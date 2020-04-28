اليابان | أحدث تكنولوجيا في فنادق الكبسولة المستقبلية في اليابان

فندق ذا ميلينيلز شيبويا يعد بتجربة فندقية عالية التقنية، فعلى الرغم من صغر غرفه، تكتمل بالأسرة الفندقية التي تمنحك نفحة صباحية، إلى جانب الكبسولات الخاصة، القائمة على مفهوم "الشقة الاجتماعية" حيث تتضمن مساحات مشتركة للتواصل الاجتماعي.

المساحات المشتركة تعزز التواصل الاجتماعي

يعد الفندق الجديد الواقع على بعد خمس دقائق فقط سيرًا، من تقاطع شيبويا ذو الشهرة العالمية، بتجربة إقامة مستقبلية. تم افتتاح ذا ميلينيلز شيبويا في مارس/ آذار من العام الجاري، على خطى الفندق الشقيق من نفس السلسلة ذا ميلينيلز كيوتو، الذي أفتتح العام الماضي. ويحتل الفندق سبع طوابق من الثالث إلى العاشر في مبنى يتكون من عشرة طوابق.

إحدى عوامل جذب سلسلة ذا ميلينيلز والاقبال الشباب عليها، هو المساحات المشتركة، بما في ذلك مناطق العمل المشتركة وصالة ملحق بها مطبخ للخدمة الذاتية. تشغل هذه المرافق 20٪ من مساحة أرضية الفندق. تشتهر شركة غلوبال أجينتس القائمة على ادارة الفندق بتطوير مفهوم الإسكان "للشقة الاجتماعية"، الذي يجمع بين خصوصية شقق الاستوديو مع المساحات المشتركة للإسكان المشترك، وهو نهج دفع نمو الشركة. حيث تكمن هذه الفلسفة في وجود المساحات المشتركة بالفندق.



مساحة العمل المشترك، متاح استخدامها كذلك لغير الضيوف أيضًا مقابل رسوم.

تطور فكرة فندق الكبسولة

تُعد غرف الضيوف، التي يطلق عليها "الكابسولات الذكية"، تطورًا تقنيًا لفنادق الكبسولة التي ابتكرتها اليابان. وتبلغ مساحة الغرف 3 أمتار مربعة فقط، وهي بنفس حجم غرف النوم في فنادق الكبسولات التقليدية، ولكن السقوف بارتفاع 2.3 متر، مما يعطي انطباعًا بمساحة أكبر. كما تتضمن مجموعة رائعة من ميزات إنترنت الأشياء المطورة خصيصًا راحة الضيوف.



الكابسولات الذكية تصطف على الرواق. ويتيح وضع السرير كأريكة، وجود مساحة للوقوف داخل الغرفة.

أكثر ميزة ملفتة للنظر في كل كابسولة هو السرير، والذي يمكن استخدامه أيضًا كأريكة. حيث يتيح السرير من خلال الاتصال بساعة منبه، رفع الجزء العلوي من السرير لطيه بزاوية أقصاها 60 درجة ليجعل نزيل الغرفة في وضع الجلوس عند بلوغ التوقيت المحدد. وعندما يطوى السرير، فإنه يفعّل الضوء كذلك. ويعتقد أن هذا السرير من تصميم رئيس شركة غلوبال أجينتس ياماساكي تاكيشي، يستطيع ايقاظ المسافرين مهما بلغت درجت استغراقهم في النوم.

ويشير ياماساكي إلى أن أحد أسباب تطويره لهذا السرير هو معاناته الشخصية كشخص يجد صعوبة كبيرة في الاستيقاظ في الصباح. وإلى جانب ذلك، اعتقاده أن المساحة المدمجة قد تكون غير مريحة، لذلك قرر أن تزويد الكابسولات بأحدث الأدوات سيضيف لمسة جذابة من الحيوية والرونق. يتم التحكم في جميع خصائص الغرفة، وليس فقط المنبه والأريكة، عن طريق اللمس بواسطة جهاز أي بود تاتش، يتسلمه الضيوف عند تسجيل الوصول.



ياماساكي تاكيشي، رئيس شركة غلوبال أجينتس.

تم تصميم فنادق الكبسولات العادية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة: يشغل السرير جميع المساحة المخصصة بالغرفة ولا يوجد مساحة للوقوف داخلها. ولكن في ذا ميلينيلز، يتم طي السرير، مما يوفر مساحة بالغرفة ويسمح للنزيل بالوقوف وتغيير الملابس في خصوصية.

كما توجد خزانة كبيرة تحت السرير بما يكفي لتخزين حقيبة السفر. ويفتح الباب المنزلق على مساحة بعرض السرير. ويتيح تفادي وضع الأمتعة بالطريق، وجود مساحة إضافية، سواء لتغيير الملابس أو إعادة تحضير الحقيبة.



