اليابان | عدد قياسي من جرائم الإنترنت العام الماضي في اليابان

اقتصاد 07/03/2020

ساهم الارتفاع الحاد في عمليات الاحتيال في تحويل الأموال اعتبارًا من شهر سبتمبر/ أيلول في زيادة إجمالي جرائم الإنترنت في اليابان عام 2019.

ارتفع عدد الجرائم الإلكترونية التي كشفت عنها الشرطة في اليابان بنسبة 5.6٪ على أساس سنوي، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 9542 حالة في عام 2019 ، وفقًا للأرقام المؤقتة الصادرة عن وكالة الشرطة الوطنية. إن الاستخدام الواسع النطاق للهواتف الذكية والاتصال المتزايد للأجهزة الكهربائية المختلفة بشبكة الإنترنت قد جعل الحياة أكثر سهولة وراحة، ولكنه يعرض الناس أيضًا لخطر إصابة أجهزتهم بالفيروسات الإلكترونية وسرقة معلوماتهم الشخصية وغيرها بشكل متواصل.

وجدت وكالة الشرطة الوطنية أن متوسط عدد عمليات الدخول اليومية لكل من المستشعرات على نظام الكشف عن الاختراق كان 4،192.0، بزيادة حادة عن 2،752.8 حالة في العام السابق.

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ارتفعت الخسائر المالية الناتجة عن عمليات الاحتيال عبر تحويل الأموال عبر الإنترنت، على أساس سنوي، حيث ارتفعت 4.4 أضعاف بمبلغ وصل إلى 2.032 مليار ين. وانخفض عدد عمليات الاحتيال والأضرار المالية الناتجة عنها نتيجة تحسن الإجراءات الأمنية للمؤسسات المالية، ابتداءً من عام 2016، ولكن هذا الاتجاه انعكس فجأة في سبتمبر/ أيلول 2019، مع ارتفاع مفاجئ وتصاعدي.

وفقًا لوكالة الشرطة الوطنية، فإن معظم عمليات الاحتيال عبر الإنترنت قد اتخذت شكل "التصيد الاحتيالي" ليقود الناس إلى مواقع مزيفة مصممة للحصول على معلومات شخصية مثل بطاقات الهوية وكلمات المرور. تتضمن عملية احتيال شائعة إرسال بريد إلكتروني يزعم أنه من بنك أو مؤسسة مالية أخرى تنقل الأشخاص إلى مواقع ويب واقعية حيث يُطلب منهم تأكيد معلوماتهم المسجلة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)