اليابان | كيف تعامل محافظي هوكايدو وأوساكا الشباب مع جائحة كورونا؟

سياسة 21/05/2020

سلطت جائحة فيروس كورونا اهتمام الأمة على حكام المحافظات اليابانية المسؤولين عن قيادة الاستجابة المحلية للأزمة. على وجه الخصوص، تم تسليط الضوء على محافظي هوكايدو وأوساكا سوزوكي ناوميتشي ويوشيمورا هيروفومي بعد أدائهما الجيد في التعامل مع الأزمة بشكل ملفت للانتباه.

تختلف تدابير مكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19" وفقًا للوضع في كل جزء من اليابان. وبما أن حكام المحافظات قد مُنحوا قدراً كبيراً من السلطة لتنفيذ الإجراءات، فقد أصبحت الأزمة اختباراً لقدرتهم على اتخاذ القرارات واتخاذ التدابير المناسبة. مع تركيز الكثير من وسائل الإعلام على الوباء، فإن عيون السكان المحليين ليس فقط بل البلد بأكمله تتجه إلى هؤلاء القادة الإقليميين، الذين يتعرضون للاختبار بشكل يومي.

أحد السياسيين الذين برزوا في الصدارة في وقت مبكر هو حاكم محافظة هوكايدو سوزوكي ناوميتشي. أعلن سوزوكي عن إغلاق جميع المدارس الابتدائية في 26 فبراير/ شباط قبل الدولة نفسها، وبعد يومين أعلن حالة الطوارئ داخل هوكايدو، وحث السكان على ممارسة الإبعاد الاجتماعي عن طريق الامتناع عن الخروج غير الضروري. أثر هذا الإجراء الفوري على الاستجابة اللاحقة للحكومة المركزية وجعل اسمه معروفًا في جميع أنحاء اليابان.

محافظ آخر كان مركز اهتمام وسائل الإعلام على قدم المساواة تقريبًا مع محافظِة طوكيو كويكي يوريكو، هو يوشيمورا هيروفومي محافظ أوساكا. رداً على سلسلة من حالات الإصابة بـالفيروس في 4 أماكن لإقامة الحفلات الموسيقية الحية في مدينة أوساكا، بذل جهدًا واضحًا للحد من انتشار العدوى عن طريق الكشف عن المعلومات بنشاط، وإلقاء الضوء على المحافظات المختلفة التي أتى منها المتفرجون. كما أظهر أيضًا القدرة على اتخاذ قرارات واتخاذ إجراءات لتنفيذها، مثل دعوته للأشخاص إلى الامتناع عن السفر بين محافظتي أوساكا وهيوغو خلال عطلة لمدة ثلاثة أيام بدأت في 20 مارس/ آذار. في 5 مايو/ أيار في اليوم التالي لإعلان الحكومة المركزية تمديد حالة الطوارئ على الصعيد الوطني، أعلن يوشيمورا عن "نموذج أوساكا" الخاص به لمعايير رفع التباعد الاجتماعي تدريجياً والإغلاق في محافظته. لقد ألقى بظلاله على حديثه المباشر عن الحكومة المركزية، في حين ولدت طاقته التي لا هوادة فيها فيضًا من الدعم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يبلغ عمر سوزوكي 39 عامًا فقط، مما يجعله أصغر محافظ في اليابان، في حين أن محافظ أوساكا يوشيمورا هو ثاني أصغر محافظ في البلاد، إذ يبلغ من العمر 44 عامًا. كان على الاثنين الاستجابة لأزمة فيروس كورنا الجديد بعد أقل من عام واحد في المنصب، حيث تم انتخابهما في أبريل/ نيسان 2019. كان مظهرهما الجذاب عاملاً آخر في التغطية الإعلامية التي حظيا بها.

