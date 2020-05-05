اليابان | تعرف على دمى كوكيشي اليابانية التقليدية

عندما تقوم بزيارة إلى أحد ينابيع المياه الساخنة ’’أونسين‘‘ في منطقة توهوكو شمالي اليابان فلا بد أن تصادف دمى كوكيشي منتشرة في كل مكان. تجذب هذه الدمى الخشبية أسطوانية الشكل الناس من مختلف الأعمار وقد نالت استحسانا متزايدا من الزوار الأجانب أيضا. وفي حين أن شعبيتها قد تضاءلت وتراجعت على مر السنين، إلا أن دمى كوكيشي تشهد الآن طفرة اهتمام متجددة. في هذه المقالة نلقي نظرة على تاريخ دمى كوكيشي والأنماط المنتجة في أجزاء مختلفة من توهوكو.

دمى كوكيشي تقليدية وإبداعية في آن معا

تعود جذور دمى كوكيشي التي يتم إنتاجها في الكثير من بلدات ينابيع المياه الساخنة في منطقة توهوكو إلى الجزء الأخير من فترة إيدو (1603-1868) عندما بدأ الحرفيون في صنع سلطانيات وصوانٍ خشبية على مخارط أفقية مشابهة لعجلات تصنيع الأواني الفخارية باستخدام قطع الخشب الزائدة عن الحاجة من أجل صناعة ألعاب للأطفال. كانت دمى كوكيشي في الأصل صغيرة جدا حتى يسهل الإمساك بها من قبل الأطفال الصغار. ولكن مع بدء بيع كوكيشي كهدايا تذكارية للزوار الذين يقصدون ينابيع المياه الساخنة بهدف الاستشفاء، أصبحت شائعة جدا وبدأت بلدات ينابيع المياه الساخنة في إنتاجها بأحجام وأشكال مختلفة وتزيينها بوضع لمسات مميزة عليها.



دمى عملاقة مصفوفة على طرف أحد شوارع ناروكو أونسين، أحد مراكز إنتاج كوكيشي.



حفر قطعة خشب لصناعة كوكيشي في متجر ساكوراي كوكيشي. يستطيع للزوار هنا تجربة رسم تصميم على دمية كوكيشي الخاصة بهم.

أشادت أول مجلة يابانية مخصصة لكوكيشي، والتي كانت تصدر في بداية فترة شووا (1926-1989)، بالدمى واصفة إياها بأنها حرفة تقليدية وأعمال فنية، وشهدت الدمى موجة من الشعبية. وتبع ذلك ازدهار آخر في شعبية كوكيشي خلال سنوات النمو الاقتصادي الحار في أواخر الستينيات، عندما كان الناس يتدفقون إلى ينابيع المياه الساخنة في منطقة توهوكو وكانوا يشترون دمى كوكيشي من هناك كهدايا تذكارية.

في الوقت الحاضر تشهد كوكيشي موجة أخرى من الشعبية دافعها الرئيسي اهتمام الشابات بها. هؤلاء النسوة اللواتي تسمين أنفسهن كوكيشي جوشي، لا تبحثن بشغف عن الدمى التقليدية فحسب ولكن أيضا تجمعن أشكالا جديدة ومبتكرة من هذا الفن. الدمى الأكثر شهرة من كوكيشي هي نوع جديد يكون فيه رأس الدمية ثلاثي الأبعاد بشعر يشبه قصة شعر كاريه ’’أوكابّا‘‘، ولكن باتت أيضا دمى كوكيشي التي تكون على شكل حيوانات أو شخصيات أنمي شائعة.



متحف ميياغي زاو لدمى كوكيشي في توغاتّا أونسين. يمكن العثور على منشآت مماثلة تعرض دمى كوكيشي في جميع أنحاء توهوكو.



تصميمات كوكيشي الموجودة على كافة أنواع الهدايا التذكارية.

