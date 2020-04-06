اليابان | قراءة اللغة اليابانية من أجل الدراسة والاستمتاع

إن قراءة اللغة اليابانية والتحدث بها بطلاقة لهو الهدف الأسمى للعديد من دارسي اللغة. نتطرق في هذه المقالة إلى بعض النصائح لراغبي السير في هذا الدرب.

لا بديل عن القراءة

غطت هذه السلسلة النصوص اليابانية الرئيسية الثلاثة، بداية من الهيراغانا والكاتاكانا مرروًا بثلاث مقالات مختلفة عن الكانجي. معرفة كل منهم أمر أساسي لقراءة اللغة اليابانية. ولكن هناك ما يتطلبه الأمر أكثر من ذلك. حيث أنه من السهل إتقان العديد من مقاطع الكانجي، فمعرفة ما يقرب من 2000 مقطع كانجي مستخدمة في الحياة اليومية – يقال أنه العدد المطلوب للإلمام بالقراءة والكتابة – لا تمكنك تلقائيًا من القدرة على القراءة بطلاقة.

وفي النهاية، لا يوجد بديل عن ممارسة القراءة نفسها. ففي البداية، تكفيك القطع القصيرة الموجودة في الكتب اللغوية المدرسية لإثراء الممارسة، ولكن بعد فترة، يحين الوقت للانتقال إلى النصوص المكتوبة من قبل الناطقين الأصليين للّغة. وبالنظر إلى الكم الهائل من المواد المتاحة للقراءة، فقد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ. فعند القيام بالاختيار، فهناك عامل رئيسي يجب مراعته، ألا وهو الدافع. فما هو الشيء الذي سيحفزك فعلا للقراءة، وستستفيد منه أكثر من أي شيء آخر؟ أضف إلى ذلك مستوى النص، حيث أن انتقاء شيء صعب للغاية سوف يثبط من عزيمتك وينعكس سلبًا على النتائج.

إن الطريقة الأكثر تحفيزًا هو اختيار نفس المواضيع التي تستمتع بقراءتها بلغتك الأصلية، سواء كانت أخبارًا أو مقالات أخرى، أو رسومًا هزلية، أو ألعابًا، أو قصصًا خيالية، أو واقعية، أو أي شيء آخر. فعلى سبيل المثال، من خلال تجربتي الخاصة للوصول إلى مرحلة القراءة بطلاقة، قضيت الكثير من الوقت في قراءة الروايات الغامضة كما في روايات (هيغشينو كيغو) و (موراكامي هاروكي). وللأسف من الصعب تقديم نصيحة محددة تناسب الجميع نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه الأذواق الشخصية في تحديد مواضيع القراءة، ولكن فيما يلي بعض الأفكار التي يمكن من خلالها الإبحار في كم المواضيع المتاحة.

معرفة مستواك

إحدى هذه الأفكار هي متابعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتناسب مع اهتماماتك. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يوفر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) كميات لا نهائية من النصوص القصيرة، والتي من الممكن أن تجذبك إلى مقالات أطول. وإذا لم تعرف من أين تبدأ، فقد تكون هذه أيضًا طريقة لاكتشاف المواقع الإلكترونية اليابانية التي تريد قراءتها بانتظام. وقد تكون اللغة العامية الصرفة لبعض المستخدمين شاقة في البداية، إلا أن هناك حسابات تستخدم اللغة اليابانية البسيطة لراغبي التعلم، مثل موقع yasashiinews. وأيضًا موقع (NHK News Web Easy) هو الآخر مصدر جيد للمواضيع المتعلقة بالأحداث الجارية المكتوبة بلغة أسهل.

وقد تكون مسألة الحصول على المواد المطبوعة خارج اليابان أمرًا صعبًا ومكلفًا، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في البلاد، فهناك مجموعة مذهلة من الخيارات، ذات تكلفة بسيطة أفضل من تلك المخصصة للدارسين الأجانب. إذن يتبقى أمامك معرفة كيفية تحديد مستواك. هناك بعض الكتب تستهدف مراحل مختلفة من المدارس الابتدائية، وخلال مراحل دراستي السابقة، استخدمت هذه الكتب كدليل تقريبي. وأدركت أيضًا أن الـ (بونكوبون) (كتيبات الجيب الورقية) أفضل للدراسة، حيث يكثر بها كتابة نطق مقاطع الكانجي النادرة من خلال طريقة الـ (فوريغانا– كتابة نطق مقطع الكانجي بالأحرف الأبجدية بشكل مصغر)، في حين أن الـ (تانكوبون) (الكتب المستقلة أو الفردية) لا تفعل ذلك.

