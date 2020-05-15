اليابان | لا شيء يضيع في اليابان... اليابانيون يعيدون 4 مليار ين لأصحابها

مجتمع 15/05/2020

رغم أن عدد سكان العاصمة اليابانية يقترب من 14 مليون نسمة، وسنويا تضيع فيها ملايين المقتنيات، إلا أن معظم هذه المقتنيات تعود لأصحابها بفضل تصرفات الشعب الياباني.

أفادت إدارة شرطة العاصمة أنه تم إعادة 4.2 مليون من الأشياء والمقتنيات المفقودة إلى مراكز الشرطة في طوكيو في عام 2019، بزيادة 0.3٪ على أساس سنوي. وشمل ذلك 3.9 مليار ين نقدًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.2٪ خلال نفس الفترة.

كانت هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يرتفع فيها حجم المبالغ النقدية التي تم تسليمها، وهو أعلى رقم مسجل. وبلغت المفقودات النقدية المبلغ عنها 8.4 مليار ين، مما يعني أنه تم تسليم 46.0٪ من المبالغ النقدية المفقودة إلى الشرطة. في عام 2018، كان هذا المبلغ 45.7٪. قد تبدو المدينة باردة المشاعر وجامدة، ولكن يبدو أن الكثير من الناس يفعلون الشيء الصحيح دائما.

وكان هناك أيضا ارتفاع في عدد المقتنيات المفقودة التي تم تسليمها إلى الشرطة، بلغ إجمالي 4.5 مليون عنصر زيادة بنسبة 0.8٪ مقارنة بعام 2018. وبالنظر إلى النوع الأكثر شيوعًا من العناصر التي تم تسليمها، فإن 770 ألف (17.1٪ من الإجمالي) كانت وثائق هوية مثل رخص القيادة وبطاقات الائتمان. تبع ذلك 560 ألف عنصر ذي قيمة مالية، مثل البطاقات الذكية، وتصاريح الركاب، وشهادات الهدايا (12.3٪)، 491 ألف قطعة ملابس وأحذية (10.8٪)، 372 ألف محفظة (8.2٪)، و349 ألف مظلة (7.7%).

نصف الهواتف المفقودة تعود لأصحابها

فقد الأشخاص 248 ألف هاتف محمول في طوكيو في عام 2019، وهو ما يصل إلى حوالي 670 هاتفًا في اليوم. ومن بين هؤلاء، تم تسليم 153 ألف إلى الشرطة وتم إعادة 126 ألف إلى أصحابها في نهاية المطاف.

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وفقًا لوكالة الشرطة الوطنية، إذا لم يتم المطالبة بالأشياء بعد ثلاثة أشهر من قبل المالك الأصلي، يتم نقل الملكية إلى من وجدها. ومع ذلك، بعد شهرين آخرين، إذا لم يطالب من وجد الشيء بما وجده، تنتقل الملكية إلى المحافظة.

أظهرت دراسة القضايا التي تم معالجتها أنه من أصل 3.9 مليار ين نقدًا تم تسليمها إلى مراكز شرطة طوكيو، تم إرجاع 2.8 مليار ين إلى أصحابها، و540 مليون ين لمن وجدوها، وعاد 492 مليون ين إلى المحافظة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان بيكستا/ ماكرون)