يتم التحكم في ميل السرير والإضاءة والوظائف الأخرى عبر جهاز أيبود.

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الدمج بين الفن والتكنولوجيا

لا تحتوي الغرف على شاشات عرض، ولكن في بعض الكبسولات يمكن للضيوف عرض الصور من أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية على ستارة المدخل. فعند سحبها لأسفل، يمكن استخدامها كشاشة 80 بوصة، وتشكل مسرحًا منزليًا فوريًا. ويمكن للنزلاء مشاهدة مقاطع الفيديو أو إلقاء نظرة على الصور التي التقطوها خلال رحلتهم، والاستمتاع بالتكنولوجيا بالطريقة التي يريدونها.



في الكابسولات المجهزة بأجهزة عرض، يتم سحب الستارة عند المدخل لأسفل لتستخدم بمثابة شاشة عرض.

تأتي راحة النزلاء على رأس أولويات الفندق. ويضمن السرير الذي يبلغ عرضه 120 سم ومرتبة مرنة في سمك 25 سم، نومًا مريحًا أثناء الليل. كما تتوافر ملابس نوم قطنية بتصميم موحد للجنسين، ناعمة الملمس ويمكن استخدامها كملابس غير رسمية في المبنى مقابل رسوم إضافية. كما يحظى تصميم الأدوات الفندقية بالغرف، والمستوحى من الثقافة اليابانية بشعبية بين النزلاء.



مجموعة متنوعة من أدوات الفندق المتاحة للنزلاء.

يتميز ذا ميلينيلز شيبويا بأجواء مختلفة عن نظيره في كيوتو: إذ تعد بعض الكابسولات الذكية، "كابسولات فنية" تتميز جدرانها بأعمال 20 فنانًا مشهورًا.

ويقول ياماساكي: "أردت جلب بعض طاقة شيبويا، لذلك أدمجت عمدًا فن الغرافيتي أو الرسم على الجدران في الديكور. ويضفي هذا النوع من الفن شعورًا بالحياة على نمط الحياة الذي لا تمتلكه فنادق الكبسولات العادية. نحن نقوم بذلك على أساس تجريبي من ستة أشهر إلى سنة الآن، ولكن اعتمادًا على ردود فعل النزلاء، قد نستمر في استخدام هذا النوع من التزيين".



إضافة "كابسولات الفن" إلى أجواء شيبويا.

الطوابق المختلطة

توفر أربعة من طوابق فندق شيبويا الستة أماكن إقامة مختلطة. أما الطابقين الآخرين فهما مخصصين للنساء فقط. وتم التوصل إلى هذا الترتيب بناءً على الخبرة الناتجة من تشغيل فندق كيوتو، الذي شهد تغيير في تكوين طوابقه مرتين حتى الآن. قبل افتتاح هذا الفندق، افترضت الإدارة أن العديد من الضيوف سيكونون مسافرين منفصلين، لذلك تم تخصيص طابقين من الطوابق الأربعة للنساء. من الطابقين المتبقيين، أحدهما للرجال والآخر للأزواج المختلطة. ولكن بمجرد افتتاح الفندق، أصبح من الواضح أن هذا النمط لم يمض جيدًا.

"لقد أدركنا أن العديد من الضيوف الأجانب يسافرون في مجموعات مختلطة. وإنهم يريدون البقاء في طابق مختلط، لذلك في كيوتو حددنا في نهاية المطاف ثلاثة طوابق للأزواج المختلطة، وطابق واحد للنساء "، كما يقول ياماساكي.



تشمل الخدمة المجانية للمطبخ ذاتي الخدمة الخبز أو الشطائر الملفوفة الإفطار، والبيرة في المساء، والقهوة على مدار الساعة.

بدأ ذا ميلينيلز شيبويا بداية سلسة وجذب أكثر من 1000 حجز قبل الافتتاح. ويمثل النزلاء من خارج اليابان حوالي 80٪ من الضيوف. ويخطط ياماساكي لافتتاح 10 عقارات جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ويتطلع حتى للتوسع في الخارج. وقد ينتشر فندق الكبسولة عالي التقنية، المصمم للمسافرين من جميع الأطياف، في جميع أنحاء العالم.

ذا ميلينيلز شيبويا

الموقع: 13-20-1 جينان، شيبويا، طوكيو

الهاتف: 9410-6824-03

طريقة الوصول: 6 دقائق سيرًا من محطة شيبويا، التي يوجد بها قطارات شركة JR، طوكيو مترو، وخطوط توكيو، وكيئو.

السعر: بداية من حوالي 6000 ين الليلة.

الموقع الرسمي:

http://the-millennials-shibuya-shibuya-ku-jp.book.direct/en-gb

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. كتابة ميتامورا فوكيكو. صور ومقاطع فيديو من تصوير ميوا نوريئاكي)