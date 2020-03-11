اليابان | الربيع في اليابان.. دعوة لمشاهدة سحر الطبيعة وجمالها الخلاب

فصل الربيع في اليابان مرادف لتفتح أزهار الساكورا. إنه أيضا وقت لبداية جديدة للطلاب والعمال.

بدايات جديدة

من المشهور أن الكاتب سيي شوناغون (حوالي 966 - 1025) صرح أن أجمل سمات الربيع هي الفجر، وأن هذا الفصل يحمل في طياته بدايات جديدة. يتوقع الشعب الياباني بفارغ الصبر وصول موسم تفتح أزهار البرقوق والساكورا السنوي. ومنذ القدم تعتبر أولى أغاني طيور العندليب الياباني رمزا آخر لفصل الربيع، وهذا هو الوقت المناسب أيضا لجمع الأطعمة الشهية مثل الأعشاب البحرية نوري وواكامي. وفي السنوات اللاحقة أصبح هناك تقليد آخر هو مراسم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للطلاب الجدد وبدء العمل في الشركات للموظفين الجدد.



أغاني الربيع: صورة تظهر أزهار البرقوق وطائرا يابانيا أبيض العينين ’’ميجيرو‘‘ في يوغاوارا بمحافظة كاناغاوا.

يبدأ العام الدراسي بالتوازي مع انطلاق السنة المالية في 1 أبريل/نيسان. بعد مراسم التخرج في شهر مارس/آذار، وفي شهر أبريل/نيسان من الشائع مصادفة طلاب مدارس ابتدائية في الصف الأول يحملون على ظهورهم حقائب تدعى ’’راندوسيرو‘‘ ذات ألوان زاهية، وطلاب مدارس إعدادية وثانوية بزيهم الموحد الجديد، بالإضافة إلى شباب متحمسين يرتدون بدلات أنيقة في أول أيام عملهم الجديد.



مراسم دخول تلاميذ المدارس الابتدائية تشكل بداية دخول الأطفال للتعليم الرسمي (حقوق الصورة لبيكستا).

موجة تفتح الساكورا

من أواخر شهر يناير/كانون الثاني، تبدأ التكهنات حيال إزهار أشجار الساكورا من نوع سوميي يويشينو – أكثر أنواع الساكورا المزهرة شيوعا في اليابان – في الظهور. وتتعقب وسائل الإعلام مسار تقدم خط إزهار أشجار الساكورا ’’ساكورا زينسين‘‘ في أرجاء الجزر الرئيسية في البلاد. بشكل عام أول إزهار للأشجار يكون بشهر مارس/آذار في غرب اليابان، في حين يتعين على هوكايدو الانتظار حتى شهر مايو/أيار حتى تزهر الأشجار فيها.



أزهار الساكورا تلون خندقا مائيا في قلعة هيروساكي بمحافظة أوموري بلون وردي فاتح (حقوق الصورة لبيكستا).

أما بالنسبة لمن يعاني من الحساسية الموسمية فيكون ترحيبهم بفصل الربيع أقل حرارة. إن الكمية الضخمة من حبات الطلع التي تنتجها أشجار ’’سوغي (الأرز الياباني)‘‘ في اليابان في الفترة من فبراير/شباط إلى أبريل/نيسان تجعل التوقعات بشأن تشكل حبات الطلع معلما آخر في هذا الوقت من العام. حيث يرتدي الكثير من الناس كمامات طبية للوقاية من أسوأ آثار حمى القش.

من فبراير/شباط إلى منتصف مارس/آذار، وهي الفترة التي تهب فيها أول رياح جنوبية قوية من العام ’’هارو إيتشيبان (حرفيا تعني أول الربيع)‘‘ وعندئذ تذكر البرامج الإخبارية وصول بشائر فصل الربيع.

عندما تتفتح أزهار أشجار الساكورا يستمتع الكثير من الناس بحفلات هانامي (مشاهدة الزهور) تحت الأشجار المزهرة. وعندما تجري الشركات حفلاتها الخاصة بهذه المناسبة، فقد يتم إرسال الموظفين المبتدئين في الصباح الباكر لتأمين موقع جيد باستخدام قطعة من النايلون تفرش في المكان. في بعض الأماكن قد تكون تلك أول مهمة كبيرة للموظفين الجدد.



أزهار الساكورا في متنزه أوينو (حقوق الصورة لجيجي برس).

مهرجانات الربيع

في 3 مارس/آذار تحتفل الأسر التي لديها بنات بمهرجان ’’هيناماتسوري‘‘ لتمني أن تحظى بناتها بمستقبل مفعم بالسعادة والصحة. الممارسات التقليدية تتمثل في قيام الأسر بعرض دمى ’’هينا‘‘ وأزهار أشجار الدراق – لهذا الاحتفال اسم آخر هو ’’مومو نو سيكّو (مهرجان الدراق)‘‘ – وتناول كعكة أرز ملونة تسمى ’’هيشيموتشي‘‘ و’’تشيراشي زوشي‘‘ وهو طبق أرز سوشي على وجهه مجموعة من المكونات الغذائية الشهية.



دميتا هينا (حقوق الصورة لبيكستا).

