اليابان | حالات الإصابة بفيروس كورونا حسب المحافظة في اليابان

في هذا الموضوع نلقي الضوء على عدد الإصابات التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في اليابان.
أعلنت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية أن هناك 156 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19 في اليابان، وذلك حتى يوم 25 فبراير/ شباط 2020. ومن بين هؤلاء 139 مريضًا، و16 شخصًا مصابون بالمرض ولكن بدون أعراض، وما زال هناك شخص واحد يخضع لاختبار للأعراض. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك 691 حالة مؤكدة بين الركاب على متن السفينة دايموند برنسيس، التي وصلت إلى يوكوهاما في 3 فبراير/ شباط. ومن بين هذه الحالات، 380 لم تظهر عليها أعراض.
العدوى في اليابان حتى 25 فبراير/ شباط 2020
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. تشير الأرقام الموجودة بين قوسين إلى أشخاص لم تظهر عليهم الأعراض.
تنتشر العدوى بشكل خاص في محافظة هوكايدو شمال اليابان، منطقة طوكيو الكبرى، ومحافظة ناغويا. وتشمل الإصابات في هوكايدو سائق حافلة مدرسية وبعض الأطفال، لذلك فقد أبلغ عمدة المحافظة سوزوكي ناؤميتشي، في 25 فبراير / شباط، مجالس التعليم ببحث كيفية احتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك إغلاق المدارس. أكدت فرقة عمل تابعة للحكومة الوطنية معالجة العدوى الجماعية من خلال تقديم الدعم للسلطات المحلية حيث توجد حالات عديدة.
أعداد الإصابات التي أبلغت عنها الحكومات المحلية حتى 26 فبراير/ شباط 2020
تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من الحكومات المحلية. في بعض الحالات، تختلف المعايير المحلية عن تلك الخاصة بـ بوزارة الصحة، لذلك لا يتطابق الإجمالي تمامًا مع إحصائيات وزارة الصحة.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)
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