اليابان | بالتواريخ: تعرف على خريطة تفتح أزهار الساكورا في اليابان

أحداث ومهرجانات 29/02/2020

من المحتمل أن تشهد المناطق في أرجاء اليابان تفتحًا مبكرًا لأزهار الساكورا خاصة بعد درجات حرارة فصل الشتاء الأكثر دفئًا على خلاف المعتاد.

هلت نسائم فصل الربيع في اليابان حاملة معها وعودًا مبكرة بالاستمتاع بأزهار الساكورا الشهيرة. حيث أصدرت شركة الأرصاد الجوية اليابانية في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني آخر التوقعات حول أوقات تفتح أزهار الساكورا هذا العام، مما أعطى الكثير من اليابانيين من محبي الساكورا فكرة عما هم مقبلين على مشاهدته.

وتتوقع شركة الأرصاد التي تتخذ من أوساكا مقراً لها أن أشجار (somei-yoshino) (سومي-يوشينو) – إحدى أكثر أنواع أشجار الساكورا المزهرة شيوعًا في اليابان- ستبدأ في الإزهار أولاً في طوكيو، حيث من المتوقع أن تبدأ البراعم في الثامن عشر من مارس/ آذار، تليها مدينتي كووتشي وناغويا في العشرين من مارس/ آذار. وسيستمتع قاطني مدينة فوكوؤكا بتفتح الأشجار في الحادي والعشرين من مارس/ آذار، وسكان مدينة كيوتو في الثالث والعشرين من نفس الشهر، وسكان مدينة أوساكا في الخامس والعشرين.



المصدر: شركة الأرصاد الجوية اليابانية (JMC)

من المتوقع أن تشهد المناطق الأكثر برودة تفتح الأزهار في مرحلة متأخرة بخلاف المناطق الأكثر دفئًا. حيث يُتوقع أن تبدأ الأشجار في الإزهار في الخامس من أبريل/ نيسان في مدينة سينداي، وفي السابع من أبريل/ نيسان في مدينة ناغانو، وفي الثالث والعشرين من أبريل/ نيسان في مدينة أؤموري، وفي الأول من مايو/ آيار في مدينة سابورو.

وتقوم توقعات شركة الأرصاد الجوية استنادًا على مشاهداتها لأشجار الـ (سومي-يوشينو) في حوالي ألف موقع في جميع أنحاء البلاد. باستخدام معادلة معقدة تأخذ في الاعتبار عوامل مثل درجات الحرارة أثناء فترات السكون والنمو للتنبؤ بمراحل إزدهارها.

وبالنظر إلى فصل الشتاء هذا العام، فقد كان بالفعل على غير المعتاد أكثر دافئًا من ذي قبل في جميع أنحاء البلاد. ويتوقع الخبراء أن تستمر درجات الحرارة الأعلى من المعتاد خلال شهر مارس/ آذار. ووفقًا للتوقعات، فسوف يعجل ذلك من موسم ازدهار أشجار الساكورا عدة أيام في العديد من المناطق.

Advertisements

ومن المحتمل أن يمتد موسم تفتح أزهار الساكورا إلى شهر أبريل/ نيسان في معظم مناطق غرب وشرق اليابان، مع أفضل المشاهدات، عندما تكون الأشجار في أوج إزدهارها خاصة مع حلول أواخر مارس/ آذار وأوائل أبريل/ نيسان. وسوف تمتد حتى منتصف أبريل/ نيسان في منطقة توهوكو وحتى أوائل مايو في هوكايدو.

ومن الممكن أن تؤثر الموجات الباردة والتحول في أنماط الطقس على التوقعات، وتقول شركة الأرصاد الجوية اليابانية إنها ستقوم بتحديث توقعاتها بانتظام للوقوف على أحدث البيانات.



هيكان-زاكور (الساكورا القرمزية)، الصورة من مكتب أوكيناوا للسياحة والمؤتمرات.

وكما ذكرنا سابقًا، فإن أشجار (سومي-يوشينو) هي أشهر أنواع أشجار الساكورا المعروفة في اليابان، إلا أن هناك حوالي 100 نوع من أشجار الساكورا الشائعة في جميع أنحاء البلاد. ويمكن لمحبي مشاهدة براعم الأزهار الاستمتاع بأنواع مختلفة من أزهار الساكورا المتفتحة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/ أيار. وبالنسبة لمدينة ناها في محافظة أوكيناوا فسوف يبدأ موسم مشاهدة الأزهار على نطاق أوسع عندما تتفتح براعم الـ (hikan-zakura) (هيكان-زاكورا) (أشجار الساكورا القرمزية) في السادس من يناير/ كانون الثاني، أي أبكر من المعتاد بإثنى عشرًا يومًا كاملين.

موعد تفتح البراعم والوصول إلى مرحلة الإزهار الكامل في المدن الكبرى

تم إعدادالبيانات بواسطة Nippon.com بناءً على البيانات الصادرة من وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: أزهار الساكورا في مدينة كانازاوا بمحافظة إيشيكاوا)