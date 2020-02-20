اليابان | نصائح عند الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا الجديد وما يجب عليك فعله في اليابان

نشرت وزارة الصحة اليابانية إرشادات حول ما يجب القيام به في حالات الاشتباه بالإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد COVID-19.
نشرت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان مبادئ توجيهية للتشاور والفحص الطبي لفيروس كورونا الجديد COVID-19.
الأشخاص الذين يعانون من الحمى أو أعراض شبيهة بالأنفلونزا:
- لا تذهب إلى المدرسة أو العمل.
- قياس وتسجيل درجة حرارة الجسم يوميا.
يجب على الأشخاص المصابين بالأعراض التالية الاتصال بمكاتب الاستشارة أو الخط الساخن للزائرين في اليابان:
- أعراض تشبه الإنفلونزا ودرجة حرارة تزيد عن 37.5 درجة مئوية ومستمرة لمدة أربعة أيام.
- خمول شديد أو صعوبة في التنفس
تتوفر أرقام هواتف المكاتب الاستشارية في مختلف المحافظات اليابانية على موقع وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية (باللغة اليابانية فقط)
يتوفر الخط الساخن للزائرين في اليابان أيضًا للتشاور حول فيروس كورونا الجديد COVID-19 باللغات الإنكليزية، الصينية والكورية. خدمة منظمة السياحة الوطنية اليابانية متاحة على مدار 24 ساعة، 365 يومًا في السنة.
رقم الهاتف: 2787-3816-050
إذا كنت تشتبه في إصابتك بعد الاستشارة، فسيُطلب منك زيارة عيادة طبية متخصصة للقيام بالفحص. عند الذهاب إلى العيادة عليك وضع كمامة طبية والامتناع عن استخدام وسائل النقل العام.
يجب أن يتصل كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات مثل السكري، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والحالات الطبية الأخرى، الأشخاص الذين يتلقون غسيل الكلى، والنساء الحوامل بمركز استشاري إذا استمرت الحمى أو الخمول لمدة يومين.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)
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