اليابان | مهرجان شيريتوكو ريوهيو: الجليد والثلج الطافي في الليل

تجربة تصنع الفارق

تحفل مدينة شاري التي تعد البوابة السياحية لشيريتوكو، شبه الجزيرة الواقعة شمال هوكايدو، والتي احتلت مكانًا في قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمي بفضل طبيعتها البرية، بفعاليات قائمة على الثلج الطافي. ويرجع ذلك بسبب لجغرافيتها المحلية وتيارات المحيط في بحر أوخوتسك. ففي بعض أيام الشتاء، يمكن للمرء رؤية طوف الجليد الطافي الممتد من الساحل إلى الأفق. ويتاخم الجليد البحري الساحل عادة من أوائل فبراير/ شباط وحتى أوائل مارس/ آذار، وهو الوقت الذي يتدفق فيه السياح إلى المنطقة للاستمتاع بالمناظر الشتوية



المنظر من رأس بويوني، حيث المياه المغطاة قبالة منطقة أوتورو مغطاة بالجليد الطافي.

على مدار ثلاثة عقود، أقيم حدث مسائي مفتوح للجمهور يُعرف باسم شيريتوكو فانتازيا خلال موسم الجليد الطافي في منطقة أوتورو، وهي منطقة مجاورة لمنطقة التراث الطبيعي العالمية. لكن توقف الحدث، الذي كان أهم فعالياته هو عرض لليزر، في عام 2016 واستعيض عنه بعد ذلك بمهرجان شيريتوكو ريوهيو (الجليد الطافي)، الذي أقيم في منطقة تخييم شيريتوكو الوطنية، وهي منشأة تغلق على النقيض خلال أشهر الشتاء. ويهدف المهرجان الجديد إلى إعطاء الحاضرين تجربة تشاركية للبيئات الطبيعية في شيريتوكو، في حين أن الفانتازيا كانت مجرد عرض للمتفرجين، كفعالية يجري مشاهدتها عن بعد.



مشهد من أرورا فانتزي، عرض أضواء الليزر الذي شكل مركز الاهتمام في شيريتوكو فانتازيا.



مدخل مهرجان شيريتوكو ريوهيو عام 2018.

قبة جليدية رائعة

من الساعة 6:30 إلى الساعة 9:00 مساء كل يوم أثناء العرض، يجري إضاءة موقع مهرجان شيريتوكو ريهيو، مما يلف المكان في أجواء غامضة. أما المظاهر الأكثر لفتاً للأنظار هذا العام هي قبة الجليد وأبراج الجليد من صنع صانع النماذج تاكيناكا هيروهيكو.

صمم تاكيناكا الهياكل في حوالي ثلاثة أسابيع، وذلك بالاعتماد بالأساس على مساعدة الصيادين المحليين. ويصف الفنان إنشاء هذه الهياكل كنتيجة "رقصة" جمعت بينه وبين البيئة الطبيعية، ويضيف أنه استوحى إلهامها من الجو ومناظر منطقة شيريتوكو نفسها، وتناول المهمة دون أي تصميمات محددة مسبقًا.



أبراج الجليد في الوجه الرئيسي لقبة الجليد. (الصورة مقدمة من تاكيناكا هيروهيكو 2019).



عند رؤيتها من الخلف، فإن الأشجار المحيطة بالهيكل تكون ظاهرة بوضوح، حيث تم تشكيل الأجزاء المدورة باستخدام بالونات. (الصورة مقدمة من تاكيناكا هيروهيكو 2019).

عند دخول قبة الجليد، يجد المرء نفسه داخل كهف جليدي مستمر مثل المتاهة. تحفز أشكال جدران القبة والتركيبات الموجودة داخلها الحواس كما لو أن لكل منها كيانًا خاصًا. وهذه الأشكال الجليدية لا تبدو على الإطلاق من صنع الإنسان. كما يوجد مكان للمرطبات في المبنى يسمى "بار ذا أيس"، ويقدم المشروبات الساخنة والكوكتيلات الأصلية في غرفة أكثر دفئًا من الخارج. يمكن التجول على مهل ذهابًا إلى القبة والتوقف هناك لالتقاط الأنفاس.



المساحات مفتوحة على آخرها لتضيق مرة أخرى في هذه المتاهة من الجليد. الصورة مقدمة من تاكيناكا هيروهيكو 2019



يبدو أن هذا القالب الجليدي يمتلك حياة خاصة به. (الصورة مقدمة من تاكيناكا هيروهيكو 2019).



تتميز قبة الجليد بمساحتها المذهلة. (الصورة مقدمة من تاكيناكا هيروهيكو 2019).



يقدم "بار ذا أيس" الكوكتيلات الأصلية المستوحاة من غروب الشمس فوق الجليد الطافي. (الصورة مقدمة من تاكيناكا هيروهيكو 2019)



يتم ترك التشكيل ليذوب بشكل طبيعي عندما ينتهي المهرجان، بدلاً من هدمه. (الصورة مقدمة من تاكيناكا هيروهيكو 2019)

الطبيعة كما هي

بالإضافة إلى المواقد الموجودة في أماكن مختلفة من التشكيل، فإن معدات الهواء الطلق بما في ذلك الأسرة المعلقة والخيام المعلقة متوفرة للزوار لاستخدامها. وتمنح نيران التخييم الأطعمة المشوية، بما في ذلك قطع سمك السلمون وحلوى المارشمالو والجبن والنقانق، بالإضافة إلى أماكن للتدفئة. تشتهر شيريتوكو أيضًا بمنظر النجوم، ويُنصح بالاسترخاء فوق أحد الأسرة المعلقة لتأملها في سماء الليالي الصافية

وتشمل الأنشطة الأخرى تسلق الأشجار ليلًا في عطلة نهاية الأسبوع. وتتوافر خيمة كبيرة كمكان للمحاضرات من قبل أدلة الطبيعة ذوي الخبرة حول ضواحي شيريتوكو.