وبلا أدنى شك إن النسخة الأكثر روعة في هذه الأيام هي طائرة كوكيشي التي تم إنشاؤها في عام 2015. وقد وصفت بأنها ’’غريبة ولكن جميلة‘‘ وحظيت باعتراف رسمي من قبل إدارة السياحة في محافظة ميياغي، وظهرت عدة مرات على ملصقات دعائية لشركات طيران محلية.

كما أن تدفق الزوار من الخارج جعل كوكيشي تحظى بشعبية كبيرة خارج اليابان ولا سيما في أوروبا حيث يتزايد أعداد الأشخاص الذين يقومون بجمع هذه الدمى بسبب ما يملكونه من تقدير لبساطتها وسماتها اليابانية.

طائرة على شكل دمية كوكيشي معروضة في مكتب محافظة ميياغي.

عشرات الأنماط المميزة

في أواخر فترة إيدو كانت ينابيع المياه الساخنة في توهوكو شائعة بين المزارعين الذين كانوا يزورونها في غير موسمها لإراحة عظامهم المتعبة. علم الحرفيون الذين ينتجون كوكيشي أنه كان هناك طلب على بضاعتهم بين هؤلاء الزوار وبدؤوا في تلوين إبداعاتهم والتي كانت حتى ذلك الحين مكونة من قطعة خشبية غير مزركشة. كان اللون الأحمر هو السائد والذي كان يستخدم اعتقادا بأن لديه القدرة على درء الشر ومقاومة الجدري والأمراض الأخرى السائدة في ذلك الوقت. أخذ المزارعون الذين استعادوا نشاطهم بعد الاستشفاء في ينابيع المياه الساخنة دمى كوكيشي التقليدية تلك إلى قراهم ليستخدموها كتمائم لجلب الحظ وضمان وفرة الحصاد. كانت كوكيشي التي تعطى للأطفال باعتبارها دمى للعب تحمل أيضا الأمل بأن يكبر الأطفال ليصبحوا أصحاء وأقوياء.

هناك العديد من النظريات حول أصل كلمة كوكيشي والتي كانت تسمى أيضا كوغيسو أو كيبوكو أو ديكو، حسب مكان نشأتها الأصلي. في اجتماع جرى عام 1940 ضم الحرفيين وجامعي الدمى، اتفق المشاركون على توحيد اسم الدمى ليصبح كوكيشي وأخذت الدمى هذا الاسم منذ ذلك الحين.



صورة ملتقطة من الأمام لصف من دمى كوكيشي في ناروكو أونسين يظهر عليها أزهار الأقحوان، كما تتزين رؤوس الدمى بأزهار الأقحوان (الصورة بإذن من إدارة السياحة في محافظة ميياغي).

تُصنع دمى كوكيشي في جميع أنحاء توهوكو ولكن مراكز الإنتاج الرئيسية الثلاثة هي ناروكو وتوغاتّا بمحافظة ميياغي وتسوتشييو بمحافظة فوكوشيما. تصنف دمى كوكيشي إلى 10 - 12 نمطا، لكل منها سمات مميزة في الشكل أو الزخرفة أو تقنية الإنتاج ويتم تناقلها في كل منطقة.

1- طراز تسوغارو (أوموري)

ينتج هذا الطراز من الدمى بشكل رئيسي في نورويو أونسين وأوواني أونسين في منطقة تسوغارو بمحافظة أوموري. الرأس والجذع منحوتان من قطعة خشب واحدة. الشعر على شكل تصفيفة كاريه، ويضيق الجذع في منطقة الخصر بينما يتسع عند القدمين بما يشبه التنورة. وهذه الدمى عادة ما تكون مزركشة برسومات على شكل داروما أو أزهار الفاوانيا وهي شعار عشيرة تسوغارو.