القراءة بعجلة وتمهل

يمكن تقسيم أسلوب القراءة بغرض الدراسة إلى طرقتين مختلفين بشكل عام. فهناك القراءة المكثفة التي يتعين فيها الفهم الكامل لنص قصير وأكثر صعوبة، والتحقق بعناية من المفردات غير المعروفة باستخدام القاموس أثناء القراءة. ويعد هذا النوع من القراءة الأكثر شيوعًا في الفصول الدراسية، حيث توجد غالبًا أسئلة للتحقق من مدى الاستيعاب. كذلك الأمر بالنسبة لترجمات النصوص حيث يتطلب الأمر قراءة مستفيضة وبعناية.

أما الطريقة الأخرى فهي القراءة الشاملة، والتي يتعين فيها فهم نص ما أطول، ولكنه أبسط، دون الحاجة إلى التدقيق على كل كلمة، وتكون هذه الطريقة من أجل الاستمتاع بالقراءة. الأمر الذي يحقق الفائدة من خلال كثرة المعطيات، مما يسمح للقارئ بالتقاط المفردات بشكل طبيعي في السياق. وعلى النقيض من ذلك، تتيح القراءة المكثفة الفرصة للتعامل مع الكلمات والعبارات التي تتطلب المزيد من الجهد للتعلم. والجمع بين الطرقتين في طريقة واحدة أثناء الدراسة يمكن أن يعطي أفضل النتائج من كليهما.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن الدراسة والقراءة الشاملة وبطلاقة تتطلب استيعابًا بنسبة 98٪ للنص. وقبل أن تتعمق في قراءة كتاب يبدو مثيرًا للاهتمام، يمكنك تقدير مدى استيعابك من خلال حساب عدد الكلمات التي لا تعرفها في الصفحة الأولى والعمل تقريبًا على تحديد النسبة المئوية من الإجمالي. إلا أن هذا مجرد دليل تقريبي، وإذا كنت لا تعرف 10٪ أو أكثر، فالأمر يشير إلى أن الكتاب من المحتمل أن يكون صعبًا للغاية، وأكثر ملاءمة للقراءة المكثفة.

البقاء متحفزًا

يواجه الدارسون في المراحل المتوسطة المستوى عقبة تكمن في ثبات مستواهم عقب تطوره في المراحل الابتدائية، الأمر الذي يتحول إلى إحساس بالتقدم للوراء. ويتزامن ذلك مع الحاجة إلى تجاوز مرحلة الكتب الدراسية والعثور على مواضيع أكثر صعوبة للقراءة. وعلى وجه الخصوص، بالنسبة للدارسين البالغين الذين لا يتمتعون برفاهية وفرة الوقت، فيمكن أن يكون الأمر شاق ومضني عند التجربة والخطأ أملًا في العثور على تدفق مستمر من مواد القراءة التي تكون ممتعة وفي المستوى المناسب. (أنا أقول هذا عن تجربة شخصيه).

لذا، سأختم كلامي بالتأكيد مرة أخرى على أهمية الحافز. فالقراءة بشكل عام تبني الأُلفة مع العديد من الأنواع المختلفة من القواعد النحوية التي يصعب حفظها خارج السياق. ولقد استمتعت بالفعل بالروايات الغامضة للكاتب (هيغاشينو)، ووجدت في نفس الوقت أنها ساعدتني على فهم مجموعة متنوعة من النصوص في حياتي العملية، سواء في تقارير الشركات والمقالات السياسية. وبشكل خاص ساعدتني أثناء تطوير قدراتي الأساسية، وأعتقد أنه من الأفضل عمومًا قراءة ما تحبه وما تجده محفزًا عوضًا عن القلق المبالغ فيه حيال ما يجب أن تقرأه.

المصادر

وفيما يلي مجموعة من المصادر المقترحة. القائمة ليست شاملة وتركز على الأخبار والكتب (الخيالية بشكل رئيسي).

