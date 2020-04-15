اليابان | دراسة: المال أساس النجاح الدراسي في اليابان!

لايف ستايل 15/04/2020

في استطلاع أجرته شركة Sony Life Insurance، قال 65.5٪ من الآباء إن القدرة الأكاديمية للشخص وسجله يعتمدان على كيفية إنفاق الأموال على تعليم هذا الشخص في اليابان.

"المبلغ الذي تنفقه يحدد مدى جودة أداء الطفل في المدرسة، لذا فأنا أعطي الأولوية للإنفاق التعليمي على التوفير للتقاعد". هذه هي وجهة النظر التي كشف عنه الاستطلاع حول الإنفاق على تعليم الأطفال الذي أجرته شركة Sony Life Insurance من أواخر فبراير/ شباط إلى أوائل مارس/ آذار. تم جمع ما مجموعه 1000 إجابة من الرجال والنساء في الفئات العمرية المختلفة.

سأل الاستطلاع، الذي أثار آراء حول إنفاق المال على الأطفال، المستجيبين عما إذا كانوا يوافقون على بيانات معينة. بالنسبة للبيان، "تعتمد قدرة الطلاب الأكاديمية وسجلهم على المبلغ الذي يتم إنفاقه على تعليمهم"، قال 65.5٪ أنهم إما "بقوة" أو "إلى حد ما" متفقون. وافق 63.8٪ بقوة أو إلى حد ما على العبارة "أخطط لإنفاق المزيد من المال على تعليم أطفالي بدلاً من التقاعد".

وافق 73.0٪ بقوة أو إلى حد ما على أن "التعليم/ التعليم المبكر من مرحلة ما قبل المدرسة أمر مهم لمستقبل الطفل". ومع ذلك، فإن أقل من النصف، بنسبة 44.2٪، اعتبر وجهة النظر الإيجابية للبيان، "أعتزم إنفاق أموال تعليمية على الدروس التكميلية أكثر من الرياضة والأنشطة الفنية"، وكشف أن الآباء لا يفكرون فقط في القدرة الأكاديمية.

عند سؤالهم عن وجهة نظرهم بشأن البيان، "إنفاق التعليم على أطفالي يشكل عبئًا ثقيلًا"، أجابت نسبة أعلى من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال في مراحل أعلى من النظام التعليمي بقولهم "بقوة" أو "إلى حد ما" متفقون.

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كما سأل الاستطلاع الآباء "من هو الأكثر حماسًا للتعليم في الأسرة: الزوج أم الزوجة؟ أظهرت الردود أن 66٪ قالوا إن الزوجة إما متحمسة للغاية "أو" إلى حد ما "بشأن التعليم، مما يدل على أن الزوجة تلعب في معظم الأسر دورًا رائدًا في تعليم الأطفال.

كشفت الردود على البيان، "غالبًا ما تحدث جدالات حول التعليم في أسرتي"، أن الشجار أكثر ترجيحًا في الأسر حيث يكون الزوج متحمسًا للغاية بشأن التعليم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)