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2- طراز نانبو (إيواتي)

يكون الرأس في هذا الطراز من كوكيشي متحركا بحيث يصدر صوت طرق عند تحريك الدمية. كان الخشب في هذا النمط من كوكيشي في الأصل غير مزركش ليزداد تقدير القطعة الفنية، ولكن تم اعتماد تصاميم قائمة على التلوين لاحقا متأثرة بنمطي ناروكو وتوغاتّا. يتم إنتاجها بشكل رئيسي في مدينتي هاناماكي وموريؤكا في محافظة إيواتي.

3- طراز كيجيياما (أكيتا)

مصنوعة من قطعة واحدة من الخشب، والرأس في هذا الطراز من كوكيشي يكون صغيرا متطاولا إلى حد ما مع تسريحة شعر على شكل تسريحة كاريه، وغالبا ما تعلوه زخرفة حمراء شبيهة بالشريط. السمة المميزة لنوع كاواتسورا من نمط كيجيياما هي تصميم الكيمونو المخطط على منطقة الجذع، على الرغم من أن بعض تلك الدمى يكون عليه تصميم أزهار الأقحوان أو البرقوق.



من اليسار، أشكال دمى كوكيشي: تسوغارو، نانبو، كيجيياما. (من اليسار، الصورة بإذن من متحف دمى تسوغارو كوكيشي، وجمعية هاناماكي للسياحة، وغرفة التجارة والصناعة بمدينة يوزاوا).

4- طراز ناروكو (ميياغي)

في هذا الطراز من كوكيشي يكون الرأس مثبتا بجسم الدمية بواسطة إسفين ليصدر صوت صرير عند تدويره. الجذع مستدق قليلا في مركزه وهو مزركش بأزهار أقحوان ملونة أو تصاميم أوراق القيقب الكفي وهو ما يعزز التعبيرات الوجهية في الدمية والتي تحظى بالإعجاب.

5- طراز ساكونامي (ميياغي)

يعكس هذا النوع النحيل الوظيفة الأصلية للدمية باعتبارها لعبة أطفال سهلة الإمساك. يتم تدوير منطقة الكتفين والقدمين على عجلة صناعة الأواني الفخارية وغالبا ما يتم تزيين وسط الجذع بأزهار أقحوان ذات بتلات طويلة ورفيعة. المنتِج الوحيد المتبقي لهذا النمط في ساكونامي في الوقت الحالي هو متجر هيراغا كوكيشي.

6- طراز توغاتّا (ميياغي)

في هذا النمط من كوكيشي يكون الرأس أكبر نسبيا من الجسم، ويتوج الجزء العلوي من الرأس بزخارف على شكل إشعاع أحمر. يتم تزيين هذا النمط المبهج إما بتصاميم أزهار الأقحوان أو البرقوق أو الكرز. العيون التي تكون على شكل هلال أو حبات اللوز تعطي هذه الدمية تعبيرا وجهيا على شكل ابتسامة لطيفة.



من اليسار، دمى كوكيشي من أشكال ناروكو، ساكونامي، توغاتّا. (الصورتان اليسرى واليمنى بإذن من إدارة السياحة في محافظة ميياغي، الصورة في المنتصف بإذن من الجمعية الدولية للسياحة والمؤتمرات في سينداي).

7- طراز ياجيرو (ميياغي)

في هذا الطراز من كوكيشي يكون الرأس أكبر قليلا من الجذع ومسارات الحفر على الرأس متداخلة، مما يعطيها مظهرا يشبه القبعة. في هذا النوع يكون الجذع مستدقا قليلا من الوسط والخطوط التي تمثل العنق والحافة السفلية لتصميم الكيمونو ذي الألوان الزاهية هي سمة مميزة لهذا النمط.

8- طراز هيجيؤري (ياماغاتا)

في حين أن هذا الطراز يحاكي نمطي ناروكو وتوغاتّا إلا أن الدمى من طراز هيجيؤري لها نكهة مميزة، فعينيها اللتين تكونان على شكل الهلال تظهران تعبيرا وجهيا يدل على اللطف. تكون الأكتاف مزواة تقريبا وعادة ما يلون الجذع بالأصفر مع زخارف أزهار الأقحوان. تكون رؤوس بعض الدمى الأكبر حجما من هذا النمط مملوءة بحبوب فاصولياء الأزوكي ما ينجم عن ذلك صوت قعقعة.

