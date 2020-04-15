اليابان | سحر وجاذبية الريف في اليابان

يمر معظم السائحين من زائري اليابان ما يسمى بالطريق الذهبي: طوكيو، هاكوني، جبل فوجي، كيوتو، وأوساكا. ولكن هل يعطي هذا طعمًا حقيقيًا للنكهة الأصلية لليابان؟ هيدا فوروكاوا هي مدينة صغيرة تهدف إلى حث الزوار على تمضية وقت لمعرفة الحياة الاعتيادية في اليابان، في حين تفتقر إلى المواقع السياحية الشهيرة.

نأمل أن نصبح وجهة مثل كيرنز"

هكذا يقول يامادا تاكو، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات السياحية تشورا بوشي، التي تعمل في منطقة فوروكاوا في هيدا، بمحافظة غيفو.

تشتهر كيرنز، في شمال شرق أستراليا، في جميع أنحاء العالم بفضل قربها من موقعين للتراث العالمي - الحاجز المرجاني العظيم والمناطق الاستوائية الرطبة في كوينزلاند، حيث تقع المدينة السياحية كوراندا. لكن في المقابل تعد هيدا فوروكاوا بلدية غير معروفة إلى حد كبير حتى داخل اليابان.

تقع المدينة بين تاكاياما، التي أوصى به دليل السفر الفرنسي ميشلان، والمنطقة المدرجة بقائمة التراث العالمي شيراكاوا-غو، المشهورة بمنازلها التقليدية وسقوفها المنحدرة من القش. بينما كثيرًا ما يقوم السائحون من زائري اليابان بالمرورعلى مدينة فوروكاوا، دون التوقف بها.



الرئيس التنفيذي لشركة تشورا بوشي، يامادا تاكو، مصمم "تجارب الريف الرائعة". (ديماتشي يوزورو).

لماذا قرر يامادا جعل هذه البقعة الريفية محط تركيز جهوده؟ بحسب شرحه، يهدف إلى تصميم "تجارب رائعة" في المناطق الريفية في اليابان. للوهلة الأولى، يبدو أن الريف الياباني لا يملك ما يقدمه، لكنه يعتقد أن هناك إمكانية لجذب السياح من جميع أنحاء العالم لخوض تجربة يابانية نادرة.

جاذبية اللاشئ

تستقبل جولة هيدا ساتوياما لركوب الدراجات التي توفرها شركة تشورا بوشي أكثر من 5000 زائر سنويًا، ويمثل الزائرون الأجانب حوالي 70٪ تقريبًا من إجمالي الزائرين. ويعد الآن منظر الزوار من راكبي دراجات لويس غارنيو الجبلية، من المناظر الشائعة في شوارع هيدا فوروكاوا.



أصبح منظر راكبي الدراجات من الأجانب الآن مشهدًا شائعًا في سفوح فوروكاوا. (الصورة مقدمة من جمعية السياحة في هيدا)

تفتقر هيدا فوروكاوا إلى وجود القلاع والمعابد المدرجة في قائمة التراث العالمي. وكذلك لا يوجد بها معارض فنية تتباهى بالأعمال الشهيرة. وبدلاً من ذلك، فإن جولة ساتوياما سايكلينغ تستعرض أهالي فوروكاوا وهم يمارسون روتين حياتهم اليومية. وحصلت الجولات على أكثر من 900 تقييم، معظمها من فئة الخمس نجوم، على موقع تقييم الآراء حول السفر على الإنترنت "تريب ادفايزر". وينضم الكثيرون إلى الجولة بعد قراءة هذه التقييمات على الموقع، بشمل مستمر.

جاذبية "اللاشيء" كنقطة دعائية، تستند إلى تجربة يامادا الشخصية. فقد ولد يامادا في محافظة نارا، وكان مفتونًا ببلدان أخرى منذ صغره. بعد الانتهاء من كلية الدراسات العليا في جامعة يوكوهاما الوطنية، تم توظيفه في شركة استشارية أمريكية. وحقق حلمه في الحصول على وظيفة في الولايات المتحدة. وعمل بجد على تحسين لغته الإنجليزية، مما أثارت شهيته لرؤية المزيد من العالم. ليقرر ترك الشركة قبل أن يبلغ الثلاثين، وانطلق بالسفر مع زوجته شيهو.

قاموا بالسفرلمدة 525 يومًا، حاملين معهم حقائب الظهر فقط، بشكل رئيسي في أمريكا الجنوبية وأفريقيا. وفي جنوب إفريقيا، انضموا إلى رحلة مدتها ثلاثة أيام، وتشمل زيارة القرى النائية على ظهور الخيل، وتناول وجبات الطعام المطبوخة في المنازل التي أعدها القرويون، والاستمتاع بأمسية من الرقص التقليدي. لم تكن هناك فنادق، لذلك نصبت المجموعة الخيام في ضواحي القرية. وعلى الرغم من الافتقار إلى مناطق الجذب السياحي البارزة، إلا أن التفاعل مع السكان المحليين ورؤية روتينهم اليومي أثبت كونه تجربة مبهجة.

