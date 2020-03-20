اليابان | كبار السن في اليابان يدعمون فكرة الاستمرار العمل حتى بعد السبعين!

اقتصاد 21/03/2020

المزيد من اليابانيين عازمون على مواصلة العمل حتى سن السبعين، بدلاً من الحلم بالتقاعد.

تعاني اليابان من شيخوخة المجتمع وانخفاض عدد بشكل متزايد، مما تسبب في اختلال في التوازن بين أولئك الذين يتلقون معاشات تقاعدية والذين يدفعون إلى منظومة المعاشات. يجري الآن نقاش حول كيفية توسيع نطاق العمل لتلبية احتياجات كبار السن الأصحاء الراغبين في العمل.

وجدت دراسة أجراها الاتحاد النقابي الياباني في ديسمبر/ كانون الأول 2019 أن 69.8٪ ممن شملهم الاستطلاع كانوا على علم بأن الحكومة تناقش كيفية توسيع نطاق التوظيف لكبار السن. ووافق 71.4٪ على فكرة تطوير السياسات لتأمين فرص العمل حتى سن 70. من بين الذين اقتربوا من سن 70، في الفئة العمرية 65-69، كان معدل الموافقة مرتفعًا بشكل خاص، حيث بلغ 87٪.

وجد الاستطلاع أن معظم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاملاً يعملون حاليًا يعملون لمدة 8 ساعات في اليوم، 5 أيام في الأسبوع. تتراوح الرواتب الشهرية بين 50،000 ين و250،000 ين، 189،000 ين. وكان متوسط الراتب بين أولئك الذين يشغلون وظائف عادية أعلى، حيث بلغ 331،000 ين، وهو أكثر من ضعف 130،000 ين الذي تم تلقيه في المتوسط بين أولئك الذين يعملون في وظائف غير منتظمة بعقود قصيرة الأجل.

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وجد الاستطلاع أنه من بين الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر عاملين، فإن أغلبية قوية من 70٪ راضون عن واجبات وأسلوب عملهم، ولكن 44٪ فقط منهم راضون عن راتبهم.

الأسباب الرئيسية لعمل الناس هي "كسب لقمة العيش" أو "البقاء بصحة جيدة."

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)