9- طراز ياماغاتا (ياماغاتا)

يشتهر هذا النمط من كوكيشي بأنه مصنوع من قبل حرفيين تدربوا في ساكونامي، والأمر غير المعتاد بشأن هذه الدمى هو أنها تصنع في قلب مدينة ياماغاتا وليس في إحدى بلدات ينابيع المياه الساخنة. تكون هذه الدمى برأس صغير وجذع نحيل وهي مزينة بزخارف أزهار البرقوق أو الكرز أو الأقحوان، وأحيانا بأزهار القرطم وهي الزهرة الرسمية لمحافظة ياماغاتا.



من اليسار، دمى كوكيشي من أنماط ياجيرو، هيجيؤري، ياماغاتا. (من اليسار، الصور بإذن من جمعية الملاحة السياحية في شيرويشي، هوتييا، إدارة السياحة والتجارة في مدينة ياماغاتا).

10- طراز زاو تاكايو (ياماغاتا)

هذا الطراز من دمى كوكيشي متأثر بنمط توغاتّا ويتم إنتاجه في مدن ياماغاتا ويونيزاوا وتيندو بمحافظة ياماغاتا بالإضافة إلى مسقط رأس هذا النمط في زاو أونسن. الجذع يكون ثخينا وثقيلا ومستدقا قليلا بالاتجاه نحو الأسفل، وهو مزين بتصاميم إما أزهار أقحوان متداخلة أو أزهار الكرز أو الفاوانيا. الشعر الذي يكون على شكل تصفيفة تيغارا مزركش بخطوط حمراء متشععة يزين الجزء العلوي من الرأس.

11- طراز تسوتشييو (فوكوشيما)

هذا الطراز له رأس صغير وجذع نحيل. قمة الرأس تحتوي على تصميم يشابه عين الثور وهو محفور بواسطة مخرطة، ويتميز الجبين بزخرفة شعر أحمر على الجانبين. دمى كوكيشي من نمط تسوتشييو والتي لها أنوف مطاولة وأفواه حمراء صغيرة، تعطي انطباعا ساحرا للغاية. الخطوط الرفيعة على الجذع مطلية بألوان زاهية، والخطوط المتموجة هي سمة مميزة لهذا النمط.

12- طراز ناكانوساوا (فوكوشيما)

يتم إنتاج هذا الطراز من دمى كوكيشي في ناكانوساوا أونسين في سفوح جبل بانداي. وهو نمط يلفت الأنظار بسبب العيون الكبيرة المحاطة بهالة حمراء والأنف العريض للدمى، ويكون الجذع مزينا بأزهار الفاوانيا أو الكرز. تلقب هذه الدمى باسم تاكو-بوزو حيث بوزو تعني ’’صبي‘‘، إلا أنها في الأساس هي دمية أنثى. ويوجد هناك أيضا دمى أؤ-بوزو ’’صبي أزرق‘‘ وهي نسخة مصممة للصبيان وهو أمر غير معتاد بالنسبة لدمى كوكيشي.



من اليسار: دمى كوكيشي من أنماط زاو، تسوتشييو، ناكانوساوا. (من اليسار، الصور بإذن من إدارة التجارة والسياحة بمدينة ياماغاتا، وجمعية السياحة في تسوتشييو أونسين، وشوبرس).

(إعداد التقارير والنصوص والصور بواسطة Shoepress.الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: دمى كوكيشي من نمط ياماغاتا في متحف نيشيدا التذكاري في مدينة فوكوشيما. الصورة من لجنة ترويج السياحة وإعادة الإعمار في محافظة فوكوشيما)