تقام احتفالات التخرج من المدارس في شهر مارس/آذار. يمكن للطلاب في الصفوف الأدنى أن يطلبوا أزرارا من الملابس الموحدة أو شارات مدرسية كتذكارات من الأصدقاء الأكبر سنا الذين يشعرون بحزن على مغادرتهم. وفي فعاليات التخرج من الجامعات، ترتدي الكثير من الطالبات الكيمونو مع تنانير مكسرة تسمى ’’هاكاما‘‘.



حفل تخرج في مدرسة (يسار)، طالبة جامعية ترتدي كيمونو وهاكاما في مراسم تخرجها (حقوق الصورتين لبيكستا).

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تقام مراسم الالتحاق بالمدارس والجامعات والشركات في أوائل شهر أبريل/نيسان. وإلى جانب الأشخاص الذين ينتقلون من أماكن سكنهم من أجل الدراسة أو العمل، يعد فصل الربيع أيضا وقتا تقوم فيه الشركات بنقل موظفيها إلى مكاتبها الفرعية، ما يجعل من شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان فترة مزدحمة لتغيير أماكن السكن. وتجري بعض المتاجر التي تسعى للاستفادة من موجة الانتقال من المنازل، حملات لتشجيع الزبائن على شراء سلع إلكترونية أو أثاث من أجل حياتهم الجديدة.

يحاول الآباء الذين يأخذون صورا أو فيديوهات الحفاظ على ذكريات احتفالات التحاق أطفالهم بالمؤسسات التعليمية للرجوع إليها والتأمل فيها مرة أخرى في السنوات اللاحقة.

عادة ما يشتري الآباء لأطفالهم في فصل الربيع أحذية ترتدى داخل المدارس (حقوق الصورة لفوتو لايبرري).



طلاب ينظفون قاعة الدراسة (حقوق الصورة لبيكستا).

لقد أصبح من المعتاد أن يلبس الموظفون الجدد بدلات غامقة اللون، ومن الطبيعي في مراسم الالتحاق بالشركات رؤية الموظفين الجدد ينتظمون في صفوف وهم مرتدون ثيابا متطابقة تقريبا في أولى خطواتهم في عالم العمل.



حفل الالتحاق بشركة الخطوط الجوية اليابانية (حقوق الصورة لجيجي برس).

الأسبوع الذهبي

تقليديا يوم 5 مايو/أيار من كل عام هو يوم الصبيان والذي تم اعتماده باعتباره يوم الأطفال وهو عطلة قومية. تشمل العادات المرتبطة بالمهرجان عرض دروع وخوذ ورايات الشبوط ’’كوينوبوري‘‘ المحلقة وتناول ’’كاشيواموتشي (كعك الأرز المملوء بعجينة الفاصوليا وملفوفة بأوراق البلوط)‘‘ والانغماس في حمام معطر بسيقان الزنبق.



درع وخوذة (يسار) ورايات’’كوينوبوري‘‘ المصممة على شكل أسماك الشبوط (حقوق الصورتين لبيكستا).

هناك 3 أيام عطل قومية أخرى في هذه الفترة وهي: يوم شووا في 29 أبريل/نيسان ويوم الدستور التذكاري في 3 مايو/أيار ويوم الخضرة في 4 مايو/أيار. ولأنها تأتي متعاقبة بشكل متقارب، فإن أيام العطل تلك تسمى ’’الأسبوع الذهبي‘‘ حيث يستطيع الموظفون قضاء عطلة طويلة إذا أخذوا أيضا عددا قليلا فقط من إجازاتهم مدفوعة الأجر. وهي وقت مشهور للسفر ويكون الطلب فيها على تذاكر الطيران وغرف الفنادق في أوجه. ولكن لأن الكثير من الشركات تغلق أبوابها في تلك العطلة، تصبح المدن المزدحمة عادة أقل اكتظاظا بالناس.

نكهات مرة في فصل الربيع

قد يختلف الطقس بشكل كبير من يوم لآخر، ويتقلب بين الشتاء البارد إلى درجات الحرارة الأكثر دفئا. وفقا لمثل قديم، فمن الأفضل تناول أطعمة مرة في الربيع، وحامضة في الصيف، وحارة في الخريف، ودسمة في الشتاء. النكهات المرة الناجمة عن براعم القصب و’’نانوهانا (نبات الكانولا المتبرعم)‘‘ والخضروات البرية مثل نبات الأرام و’’أودو‘‘ تعطي مذاقا منعشا للأطباق الربيعية. ومن بين الأسماك الموسمية الأكثر شعبية، بونيتو و ’’كانباتشي ( السريولا العظمى)‘‘.



خضراوات برية (يسار) شرائح سمك بونيتو تكون شهية مع الزنجبيل والبصل الأخضر والثوم وصلصة الصويا (حقوق الصورة لبيكستا).

يمكن لعشاق الفواكه الاستمتاع بالفراولة وثمار المندرين الصيفي الحامض ’’ناتسوميكان‘‘. وحتى حوالي شهر مايو/أيار، يعرض بعض المزارعين جولات في مزارعهم يمكن للمشاركين تناول كل ما باستطاعتهم من الفراولة الشهية.



ثمار الفراولة في متنزه نيكّو للفراولة (حقوق الصورة لناغاساكي يوشيكي).

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. حقوق صورة العنوان لبيكستا)