اليابان | الأوضاع في منطقة توهوكو بعد 9 سنوات من الكارثة

في هذا الموضوع نلقي نظرة على البيانات الحالية حول أعمال إعادة الإعمار في توهوكو والآثار المتبقية من الكارثة النووية في فوكوشيما بعد 9 سنوات الكارثة.

انخفاض أعداد النازحين

أعلنت وكالة إعادة الإعمار اليابانية في يناير/كانون الثاني2020 أن 6000 شخص إضافي كانوا قد نزحوا بسبب زلزال شرق اليابان الكبير انتقلوا من أماكن الإقامة المؤقتة إلى المساكن الدائمة خلال العام السابق، لينخفض عدد الأشخاص الذين لا يزالون يعيشون في المساكن المؤقتة إلى 48000 شخص. اكتملت حوالي 99٪ من 30،000 وحدة مقررة في مشاريع الإسكان العام لضحايا الكوارث، وانتقلت آخر أسرة في المساكن الجاهزة المؤقتة في مدينة إيشينوماكي التي ضربها التسونامي في محافظة مياغي إلى مساكن دائمة في يناير/ كانون الثاني.

وعلى مدار العام الماضي، حدثت 38 حالة وفاة بشكل غير مباشر بسبب الكارثة، ما يسمى بالوفيات المرتبطة بالكوارث والتي تشمل الانتحار وتدهور الصحة البدنية الناجمة عن التغيرات في البيئة المعيشية.

2019 2020 الوفيات1 1,5897 15,899 المفقودون1 2,534 2,529 الوفيات المرتبطة بالكوارث 2 3,701 3,739 الذين تم إجلائهم3 54,000 48,000

1. أرقام وكالة الشرطة الوطنية، حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019

2. أرقام وكالة إعادة الإعمار ، الإجمالي التراكمي حتى أواخر سبتمبر/ أيلول 2019

3. أرقام وكالة إعادة الإعمار حتى يناير/ كانون الثاني 2020

استئناف خدمات القطار بشكل كامل

وذكرت الوكالة أيضًا أنه حتى 31 مارس/ آذار 2019، كانت مشاريع إعادة الإعمار في المدن في المناطق المتضررة من كارثة التسونامي قد اكتملت إلى حد كبير. وشملت هذه المشاريع عمليات إعادة بناء المساكن، نقل السكان من المناطق المعرضة للخطر والكوارث في المستقبل، وإعادة التوطين. بحلول 31 مارس/ آذار 2020، سيتم تنفيذ 99٪ من المشروعات المخطط لها لحماية المناطق الساحلية، مثل رفع الجدران البحرية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من 63٪ منها. كما سيقوم خط JR Jōban أيضًا باستئناف خدماته بشكل كامل عند إعادة فتح القسم الأخير بين محطتي Tomioka و Namie في 14 مارس/ آذار.

عاد التصنيع في محافظات فوكوشيما، إيواتي، ومياغي إلى مستوياته. تقول وكالة إعادة الإعمار أن إعادة إعمار الأراضي الزراعية ستكتمل إلى حد كبير بحلول نهاية مارس/ آذار 2020. بينما أحرزت إعادة بناء البنية التحتية لصيد الأسماك في المحافظات تقدماً كبيراً، لا تزال مصائد الأسماك في فوكوشيما تعاني من أضرار في السمعة في أعقاب الحادث النووي.

الزراعة ومصايد الأسماك

أرقام وكالة إعادة الإعمار حتى يناير/كانون الثاني 2019.

خلال بطولة كأس العالم للرغبي التي استضافتها اليابان، أقيمت مباراة بين فيجي وأوروجواي في مدينة كاماشي في محافظة إيواتي، للفت الانتباه العالمي إلى جهود التعافي في توهوكو.



أطفال المدارس الابتدائية المحلية يشاهدون مباراة كأس العالم للرغبي بين فيجي وأوروغواي في استاد كامايشي التذكاري في 25 سبتمبر/ أيلول 2019. جيجي برس.

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انكماش مناطق الإخلاء

لا تزال أجزاء من 7 بلديات حول محطة فوكوشيما دايئتيشي للطاقة النووية مغلقة أمام السكن، حيث تجري أعمال تفكيك المحطة على قدم وساق.

قامت السلطات في السابق بتعيين ثلاث مناطق في منطقة الإخلاء: المنطقة 1، حيث كان من المتوقع أن يواجه السكان صعوبة في العودة لفترة طويلة، المنطقة 2، التي لم يُسمح للسكان فيها بالعيش، والمنطقة 3، التي يُتوقع أن يتم رفع أوامر الإخلاء عنها. ومنذ أبريل/ نيسان 2014، تم رفع أوامر الإخلاء تدريجياً، والآن تتكون المنطقة فقط من مناطق مغلقة لأجل غير مسمى.

في أبريل/ نيسان 2019، تم رفع أوامر الإخلاء لأول مرة في أجزاء من بلدة أوكوما، حيث تقع محطة فوكوشيما دايئتيشي، مما يسمح لبعض السكان بالعودة أخيرًا إلى المدينة. تمشيا مع استئناف مارس/ آذار 2020 للخدمة الكاملة على خط جوبان، تم رفع أوامر الإخلاء في المناطق المحيطة بالمسار والمحطات في فوتابا، شكوما، وتوميؤكا.

وحتى فبراير/ شباط 2020، كان هناك ما يقرب من 30،000 شخص من مجموع حوالي 40،000 شخص تم إجلاؤهم من فوكوشيما يقيمون في محافظات أخرى. انتهت السلطات إلى حد كبير من مشاريع إزالة التلوث، بما في ذلك المنازل والمرافق العامة ، ومستويات الإشعاع المحمولة جواً تستمر في الانخفاض في جميع أنحاء المحافظة.

تبرئة المسؤولين عن محطة فوكوشيما

في 19 سبتمبر/ أيلول 2019، قضت محكمة طوكيو المحلية بأن 3 من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية "تيبكو" التي تدير محطة فوكوشيما لم يكونوا مذنبين في الاتهامات التي وجهت إليهم بخصوص الإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة والإصابة المتعلقة بالحادث النووي في المحطة.

وكان محامون معينون من قبل الدولة يعملون كمدعين عامين قد طالبوا بإصدار أحكام بالسجن لمدة 5 سنوات على الرئيس السابق كاتسوماتا تسونيهيسا ونائبي الرئيس التنفيذي السابقين تاكيكورو إيتشيرو وموتو ساكاي. في حين أصر الادعاء على أنه كان ينبغي على الرجال تنفيذ تدابير السلامة عند الاستماع من عام 2008 إلى عام 2009 حول احتمال حدوث تسونامي على ارتفاع 10 أمتار، قال القاضي ناغافوتشي كينئتشي إنه لم يكن بوسعهم توقع كارثة عام 2011، وقرر أن أفعالهم كانت مناسبة.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدمت به المدينة، وأمرت حكومات المحافظات بدفع تعويضات عن والوفيات الناجمة عن تسونامي حيث توفي 23 من أطفال المرحلة الابتدائية في بلدة إيشينوماكي. أيد هذا قرار محكمة سينداي الجزئية القاضي بأنه يتعين على الحكومات دفع 1.4 مليار ين كتعويض عن الأضرار الناجمة عن التدابير غير الكافية التي اتخذتها المدرسة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: توقف القطار في محطة فوتابا بمحافظة فوكوشيما، بينما تجري جولة تجريبية على خط جوبان في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قبل عودته إلى الخدمة الكاملة. الصزرة من جيجي برس)