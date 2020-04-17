اليابان | أكثر من نصف مليون ياباني يعيدون رخص قيادتهم طواعية في عام 2019

لايف ستايل 18/04/2020

مع تقدم العمر في المجتمع الياباني، هناك مشكلة ملحة تتمثل في كيفية منع حوادث القيادة التي تنطوي على السائقين المسنين، ويُنظر إلى تشجيع إعادة رخص القيادة بشكل طوعي على أنها جزء من الحل.

تُظهر إحصاءات وكالة الشرطة الوطنية بشأن رخص القيادة أن 601،022 شخصًا في اليابان أعادوا طواعية رخص القيادة في عام 2019، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 1998، عندما تم إدخال النظام للقيام بذلك وبزيادة سنوية قدرها 179،832.

ومن بين أولئك الذين أعادوا رخص قيادتهم طواعية العام الماضي، كان 350،428، أو 58٪ ، يبلغون من العمر 75 عاما أو أكبر، بزيادة سنوية قدرها 58،339 شخصًا، في حين تضاعف عدد من هم دون 75 عامًا تقريبًا إلى 250،594 شخصًا.

في 4 أبريل/ نيسان 2019، قام مسؤول متقاعد رفيع المستوى يبلغ من العمر 87 عامًا من وزارة التجارة الدولية والصناعة سابقا أثناء القيادة بالقرب من محطة إكيبوكورو في طوكيو، صدم أم وابنتها مما أسفر عن مقتل الأم وابنتها البالغة من العمر 3 سنوات. جلب هذا الحادث اهتمام وسائل الإعلام للمشاكل المتعلقة بالسائقين المسنين، والتي يبدو أنها حفزت الاتجاه نحو إعادة التراخيص. تقدم الحكومات المحلية وأقسام الشرطة أيضًا مزايا مختلفة للأشخاص الذين يفعلون ذلك، مثل "شهادات القيادة المهنية" التي تخول الشخص للحصول على خصومات على سيارات الأجرة أو ركوب الحافلات.

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في ظل الظروف العادية، يكون من السهل نسبيًا على شخص يعيش في منطقة حضرية تتمتع بوسائل نقل عام جيدة أن يعيد طوعًا رخصة القيادة، ولكن في أجزاء أخرى من اليابان قد يكون من الصعب التجول بدون سيارة. في الوقت الحاضر، 22.9٪ من جميع حاملي التراخيص هم في سن 65 عاما أو أكثر. مع وصول جيل طفرة المواليد في اليابان إلى سن 75، يبدو أن الوقت قد حان لتهيئة بيئة تسهل على كبار السن إعادة رخص القيادة الخاصة بهم، بما في ذلك دعم احتياجات النقل الخاصة بهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)