كما زار الزوجان قرى في جبال دولة بليز، جنوب المكسيك على الساحل الكاريبي. وكان من بينها أحد المحرومة حتى من مرافق الكهرباء والمياه، ليقتصر الأمر على ضوء الشموع فقط في الليل. ويتذكر يامادا الوقت الذي أمضاه في الشركة الاستشارية، حيث لم تكن أضواء المكتب تخفت أبدًا، ويمكن تلبية معظم الاحتياجات بضغطة زر. ومع ذلك، بالنسبة له، كانت رقائق التورتيلا ، المطبوخة على موقد الحطب بلقرية ، متميزة.

وهكذا أثناء سفره وترحاله، قرر الانتقال إلى الريف الياباني.

مشهد ياباني أصلي

بعد عودتهما إلى اليابان، بحث الزوجان عن نمط حياة يتماشى مع إلهامهما الجديد، لكنهما لم يلقيا نجاحًا كبيرًا في البداية.

ثم، في أغسطس/ آب 2006، قام أحد أصدقاء يامادا بتقديمه إلى موراساكا يوزو، مدير شركة طباعة في هيدا فوروكاوا والرئيس السابق لجمعية فوروكاوا السياحية، قبل اندماجها معو مدينة هيدا. وكان الرجل معروفًا محليًا وشارك في الجهود التي يقودها السكان لتنشيط المجتمع. وبدا الوقت أبطأ في فوروكاوا، بشوارعها الخلابة وبيئتها الطبيعية. وهكذا تفتحت عينا يامادا على الحياة في بيئة ساتوياما، والتي تمزج الموارد الطبيعية المدارة بعناية مع المنازل البشرية التي تم بناؤها بجوارها مباشرة. وأدرك أن هذا هو المكان المناسب له.



مشهد شاعري بمدينة ساتوياما. (الصورة مقدمة من جمعية السياحة في هيدا)

وعندما أعرب عن رغبته في الانتقال للعيش هناك، كان رد موراساكا فظا. "نحن نرحب بانتقال الشباب مثلك للعيش هنا، ولكن بينما تبدو الأمور جيدة تمامًا في الصيف، تكون الحياة صعبة في الشتاء. من الأفضل أن تبحث عن مكان آخر. وداعًا".

غادر يامادا، لكن هيدا فوروكاوا بقيت معه. وكان يزورها بانتظام وحده بدون زوجته، التي كانت حاملاً في ذلك الوقت. وشعر أنه للعيش في فوروكاوا، يحتاج للحصول على موافقة موراساكا".

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وأقترح يامادا إصدار دليل لترويج هيدا للأجانب. وكان يعتقد أن موراساكا، كمدير شركة طباعة، سوف يرحب بالفكرة، لكنه رفضها. ليعود بعدها يامادا إلى منزله في مدينة كاواساكي، بمحافظة كاناغاوا مصابًا بخيبة أمل. ليتلقى فجأة مكالمة من موراساكا، الذي أبلغه "لقد طلب مني ترأس جمعية السياحة في هيدا. لقد رفضت، لأنني عجوز جدًا، ولكن يمكنني القبول إذا كنت تقبل العمل كمستشار لي".

حياة المدينة كمورد سياحي مثالي

سعى يامادا بجد لكشف جاذبية فوروكاوا الخفية. ولكن بدلاً من محاولة جذب حافلات لمشاهدة معالم المدينة، قام بتضييق الهدف على المسافرين الذين يسعون للتواصل مع السكان المحليين. وفي عام 2009، أطلق جولات هيدا ساتوياما لركوب الدراجات. وبدأ في شكل تأجير الدراجات، بامتلاك ثلاث دراجات فقط، والسماح للسائحين بالتنقل بمفردهم دون مرافق بالاستعانة بخرائط جولات.

وقد يكون هذا كافيًا لإدارة نشاط تجاري في كيوتو، بدون وجود أدلة من الموظفين، لكن هيدا تجذب عددًا أقل من السياح. لذا قدم يامادا خدمة الدليل السياحي مستشعرًا الحاجة إلى تقديم قيمة مضافة.

انضممت إلى جولة مع أربعة زوار من الولايات المتحدة. في الساعة 2:00 مساءً، انطلقت مجموعتنا من شارع تصطف فيه المستودعات القديمة ذات الجدران البيضاء ومصانع البيرة، في منطقة ذات مخطط شبكي تعود إلى سابق الأيام حين كانت المدينة قلعة. وكانت أسماك الشبوط الملونة تسبح في خمول بنهر سيتو المجاور لكونه يمر عبر المدينة، مما يوفر مناظر تصلح لتزيين البطاقات البريدية.



