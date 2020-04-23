اليابان | 10 نقاط لتقليل الاتصال بين الناس بنسبة 80٪ للحد من انتشار فيروس كورونا

صحة وطب 23/04/2020 لا أستطيع الخروج بحرية، لا أستطيع مقابلة أصدقائي، أشعر بالملل من البقاء في المنزل! لست أنت فقط من يعاني حاليا من تلك المشكلة، ولكن يشعر الجميع في اليابان والناس في جميع أنحاء العالم بالملل والإرهاق من التواجد في المنزل طوال الوقت. حان الوقت للمضي قدمًا لاستعادة حريتنا من جديد. مر أسبوعان منذ إعلان حالة الطوارئ في اليابان، لكن انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد لا يزال مستمرا في البلاد. ومن هذا المنطلق أوصى مجلس خبراء الحكومة بعشر نقاط لتحقيق انخفاض بنسبة 80٪ في الاتصال الاجتماعي بين الناس في اليابان، مما يتطلب المزيد من الجهود من قبل المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد. 1- التفاعل مع العائلة عبر تقنية الفيديو كول عوضا عن العودة لمسقط رأس العائلة 2- الذهاب للسوبر ماركت عندما يكون هناك عدد قليل من الأشخاص 3-الركض في أعداد قليلة، واختيار المكان والوقت المناسب حيث يقل عدد الأشخاص 4- التسوق عبر الإنترنت 5-التجمع مع الأصدقاء عبر الإنترنت 6- تشخيص المرض عن بعد Advertisements 7-تدريب العضلات وممارسة اليوغا في المنزل بمشاهدة المقاطع المصورة الخاصة بذلك 8- شراء الطعام وتناوله في المنزل واستخدام خدمات التوصيل 9- العمل عن بعد من المنزل 10- وضع الكمامة عن التحدث مع الناس قال اجتماع الخبراء "إن غسل اليدين، والمحافظة على الآداب عند السعال لهما نفس أهمية التهوية الجيدة والمحافظة على الصحة" ودعا إلى "دعونا نراجع حياتنا اليومية حتى نتمكن من حماية حياة من حولنا". (النص الأصلي باللغة اليابانية، الصور من irasutoya) الطب الحكومة اليابانية مرض

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