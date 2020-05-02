اليابان | اختلال الميزان التجاري الياباني بسبب فيروس كورونا

اقتصاد 02/05/2020

أدى الانخفاض الكبير في الأنشطة الاقتصادية حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد إلى ركود التجارة العالمية.

تظهر إحصاءات التجارة المؤقتة لشهر مارس/ آذار الصادرة عن وزارة المالية في 20 أبريل/ نيسان أن إجمالي الصادرات لهذا الشهر كان يعادل 6.4 تريليون ين، بانخفاض 11.7٪ على أساس سنوي. هذا هو الشهر السادس عشر على التوالي الذي يشد انخفاضا في الصادرات على أساس سنوي. يعني انخفاض الطلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن انخفاض صادرات السيارات كان حادًا بشكل خاص في مارس/ آذار، بنسبة 13.1٪، في حين انخفضت صادرات السفن وأجزاء السيارات بنسبة 48.6٪ و17.9٪ على التوالي.

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي الواردات إلى اليابان 6.35 تريليون ين، بانخفاض قدره 5٪ على أساس سنوي. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال من أستراليا والنفط والنفط الخام من الولايات المتحدة لهذا الشهر، بينما ارتفعت واردات معدات الاتصالات من الصين.

سجلت اليابان فائضا تجاريا ضئيلا قدره 4.9 مليار في مارس/ آذار. على الرغم من أن هذا هو الفائض التجاري الشهري الثاني على التوالي، إلا أن الهامش كان ضئيلًا مقارنة بالشهر السابق.

هناك مخاوف من أن التجارة العالمية ستنكمش أكثر في أبريل/ نيسان، حيث تركز انتشار عدوى فيروس كورنا الجديد منذ مارس/ آذار في أوروبا والولايات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى.

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انخفضت الواردات من الصين للشهر الثامن على التوالي في مارس/ آذار، على الرغم من أن الانخفاض على أساس سنوي للشهر كان 4.5 ٪ فقط، مقارنة بـ 47.1 ٪ في فبراير/ شباط. انخفضت واردات أجهزة الكمبيوتر، الملابس، والإكسسوارات في مارس/ آذار، بينما ارتفعت واردات أجهزة الاتصالات بنسبة 60.3٪.

انخفضت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة للشهر الثامن على التوالي. كان الانخفاض الشهري حادًا بشكل خاص بالنسبة لسلع مثل السيارات، بانخفاض 23.7 ٪ في مارس/ آذار، المحركات التي انخفضت بنسبة 27.4 ٪، ومعدات البناء والتعدين التي انخفضت بنسبة 34.7 ٪.

إحصاءات التجارة لشهر مارس/ آذار (مليار ين)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من إحصاءات التجارة بوزارة المالية اليابانية. تشير النسبة المئوية بين قوسين إلى التغيير على أساس سنوي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)