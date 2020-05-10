اليابان | خليك بالبيت... كيف تأثرت حياة اليابانيين بسبب فيروس كورونا

مجتمع 10/05/2020

نشرت شركة لتطبيق صحي ياباني بيانات عن انخفاض عدد الخطوات لمستخدميه أثناء تفشي جائحة فيروس كورنا الجديد وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، مما أثر بشكل تدريجي على صحة الناس.

وسط تفشي فيروس كورونا الجديد، أدى اعتماد العمل عن بعد والدعوات إلى التباعد الاجتماعي إلى ترك عدد قليل نسبيًا من الأشخاص في شوارع اليابان، وأصبحت المدن شبه خالية في أوقات كثيرة من اليوم.

قامت Link & Communication، وهي مزود لتطبيقات مراقبة الصحة، بتحليل التغييرات في متوسط عدد خطوات حوالي 27000 من مستخدمي التطبيق بين ثلاث فترات: قبل تأثير الفيروس (يناير/ كانون الثاني) ، خلال فترة طلبات الحد من الأنشطة (أواخر فبراير/ شباط إلى مارس/ آذار)، وخلال الفترة حتى إعلان حالة الطوارئ (أواخر مارس/ آذار إلى 11 أبريل/ نيسان).

في شهر يناير/ كانون الثاني، سار 17.8٪ من مستخدمي التطبيق أقل من 3000 خطوة في اليوم، مقارنة بـ 20.1٪ خلال الفترة الثانية و28.4٪ خلال المرحلة الثالثة. لم تقتصر النسبة المئوية للبوصة على الاقتراب من 30٪ فحسب، بل كان هناك أيضًا انخفاض عام في عدد الخطوات التي تم قطعها يوميًا بين المستخدمين. تشمل بعض أسباب الانخفاض عدم المشي أثناء التنقل اليومي بين أولئك الذين يقومون بالعمل عن بعد وقلة عدد المهمات التي يقوم بها الناس بسبب سياسة التباعد الاجتماعي.

Advertisements

كما حللت الدراسة التغيرات في نسبة الدهون في الجسم منذ فبراير/ شباط مقارنة بالمعيار القياسي قبل انتشار الوباء. أظهرت النتائج تحولا من حوالي أواخر مارس/ آذار. حتى بين أولئك الذين يمشون أكثر من 9000 خطوة في اليوم، حيث انخفضت الدهون حتى مارس/ آذار، لكنها عاودت الارتفاع في وقت لاحق.

ويشير البروفيسور المشارك كوندو نأوكي من كلية الطب بجامعة طوكيو إلى أن "العديد من الدراسات الأكاديمية أظهرت العلاقة بين انخفاض النشاط البدني والأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية، وكذلك الاكتئاب والسرطان"، داعيا للدعم على مستوى المجتمع لمساعدة الناس على خلق عادات رياضية جديدة عند البقاء في المنزل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)