اليابان | خليك بالبيت... إعلان حالة الطوارئ في اليابان

تجنب الاتصال بالأشخاص لمنع المزيد من الانتشار لوباء فيروس كورونا الجديد. دعونا نتوقف عن التخزين ونسبب الارتباك الاجتماعي!
أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في 7 محافظات يابانية (طوكيو، كاناغاوا، سايتاما، تشيبا، أوساكا، هيوغو، فوكوؤكا) لكبح جماح الانتشار المتسارع لفيروس كورونا الجديد في البلاد، وستستمر حالة الطوارئ لمدة شهر حتى 6 مايو/ أيار 2020. وبفضل هذا الإعلان يمكن لرئيس كل بلدية تقييد استخدام الأماكن التي يتجمع فيها الكثير من الناس.
قمنا بتلخيص كيف ستكون حياتنا في ظل إعلان حالة الطوارئ والتغيرات التي ستطرأ عليها.
(البنود المشتركة بين العديد من البلديات التي شملها إعلان حالة الطوارئ)
من حيث المبدأ، ما تحتاجه للعمل والمعيشة هو نفسه كما كان من قبل
طلب تعليق العمل حتى يتم تقليل خطر الإصابة
أشياء يجب تجنبها أثناء فرض حالة الطوارئ
(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان بيكستا)
كبار السن طب مرض
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