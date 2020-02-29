اليابان | اليابان تكافح من أجل زيادة عدد كلاب توجيه المكفوفين

مجتمع 01/03/2020

يوجد حاليًا حوالي 900 كلب توجيه نشط في اليابان، بينما توجد قائمة انتظار تضم حوالي 3000 شخص يرغبون في الحصول على خدماتهم، إلا أن اليابان تواجه مشكلة حقيقية في زيادة هذه النوعية من الكلاب التي تخدم مكفوفي البصر، فهل من حل؟

وفقًا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية لرعاية للمكفوفين في اليابان، انخفض عدد كلاب توجيه المكفوفين النشطة في البلاد، حتى نهاية مارس/ آذار 2019، بنسبة 13 ليصل إلى 928، وهو العام التاسع على التوالي الذي ينخفض فيه هذا الرقم. مقارنة بأوروبا والولايات المتحدة، لا يزال هناك نقص كبير ويجري الآن مناقشة التدابير المتعلقة بكيفية زيادة عدد الكلاب لتلبية احتياجات المعاقين بصريا الذين يحتاجون إلى خدماتهم.

في السبعينيات، كان هناك ما بين 100 إلى 200 كلب فقط، لكن هذا العدد شهد ارتفاعًا سريعا ليصل إلى 600 كلب بحلول أواخر الثمانينات. في أواخر الألفيات، تجاوز هذا العدد 1000 كلب. ومع ذلك، منذ حوالي عام 2010، بدأ انخفاض ملحوظ في تلك الأعداد. في السنوات القليلة الماضية، استقرت أعداد التكاثر مع تدريب حوالي 120 إلى 150 كلبًا في السنة.

أظهر التقرير السنوي للاتحاد الدولي للكلاب لعام 2018 أن بريطانيا لديها أقل من 5000 كلب توجيه نشط، أما الولايات المتحدة فكان بها أقل من 10000 كلب، وأستراليا لديها أكثر من 1000 كلب. بالنظر إلى عدد سكان كل بلد، لا يزال لدى اليابان عدد قليل نسبيًا.

عدد كلاب توجيه المكفوفين النشطة حسب كل بلد

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى التقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن الاتحاد الدولي لكلاب التوجيه.

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تنص رابطة كلاب التوجيه اليابانية على أنه يوجد حالياً 310،000 شخص من ذوي الإعاقات البصرية المسجلين كمكفوفين. وتشير التقديرات إلى أنه من بين هؤلاء، هناك 3000 شخص ينتظرون الحصول على كلاب التوجيه. أحد الأسباب وراء انخفاض أعداد كلاب التوجيه في السنوات الأخيرة هو أن المستخدمين الحاليين يتقدمون في السن ولا يرغبون في الحصول على كلب بديل ثانٍ أو ثالث. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص المعلومات يعيق الزيادة في عدد المستخدمين الجدد وأن نظام التربية يمر بفترة انتقالية مع دخول المدربين الشباب إلى المهنة، حيث يتم إدخال إصلاح على نمط العمل.

بين عمر شهرين وسنة واحدة، تقضي كلاب التوجيه الوقت في بيئة عائلية طبيعية. بعد ذلك، حتى يبلغوا عامين، يتلقون التدريب في مراكز تدريب الكلاب. إذا نجحوا في الاختبار، فإنهم يبدأون في تدريب مشترك مع مالكهم المستقبلي ويصبحون كلاب توجيه بشكل رسمي. وتتقاعد كلاب التوجيه عندما تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات. يوجد حاليًا 11 منظمة لكلاب التوجيه، بما في ذلك رابطة كلاب التوجيه اليابانية، والتي توفر للأشخاص المعاقين بصريًا كلاب التوجيه مجانًا.

أعرب يوشيكاوا أكيرا، المدير الإداري لرابطة كلاب التوجيه اليابانية، عن قلقه بشأن انخفاض العدد، قائلاً إنه يأمل في تصحيح المشكلات، ويهدف إلى رؤية 1200 كلب توجيه يعملون بنشاط في اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، نوري/ بيكستا)