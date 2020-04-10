اليابان | الفجوة بين الجنسين في مجال الطب في اليابان

هو وهي 11/04/2020

تتزايد أعداد الطبيبات تدريجياً في اليابان، لكن لا يزالن يمثلن 21.9٪ فقط من الإجمالي.

وجد استطلاع عام 2018 الذي أجرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن 21.9٪ فقط من الأطباء اليابانيين هم من النساء، بإجمالي 71758 مقارنة بـ 255452 رجلاً. ارتفع إجمالي عدد النساء بنسبة 6.3٪ منذ المسح الأخير في عام 2016، بينما ارتفع عدد الرجال بنسبة 1.4٪ فقط.

تزداد الطبيبات ببطء منذ عام 1990، مع ارتفاع النسبة في الأجيال الشابة. حسب الفئة العمرية في المؤسسات الطبية (المستشفيات والعيادات)، كانت أعلى نسبة تتراوح بين 29 سنة أو أقل (35.9٪)، تليها 30-39 سنة (31.2٪)، 40-49 سنة (26.3٪)، و50- 59 سنة (16.6%).

كما يمكن ملاحظة التوزيع غير المتكافئ في عدد الطبيبات عبر الأقسام. في المستشفيات، أقسام الأمراض الجلدية، التوليد وأمراض النساء، جراحة الغدد الثديية وطب العيون، والتخدير لديها عدد أكبر من المرضى من الإناث، ويتضمن العمل ساعات قليلة نسبيًا وجداول زمنية غير منتظمة.

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الأمراض الجلدية، على وجه الخصوص، لديها 54.8٪ من الطبيبات، وهو القسم الوحيد في المسح حيث تجاوزت النسبة نسبة الرجال. التخصصات الأخرى مع أكثر من 40٪ من الطبيبات كانت أمراض النساء والتوليد (44.5٪)، جراحة الغدد الثديية (44.1٪)، طب العيون (42.4٪)، التخدير (40.9٪). في المقابل، كان لدى ثمانية أقسام أخرى نسبة أقل من 10٪ من الطبيبات، بما في ذلك جراحة الأعصاب بنسبة 6.5٪، جراحة القلب والأوعية الدموية وجراحة العظام بنسبة 6.2٪، وجراحة القصبة الهوائية والمريء بنسبة 2.5٪ فقط. ويمكن رؤية هذا التحيز نفسه في العيادات أيضًا.

الطبيبات العاملات في المستشفيات حسب التخصص

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية من مسح الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من foly/ PIXTA)