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اللغة اليابانية البسيطة (ياساشي نيهونغو) عبر الإنترنت:

NHK News Web Easy

Matcha ( بشكل أساسي مقالات متعلقة بالسفر والترحال)

(Withnews (yasashii Nihongo series والحساب على تويتر yasashiinews

Hukumusume (موقع قصصي، يضم Japanese fairy tales, legends، (قصص خيالية يابانية وأساطير) وقصص أخرى طوال أيام السنة)

المواقع الإخبارية:

Nippon.com الموقع متوفر أيضًا باللغة اليابانية، ومعظم مقالاتنا تظهر فيه أولًا باللغة اليابانية قبل ترجمتها إلى اللغة العربية ولغات أخرى. (يمكنك النقر على رابط 日本語 في قائمة اللغات أعلى المقالات لقراءتها باللغة اليابانية)

Yahoo News و NHK News (يمكنك البحث من خلال التصنيفات [ランキング] للوصول إلى المقالات المشهورة)

الصحف:

تعد النسخ المطبوعة من الصحف اليومية مثل (يوميوري شيمبون) و(آساهي شيمبون) جيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يحبون الكتابة على النص أثناء الدراسة. وعلى الرغم من أنها ليست مبسطة، إلا أنها تلتزم بشكل وثيق باللغة اليابانية القياسية، مما يجعلها أسهل عند القراءة.

كتب الأطفال:

إذا كنت في اليابان، أنصح بشدة بتصفح قسم الأطفال في متاجر بيع الكتب (إلا أن المتاجر المزدحمة لن تكون مثالية في وقت نشر الإصدارات الجديدة نظرًا لتفشي فيروس كورونا حاليًا). وبمجرد العثور على مؤلف أو ناشر يعجبك اسلوبه، سوف تسهل أمامك عملية اختيار كتابك التالي. وأوصي بمجموعة (Poplar Pocket Bunko) (ポプラポケット文庫) ذات الطابع الخيالي والواقعي، والتي تتميز بأغلفتها وبمستويات مختلفة من القدرة على القراءة.

المواد التعليمية التكميلية:

هذه الأنواع من الكتب قد تكون رائعة لتحصيل كم كبير من المفردات المتعلقة بمواضيع مختلفة. فعلى سبيل المثال، المواضيع المجتمعية (社会 – شاكاي)، والمواضيع الجغرافية والتاريخية، أو يمكنك صقل معلوماتك العلمية (理科 – ريكا). وللطلاب الذين يستعدون لامتحانات القبول بالمدارس الثانوية، أو الراغبين في تصفح تفضيلاتهم الخاصة يمكنهم تجربة موقع くらべてわかるできる子図鑑،. والكتب الدراسية الرسمية المخصصة لاختبارات إجادة مقاطع الكانجي 漢検漢字学習ステップ) (Japan Kanji Aptitude Test، يمكن أن تكون مفيدة للغاية عند ممارسة القراءة المكثفة لما تتضمنه من مختلف الجمل القصيرة.

كتب للبالغين:

هناك الكثير من الكتب التي يمكن الاستفادة منها. فأنا أجد مثلًا كتّاباً أمثال (هيغاشينو كيغو) و (موراكامي هاروكي) ممتعون وأسلوبهم بسيط. وإذا كنت من محبي التحقق من الترجمة، فيمكنك تجربة الكاتبة (موراتا ساياكا) في (Konbini ningen) ونسخته الإنكليزية (Convenience Store Woman) (سيدة متجر الكومبيني) من ترجمة (جيني تابلي تاكيموري)، أو (Pengin haiuei) للكاتب (موريمي توموهيكو) وإصداره بالإنكليزية (Penguin Highway) (طريق البطريق) لـ (أندرو كننغهام). لذلك أؤكد مرة أخرى على أهمية التصفح في متاجر الكتب، كلما سنحت لديك الفرصة.

كتب ثنائية اللغة:

هناك أيضًا بعض الكتب المتاحة مع الترجمات الإنكليزية وملاحظات أخرى مدرجة. وتتنوع ما بين الكتب القصصية البسيطة (Japanese Stories for Language Learners) (قصص يابانية لدارسي اللغة)، وأيضًا مجلدي (Read Real Japanese) (تعلم اليابانية الواقعية)، أحدهما يضم قصص خيالية قصيرة والآخر يضم أُطروحات ومقالات مختلفة. وهناك كذلك النصوص الصعبة كما في (Breaking into Japanese Literature) (اقتحام الأدب الياباني)، والذي يركز على الكلاسيكيات الحديثة.

(النص الأصلي نشر باللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: الصور من تي كيه سي-تاكا/بيكساتا)