اليابان | دراسة: تعرف على أشكال المضايقات التي تتعرض لها الأمهات في الشركات اليابانية

مجتمع 08/03/2020

يستخدم مصطلح "مضايقات الأمومة" في اليابان لوصف المعاملة غير العادلة والأشكال الأخرى لإساءة معاملة السيدات الحوامل أو اللاتي أنجبن.

وجدت دراسة أن أكثر من نصف النساء اللائي استشرن منظمة شبكة مواجهة مضايقات الأمومة اليابانية غير الهادفة للربح، قد واجهن مضايقات اتخذت شكل معاملة غير عادلة تؤثر مباشرة على ظروف عملهن، بما في فيها خفض درجتهن الوظيفية أو حتى فقدان الوظيفة. وقامت سوغيئورا هيرومي، الأستاذة المساعدة بقسم الدراسات العليا لعلم الاجتماع بجامعة سايتاما غاكوئين، بحصر 238 حالة من استشارة تواصلت مع الشبكة من عام 2014، عندما تم تأسيسها، حتى نهاية عام 2017.

تم تصنيف "المعاملة غير العادلة"، مثل الفصل من الوظيفة أو تخفيض الدرجة الوظيفية، كأكثر أشكال التمييز شيوعًا بين النساء اللاتي استشرن المنظمة، بنسبة 54٪، على إنها تلاها حالات "المضايقات النفسية" بنسبة 37٪، والتي تأخذ أشكالًا شملت الإساءة اللفظية وتعليقات مرفوضة من المشرفين أو زملاء العمل. ووجد أن حوالي 5٪ من المشكلات تندرج تحت فئة "المضايقات الجسدية" لأن النساء عانين من نوع من المشاكل العضوية نتيجة للضغط الذي يتعرضن له. وتشمل حالات خطيرة مثل اضطراب ما بعد الصدمة الناتج عن الإجهاد اللاحق للصدمات الناتجة عن الإساءات اللفظية، والاكتئاب الذي يعانين منه بسبب تعرضهن للإجبار على ترك العمل، وكذلك النساء اللاتي عانين من الإجهاض نتيجة تعرضهن للضغوط

ونظرًا لأن معاناة النساء في كثير من الحالات تشمل الجوانب النفسية والبدنية، فقد أجريت التصنيفات على أساس أخطر أنواع الضرر الذي لحق بهن.

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من بين ضحايا المضايقات، كانت الغالبية البالغة 64٪ من النساء الحوامل، تليها 16٪ ممن عدن إلى مكان العمل بعد الولادة، و 13٪ كن في إجازة أمومة أو رعاية الطفل. واتخذ النوع الأكثر شيوعًا من المضايقات التي تستهدف النساء الحوامل شكل اقتراحات بأن عليهن ترك عملهن أو توجيه تهديدات بالفصل أو إنهاء العقد. أما بالنسبة للنساء اللائي لديهن إجازة أمومة أو رعاية الطفل، كانت الأشكال المميزة للمضايقات تتمثل في الحث على عدم العودة إلى الوظيفة من خلال تعليقات مثل "لا يوجد مكان لك" أو "لا يوجد مكان لك للعودة إليه" - وتخفيض ظروف ومزايا عملهن قبل عودتهن. وبالنسبة إلى النساء اللاتي عدن إلى العمل بعد الولادة، فإن المضايقات الأكثر شيوعًا تندرج تحت فئة "المعاملة غير العادلة"، مثل تخفيض الرواتب أو تخفيض الدرجة الوظيفية، أو تغييرات وتقلبات عدة في محتوى واجبات وظيفتهن، أو إجبارهن على عقد عمل غير نظامي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: شارة الأمومة التي ترتديها المرأة لإخبار الآخرين بكونها حامل. تصوير يوشيمي/ بيكستا)