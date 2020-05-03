اليابان | تعرف على الشركات اليابانية التي يحلم الشباب الياباني بالعمل بها

اقتصاد 03/05/2020

كانت شركتا سوني وأجي نو موتو من الخيارات الشائعة في استطلاع سأل الطلاب اليابانيين عن المكان الذي يرغبون في العمل فيه، خاصة بين خريجي الكليات العلمية.

في التصنيف السنوي لشعبية للشركات اليابانية بين طلاب الجامعات الباحثين عن عمل الذي تقوم به صحيفة نيهون كايزاي شيمبون وشركة Mynavi للتوظيف، جاءت شركة السياحة والسفر JTB في المرتبة الأولى بين طلاب الكليات الأدبية للسنة الثانية على التوالي، في حين كانت شركة سوني الخيار الأكثر شعبية بين خريجي الكليات العلمية للسنة الرابعة على التوالي. طلب منهم الاستطلاع عبر الإنترنت، الذي شمل الطلاب الذين من المفترض أن يتخرجوا في مارس/ آذار 2021، تسمية أكثر 5 شركات يرغبون في العمل بها وذكر السبب. كان هناك 30630 من الردود الصحيحة.

كانت الشركات الثلاث الكبرى التي ذكرها طلاب الفنون الحرة هي نفسها كما في استطلاع العام الماضي. احتلت شركة أورينتال لاند، وهي الشركة المشغلة لمنتزهات ديزني لاند في اليابان، المركز الخامس، صعودًا من المركز الثاني عشر في العام الماضي. ارتفعت شركة بيع التجزئة للأثاث والإكسسوارات المنزلية نيتوري من المركز الرابع عشر إلى التاسع، مما جعلها في أفضل 10 شركات لأول مرة منذ عام 2012.

كنت شركتا سوني وأجي نو موتو هما الخيارين الأفضل بين طلاب العلوم للسنة الرابعة على التوالي. تتمتع هذه الشركات أيضًا بشعبية قوية بين طلاب الكليات الأدبية، الذين يصنفونها من بين أفضل 10 شركات في قائمتهم.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من تصنيفات Mynavi / Nikkei 2021 للشركات اليابانية بين الطلاب الباحثين عن عمل الذين سيتخرجون في عام 2021.

فضلت طالبات الكليات الأدبية الشركات التي تعمل في مجالات السفر والنقل وتشغيل الفنادق، مما يدل على رغبتهن في السفر إلى أماكن بعيدة أو الاستمتاع بتجارب غير عادية. من ناحية أخرى، تميل طالبات الكليات العلمية إلى الحصول على المزيد من التطلعات الواقعية مثل جعل الحياة اليومية أكثر متعة وبالتالي تأتي شركات المواد الغذائية والسلع المنزلية من بين أفضل 10 بالنسبة إليهن.

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تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من تصنيفات Mynavi / Nikkei 2021 للشركات اليابانية بين الطلاب الباحثين عن عمل الذين سيتخرجون في عام 2021. يشير التظليل الأزرق إلى الشركات في الأعمال المرتبطة بالسفر والنقل والفنادق.

احتلت سوني، التي جاءت في المركز الأول العام الماضي بين طلاب الكليات الأدبية الذكور، المرتبة الثانية هذا العام. عند اختيار الشركة، يميل هؤلاء الطلاب إلى البحث عن شركة "رائدة في الصناعة" تقدم "الاستقرار" أو "لديها مستقبل واعد". بالإضافة إلى هذه الأسباب، قال أولئك الذين اختاروا شركة سوني إنهم يريدون العمل لدى "شركة تمتلك تكنولوجيا قوية". ربما يكون شعار توظيف الخريجين الجدد، "تعال ابحث عن المغامرة وقم بتغيير عالمك وسوني"، والذي يقدم إمكانية إنشاء وابتكار شيء جديد، قد عزف على وتر حساس بين طلاب الكليات الأدبية الذين يتمتعون بميل للمغامرة.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من تصنيفات Mynavi / Nikkei 2021 للشركات اليابانية بين الطلاب الباحثين عن عمل الذين سيتخرجون في عام 2021.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)