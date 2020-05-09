اليابان | حالة الطوارئ الممتدة في اليابان

مجتمع 09/05/2020

تم تمديد حالة الطوارئ في اليابان حتى 31 مايو/ أيار، وعلى الرغم من أن حالات الإصابة الجديدة بالفيروس آخذة في التناقص، فإنها لم تنخفض بعد بما فيه الكفاية.

مددت الحكومة اليابانية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد الذي كان من المقرر أن ينتهي في 6 مايو/ أيار حتى يوم 31 من نفس الشهر. في مؤتمر صحفي مساء يوم 4 مايو/ أيار، قال رئيس الوزراء شينزو آبي إن عدد الإصابات لم ينخفض بما فيه الكفاية، وأن هناك حاجة إلى شهر آخر تقريبًا لتقليل الضغط على المنظومة الطبية في البلاد.

تواصل الحكومة حثها على الحد من الاتصال الشخصي بنسبة 80٪ في المحافظات الـ 13 ذات الإجراءات الخاصة لمواجهة تفشي الفيروس. ومع ذلك، في المحافظات الـ 34 الأخرى، سيكون هناك بعض التخفيف من القيود، في حين يتم حث السكان على مواصلة اتباع الإرشادات الرئيسية لمنع انتشار الوباء، مثل تجنب الازدحام والمساحات المغلقة والمحادثات على مقربة مع الأشخاص.

الجدول الزمني لتعامل اليابان مع فيروس كورونا

جاء الإعلان الأولي لحالة الطوارئ في سبع محافظات بما في ذلك طوكيو في 7 أبريل/ نيسان. ساهم هذا في اتجاه هبوطي في حالات جديدة من حوالي 19 أبريل/ نيسان، لكن لجنة خبراء حكومية ذكرت أنها لم تنخفض بقدر الذي متوقعًا. في حين أن المواطنين انقسموا حول هذه القضية حيث يشعر البعض بالإرهاق والتعب بسبب الامتناع عن الخروج وآخرون يرحبون بالتمديد حتى 31 مايو/ أيار، إذا ارتفع عدد الإصابات مرة أخرى، فقد تكون المنظومة الطبية في البلاد معرضة لخطر الانهيار.

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(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من Pakutaso)