اليابان | تعرف على الوظائف التي يحلم بها أطفال اليابان

التعليم الياباني 19/04/2020

سبب تفشي فيروس كورونا الجديد في إغلاق المدارس على نطاق واسع في اليابان، لكن أطفال المدارس الابتدائية لا يزالون يحلمون بما يريدون فعله عندما يكبرون.

تجري شركة Kuraray، وهي الشركة المصنعة الرئيسية للجلود الاصطناعية لحقائب الظهر المدرسية اليابانية، مسحًا سنويًا منذ عام 1999 حول الوظيفة التي يريد طلاب الصف الأول الابتدائي الياباني الالتحاق بها في المستقبل. على مدى السنوات الـ 22 الماضية، كانت وظيفة الحلم الثابتة للفتيات هي خبازة (26.0٪). أفضل وظيفة أحلام للأولاد لا تزال أن يصبحوا رياضيين (18.8٪).

الوظائف التي يحلم بها الأطفال في اليابان (2020)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من Kuraray.

احتل حلم العمل كممثلة أو مغنية أو عارضة الأزياء المرتبة الثانية (8.8٪) كوظيفة حلم للفتيات للعام التاسع على التوالي. لم تكن هناك تغيرات جديدة في أعلى 10 وظائف. ومع ذلك، ارتفع ترتيب وظائف معينة مثل أن تصبح الفتاة ممرضة، طبيبة، وضابطة شرطة بدرجة واحدة في انعكاس محتمل للانجذاب إلى العمل الذي يحمي صحة الناس وسلامتهم.

ضابط الشرطة، ثاني أعلى وظيفة للبنين، ظل في هذا الترتيب على مدى السنوات التسع الماضية، وكان هذا العام أعلى نسبة مسجلة حتى الآن بنسبة 15.1 ٪. في الماضي، كان حلم أن يصبح الطفل رياضي دائمًا يحرز مركزا متقدما مع أكثر من 30 ٪ من الأولاد عادة ما يريدون هذا النوع من العمل. في السنوات الأخيرة، ارتفعت شعبية دور ضابط الشرطة تدريجياً. يُعتقد أن هذا لا يرجع فقط إلى أنشطتهم في الكوارث، ولكن أيضًا إلى عقدهم الأحداث التعليمية والعلاقات العامة التي يمكن للأطفال المشاركة فيها، مثل الزيارات إلى مراكز الشرطة، مما أدى إلى زيادة إعجاب الأطفال بهذا النوع من العمل.

أظهرت نظرة فاحصة على الاختيار الأفضل للرياضيين أن 56.9٪ من الأولاد يريدون أن يصبحوا لاعب كرة قدم. تبعه لاعب البيسبول (19.1٪) ولاعب الرغبي(4.0.%).

Advertisements

مقارنةً بهذا، كان لدى والدي طلاب الصف الأول الجدد أفكارًا مختلفة قليلاً. يأمل آباء الفتيات في أن يصبحن ممرضات (17.9٪)، كما احتلت المناصب الأخرى ذات الصلة الطبية مرتبة عالية، حيث احتلت وظيفة الصيدلانية المرتبة الثالثة (7.9٪)، والطبيبة في المرتبة الرابعة (6.8٪) ، والأخصائية الطبية في المرتبة الخامسة (6.0٪). كان اختيار الوالدين رقم واحد للأولاد هو الموظف العام (19.8٪). وبصرف النظر عن مرة واحدة في عام 2009، ظل الموظف العام في القمة. لأول مرة، لم يظهر "رياضي" في الخيارات الثلاثة الأولى، وبشكل عام، يبدو أن الآباء يريدون وظائف ثابتة لأطفالهم.

الوظائف التي يريد الوالدان أن يلتحق بها أولادهم في المستقبل (2020)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من Kuraray.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)