ألوان نيران المخيمات تناقض بشكل مذهل الإضاءات.



يمكن مشاركة الخيام المعلقة من قبل أكثر من شخص في نفس الوقت.

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هذه الأسرة المعلقة مثالية لمشاهدة النجوم دون آلام الرقبة. (تصوير تويموك).



يصاحب المحاضرات التي يجريها أدلة الطبيعة، مقاطع فيديو يتم عرضها في الخيمة.

تعطي الإضاءات في ألوانا وأشكالا مختلفة عند مرور الأشخاص بجوارها، على طول الطريق المؤدي إلى منصة بانوراما يوهيداي، وتقع قبالة جانب واحد من موقع المخيم. ويوفر السطح ما يُقال إنه أول منظر على الإطلاق لمشاهدة للجليد الطافي، ويستحق التمشية بجدارة.



يتم تشكيل نهر كهربائي على طول الطريق إلى يوهيداي. (تصوير زورازورا).



الجليد الطافي مضاءًا كما يبدو من منصة يوهيداي. (الصورة مقدمة من جمعية سياحة شيريتوكو شاري-تشو).

تعد الأكلة الشعبية المحلية هي شيريتوكو تشيبو مان، وهي عبارة عن كعكة مطهية على الطريقة الصينية بالبخار مع حشو من سمك السلمون المشوي والخضروات. ويعد هذا الطبق من الأطباق الخاصة بمدينة شاري، المشهورة كمكان يكثر فيه صيد سمك السلمون أكثر من أي مكان آخر في اليابان. ويوفر ركن القهوة الخاص في المأوى الجليدي، قهوة شيريتوكو الباردة بالثلج الطافي، وهي مزيج أصلي مصنوع من حبوب القهوة المحمصة بالمكان نفسه. وكلاهما طريقتان لذيذتان لتدفئة الأجسام الباردة تمامًا.



تأتي أكلة شيريتوكو تشيبو مان مع أنواع مختلفة من الفجل المزروع في السهول والجبال.



قهوة شيريتوكو الباردة بالثلج الطافي، هي مزيج قهوة أصلي من صنع هازيا كوفي في أباشيري. ويمكن للعملاء صنع القهوة الخاصة بهم في الموقع مع الماء المغلي على نار التخييم.



كشك القهوة على شكل كوخ صغير.

الشتاء في شيريتوكو

إذا كنت ستحضر مهرجان شيريتوكو ريوهيو ليلًا، فاستمتع بمشاهدة مدينة شاري نهارًا. ويعد عامل الجذب السياحي الرئيسي في هذا الوقت من العام إلى حد بعيد هو الجليد الطافي نفسه. ويمكن للزوار لمس القطع الطافية التي وصلت للشاطئ وحتى الوقوف فوقها. وأصبحت جولات المشي على الجليد المصحوبة بمرشدين، والتي تسمح للمشاركين بالتجول على الجليد في سترات طفو، من الأمور الشائعة جدًا في أوتورو والمناطق المجاورة في الآونة الأخيرة.



الجليد الطافي في حديقة زهور إيكوشينا البدائية. وبينما يعد الطفو المتراكم فوق الشاطئ آمن، ليس من السهل دائمًا معرفة أين تنتهي الأرض وأين تبدأ المحيطات تحت الجليد.



الطريقة الصحيحة للمشي على الجليد الطافي هي ارتداء سترات جافة في جولات مصحوبة بمرشد سياحي.

ينصح بالذهاب إلى رأس بويوني، الواقعة في منطقة التراث الطبيعي العالمي بالقرب من أوتورو، لإطلالة رائعة على الجليد الطافي. ومن هنا يمكن للمرء أن يرى كامل منطقة الطافي في شاري. وعند شلال فوريبي القريب، يمكن للمرء أن يرى أيضًا الظباء اليابانية في البرية، وكذلك منطقة الهاوية في شبه جزيرة شيريتوكو التي تعد عامل جذب آخر هو منصة مراقبة يوهيداي، حيث يمكن للزوار رؤية الجليد المنجرف المنطلق ومن ورائه شمس الغروب.

بينما تعد الأماكن الممكن الوصول إليها في شيريتوكو خلال فصل الشتاء أقل مما هو عليه في فصل الصيف، إلا أنها توفر إحساسًا عميقًا بأمور الاستثنائية عوضًا عن ذلك. بحيث يمكن أن يكون النداء الطبيعي للمكان أفضل تجربة خلال فترة المهرجان، بعد غروب الشمس.



المنظر من شلال فوريبي للجليد الطافي ومنطقة الهاوية.



يمكن رؤية الغزلان اليابانية بشكل متكرر على طريق المشي إلى شلال فوريبي.



مشهد غروب الشمس فوق الجليد الطافي، في الطريق إلى مهرجان ريوهيو.

المهرجان السنوي الرابع شيريتوكو ريوهيو عام 2020

موقع تخييم شيريتوكو الوطني، أوتورو كاغاوا، شاري-تشو، هوكايدو

من 30 يناير/ كانون الثاني حتى 29 فبراير/ شباط عام 2020

بين الساعة السادسة والنصف مساءًا حتى التاسعة مساءًا حسبما تسمح أحوال الطقس.

رسم الدخول: 500 ين (تشمل شارة شيريتوكو-توكوسان التذكارية ومشروب واحد)

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. تقرير، كتابة وتصوير لاوفن كاتسو. صورة العنوان: قبة الثلج، رمز مهرجان شيريتوكو ريوهيو. مقدمة من تاكيناكا هيروهيكو 2019)