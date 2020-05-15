اليابان | رقم قياسي لحالات إساءة معاملة الأطفال في اليابان في 2019

مجتمع 16/05/2020

عالجت الشرطة اليابانية عددًا قياسيًا من حالات الاعتداء على الأطفال في عام 2019، وقدمت مكاتب توجيه الأطفال عددًا قياسيًا من الإخطارات.

تعاملت الشرطة اليابانية 1972 حالة إساءة معاملة للأطفال في عام 2019، شملت 1991 طفلًا. أظهر كلا الرقمين زيادة بمقدار 1.4 مرة عن العام السابق وهما الأعلى حتى الآن إحصائياً. وللأسف الشديد فقد أدى 54 من هذه الحالات إلى وفيات. كما قدمت مكاتب توجيه الأطفال رقمًا قياسيًا مرتفعًا بلغ 98222 إشعارًا إلى الشرطة.

وفقًا لوكالة الشرطة الوطنية، من بين حالات الاعتداء على الأطفال التي تم التعامل معها في عام 2019، كانت الأغلبية مرتبطة بالاعتداء الجسدي (1641 حالة)، يليها الاعتداء الجنسي (246 حالة)، والإيذاء النفسي (50 حالة)، والإهمال (35 حالة). تظهر الإحصاءات من عام 2003 فصاعدًا أن الاعتداء الجسدي والجنسي لا يزال أكثر أنواع الإساءة شيوعًا. ومع ذلك، من عام 2015، فإن الإساءة النفسية، التي كانت حتى ذلك الحين لم تكن سائدة مثل الإهمال، في ازدياد.

وقد ارتكب الانتهاكات في هذه الحالات 2024 شخصاً. كان الاعتداء الجسدي، الذي يمثل غالبية الحالات السبب الرئيسي للأب البيولوجي (801 شخصًا)، تليها الأم البيولوجية (492)، زوج الأم (195)، وحبيب لأم (143). كان الجناة الذكور مسؤولين بشكل كبير عن حالات الاعتداء الجنسي. ولكن في حالات الإساءة والإهمال النفسي، فإن العديد من الحالات كانت تتعلق بالأم البيولوجية (23 و28 على التوالي). كما شارك الأب البيولوجي في عدد كبير من الحالات (20 و12 على التوالي).

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وشهدت وكالة الشرطة الوطنية زيادة مستمرة في الإخطارات من مكاتب توجيه الأطفال، حيث تم تقديم 98222 حالة في عام 2019. وتم تسجيل رقم قياسي بلغ 5553 طفلاً في حماية الشرطة، بزيادة كبيرة عن 4571 في العام السابق.

يتفاوت عدد الوفيات بسبب سوء المعاملة، ولكنه يتناقص تدريجيًا. في عام 2019، كان هناك 54 حالة وفاة، ما يقرب من نصف الحالات الـ 98 التي حدثت في عام 2008. ويبين تفصيل الوفيات في عام 2019 أن 21 حالة بسبب حالات الانتحار المزدوج القسري، و8 حالات مباشرة بعد الولادة، و25 حالة أخرى بسبب حالات أخرى الأسباب.

إحدى وجهات النظر التي يعتقد أنها تقف وراء هذا هو أن الاعتداء الجسدي مؤخرا لا ينطوي على إصابات خطيرة أو الموت. وفي الوقت نفسه، تُعزى الزيادة إحصائيًا في عدد الحالات والضحايا إلى زيادة الوعي بإساءة معاملة الأطفال، بالإضافة إلى قيام الشرطة بالتحقيق بنشاط أكبر في الحالات والاعتقال.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من غرافس، بيكستا)