يوشيمورا خريج مدرسة أكونو الثانوية المرموقة بمحافظة أوساكا، واجتاز اختبار المحامين خلال سنته الأخيرة في الجامعة. في عام 2011، قرر متابعة مهنة سياسية، وتم انتخابه كعضو في مجلس مدينة أوساكا. في عام 2014، ارتقى إلى المسرح الوطني، وحصل على مقعد في مجلس النواب. عندما استقال هاشيموتو تورو من منصب عمدة مدينة أوساكا، دخل يوشيمورا الحلبة كأفضل شخص ليواصل إرثه وفاز في انتخابات البلدية. تعلق يوشيمورا، الملتصق بشدة بمحافظة مولده التي نشأ بها انعكس في شعار الحملة التي جاءت تحت اسم "أريد أن أقود أوساكا إلى الأمام !!".

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يقف المسار الوظيفي لسوزوكي الذي تنتشر فيه العوائق في تناقض حاد مع خلفية يوشيمورا النخبوية. أجبرته المصاعب الاقتصادية الناتجة عن طلاق والديه على التخلي عن خطته للالتحاق بالجامعة بعد المدرسة الثانوية. بدلاً من ذلك، حصل على وظيفة في عام 1999 كموظف في حكومة مدينة طوكيو. أثناء توليه هذه الوظيفة، حصل على شهادة جامعية كطالب ليلي من جامعة Hōsei، وكان كابتن لفريق الملاكمة، وتخرج في غضون أربع سنوات. في عام 2008، انتدبته حكومة طوكيو إلى هوكايدو للعمل في مدينة يوباري، التي أعلنت إفلاسها في عام 2008. في البداية، استمر في منصبه لمدة عام واحد، لكنه طلب تمديدًا لمدة عام حتى يتمكن من الاستمرار في محاولة إحياء المنطقة المحلية. عند عودته إلى طوكيو، تم تعيينه في قسم الشؤون العامة في مكتب محافظ طوكيو، ثم تم إرساله للعمل في مكتب مجلس الوزراء. لكنه قرر بعد ذلك الترشح لمنصب عمدة يوباري، استجابةً للرسائل الحماسية من السكان المحليين، وتم انتخابه لهذا المنصب في عز سن العطاء وهو 30 عامًا وشهرًا واحدًا.

بعد توليه منصب عمدة يوباري مباشرة، قام سوزوكي بخفض راتبه بنسبة 70٪ وتخلى عن أموال التقاعد ونفقات الترفيه التي كان يحق له الحصول عليها. جذبت هذه الإجراءات الانتباه له باعتباره "الزعيم المحلي الأقل تكلفة في اليابان" براتب سنوي قدره 2.5 مليون ين فقط.

من أجل جعل يوباري مدينة أكثر إحكاما، اتخذ سوزوكي خطوة تقترح على خطوط السكك الحديدية اليابانية إلغاء خطوط القطارات مع عدد قليل من الركاب ووضع خيارات نقل بديلة. في الوقت نفسه، ركز على إعادة هيكلة الحكومة البلدية، بما في ذلك مبادرات مثل تنمية مبيعات المواد المحلية الخاصة مثل شمام يوباري الشهير بعد انتخابه لمنصب محافظ هوكايدو، طلب أيضًا تخفيضًا بنسبة 30٪ في راتبه وبدل تقاعده.

تختلف صورة المحافظين، حيث يقدم يوشيمورا صورة قوية ويطلق الأفكار بسرعة مثل رصاصات المدافع الرشاشة، بينما يتخذ سوزوكي نهجًا أكثر اعتدالا، كما لو كان يزن معنى كل كلمة قبل أن تخرج من فمه. على الرغم من اختلاف شخصيتهما، إلا أنهما يشتركان في القدرة على إنجاز الأشياء، وكلاهما أصبح تحت الأضواء لمواقفهما كقادة يحمون حياة وأرزاق سكانهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان لمحافظ هوكايدو سوزوكي (يسار)، ويوشيمورا محافظ أوساكا (يمين)، الصورة من جيجي برس)