نهر سيتو ذو العبية بين الزوار. حيث أسماك الشبوط الملونة تلمع مثل الأحجار الكريمة على خلفية جدران المستودعات البيضاء. (الصورة مقدمة من جمعية السياحة في هيدا)

وفقًا لدليلنا، يحظى الموقع بشعبية كبيرة بين الزوار، وعلى الرغم من أن أسماك الشبوط ليست موجودة هنا فلهذا السبب ففي البداية، أراد السكان المحليون تجميل النهر، وأدخلوا 230 سمكة شبوط، على أمل الحد من ظاهرة التخلص من النفايات بشكل غير قانوني. والآن، يعيش حوالي 1000 من أسماك الشبوط في سيتو، وعلى مر السنين، قامت مجموعات المتطوعين المقيمين بتركيب الفوانيس ونقاط التغذية لها.

وتعد منطقة هيدا معرضة لتساقط الثلوج الكثيفة، وخلال فصل الشتاء، يتم دفع الثلوج المحروثة إلى نهر سيتو. وبالتالي يتم نقل الأسماك إلى بركة قريبة من أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أوائل أبريل/ نيسان. ويساعد المتطوعون في نقل الأسماك، وقد أصبح هذا الروتين يرمز إلى وصول فصل الشتاء وعودة الربيع من بعده.

ومع ذلك، فإن جولة ركوب الدراجات تقوم على ما هو أكثر من مجرد المرور في شوارع جميلة. فقد أثار اهتمامنا نقاط التوقف المصحوبة بشرح حول أسلوب معيشة وعادات السكان المحليين.



يصف المرشد النهر وحياة سكان المدينة. (من تصوير ديماتشي يوزورو)

بينما كان المرشد يتحدث، مر الأطفال الذين يحملون حقائب الظهر من نوع راندوسيلو، متجهين إلى المنزل، تحت مراقبة النساء العجائز اللاتي تتبادلن أطراف الحديث في الشارع. ولم يتم إنشاء مثل هذه المشاهد خصيصًا للسياح. ولكن بدلاً من ذلك، كنا نستمتع بفرصة مشاهدة معالم الحياة اليومية.

وبعد ذلك، تقدمنا الدليل إلى الأمام، ليقودنا إلى ضواحي المدينة. ولاحظ أحد المزارعين من حقله مرور المجموعة، ليلوح لنا واستقبلنا بتحية ودودة "كونيتشيوا"، أو أهلًا.



يمر راكبو الدراجات على مسار بين الحقول للاستمتاع بمزيد من شرح الدليل. (من تصوير ديماتشي يوزورو)

شعرت مجموعتنا بسعادة غامرة عندما أعطاهم مزارع عابر كل واحد منا فاكهة الكاكي الطازجة. واستمتعنا بالتفاعل مع سكان المدينة، بصحبة الشرح المقدم من الدليل. وفي وقت لاحق، قمنا بزيارة حظيرة لرؤية أماكن تربية البقر الذي يقدم لحم البقري الشهير من هيدا. مع وجود لحوم الأبقار الآن في الخارج، وكان الزائرون من أمريكا حريصين على معرفة الاختلافات بين اللحم البقري من هيدا، ومثيله من لحوم الأبقار من ماتسوزاكا وكوبي التي أصبحت من الأسماء الشهيرة بالخارج مؤخرًا.

عاش معظم مرشدي هيدا ساتوياما سايكلينغ في الخارج ويتحدثون الإنجليزية بطلاقة. ويقدموا شرحهم عن حياة هيدا وتقاليدها وعاداتها بإخلاص، حتى أنهم يقوموا برسم الصور التوضيحية في بعض الأحيان. وتبلغ تكلفة الدورة العادية 3.5 ساعة، مقابل 8100 ين. على الرغم من أنها تبدو قيمة متواضعة بالنسبة للسكان المحليين، إلا أن الجولة تمنح الزوار القادمين من بعيد نظرة عن قرب على نمط أعمدة الحياة اليابانية بالاختلاف عن طوكيو وأوساكا.

ويقول يامادا إن كل اليابان، وليس فقط هيدا فوروكاوا، تتمتع حاليًا بطفرة سياحية عالمية. ومع ذلك فهو يشعر أن الفرص الذهبية غير مستغلة. وهو يعتقد أن اليابانيين يمكنهم الاستفادة بشكل أفضل من إحساسهم بالمواسم والطبيعة، وتحويل المكونات المحلية إلى "منتج" قابل للتسويق إلى حد كبير.

التعليق على موقع تريب أدفايزر يتحدث عن نفسه: "مشاهد رائع، شعب عظيم، ودليل رائع!"

من المهم أن يشارك السكان شعورهم بالفخر بمدنهم الأصلية لإبهار السياح من الخارج. إن جو الحيوية الإقليمية هو أكبر مورد للسياحة. ولا يعد غياب المعابد الشهيرة أو الحدائق الوطنية، عائقًا.

يمكن أن تكون الحياة اليومية المألوفة أعظم عامل جذب للسياح الأجانب. ومع استلهام تجربة هيدا فوروكاوا، يمكن أن تدرك المدن البسيطة، إمكانات غير مستغلة على ما يبدو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: المشاركون في الجولة يستمعون إلى شرح المرشد لأحد أوجه الحياة المحلية. تصوير ديماتشي يوزورو)