابان، مقابل 12٪ فقط. كان أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا متفقين بنسبة 90٪ وأكثر من 70٪ في كل فئة عمرية. أظهر الأشخاص الذين يبلغون من العمر 70 عامًا فما فوق أعلى نسبة تجاه الفكرة بنسبة 16٪.

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فيما يتعلق بمعنى الخلافة الإمبراطورية الأمومية، حيث يعتلي ابن الإمبراطورة العرش، أظهر الاستطلاع أن 52٪ من الناس إما لديهم القليل أو لا يفهمون ما يعنيه، مقارنة بـ 42٪ ممن لديهم فهم جيد أو معقول.

ومع ذلك، قال 71٪ إنهم يؤيدون الخلافة الأمومية، مقابل 13٪. بفحص أولئك الذين ردوا فقط أنهم فهموا المفهوم جيدًا، ارتفعت نسبة الأشخاص إلى 29٪، وهي أعلى نسبة مقارنة بين تلك النتائج.

تنازل الإمبراطور أكيهيتو في أبريل/ نيسان 2019 عن العرش من خلال بند خاص لمرة واحدة لقانون البيت الإمبراطوري. عندما سُئلوا عن آرائهم حول هذا الإجراء قال 64٪ من المستجيبين إن مثل هذه القرارات يجب أن تتخذ على أساس كل حالة على حدة، بينما يعتقد 25٪ فقط أنه يجب إضفاء الطابع المؤسسي على التنازل. بالإضافة إلى ذلك، وافق 54 ٪ على أنه من الضروري إصلاح تنظيم البيت الإمبراطوري لضمان الخلافة المستقرة للعرش، في حين عارض ذلك 31٪.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يلوحان للجمهور خلال الموكب الإمبراطوري في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019)