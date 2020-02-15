اليابان | تحسن صحة الأسنان وتراجع في قوة البصر بين الأطفال اليابانيين!

مجتمع 15/02/2020

أظهرت نتائج مسح صحي أُجري مؤخراً على الأطفال اليابانيين عدداً أقل من الأسنان المصابة بالتسوس، ولكن تراجع في قوة الإبصار.

وجدت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يعانون من ضعف النظر بنسبة تقل عن 1.0 على مقياس حدة النظر الياباني (يعادل 20/20) يشكلون 34.6٪ من تلاميذ المرحلة الابتدائية، 54.5٪ من طلاب المرحلة الإعدادية، و67.6٪ من طلاب المرحلة الثانوية - مسجلين بذلك ارتفاعا قياسيا في النسب والأرقام المسجلة. كانت هذ هي النتيجة الأولية لدراسة السنة المالية 2019، حول صحة أطفال المدارس أجرتها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية.

على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت هناك زيادة بنسبة أربع نقاط مئوية في الطلاب الذين تقل قوة إبصارهم عن 1.0 في المراحل الابتدائية، الإعدادية، والثانوية. وتشمل أسباب تراجع قوة الإبصار التي ذكرتها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية العادات اليومية مثل النظر عن قرب لفترة طويلة لشاشات الهواتف الذكية. سيتم إجراء دراسة استقصائية للمتابعة في السنة المالية 2020 للنظر في التدابير الواجب اتخاذها استجابة لذلك.

وفي الوقت نفسه، تناقص تسوس الأسنان بين الأطفال بضطراد منذ أعلى مستوى وصل إليه في الثمانينيات.

كان معدل التسوس، الذي يشمل أولئك الذين عولجوا من تسوس الأسنان، 44.8٪ بين أطفال المراحل الابتدائية، و34.0٪ بين طلاب المراحل الإعدادية، و43.7٪ بين طلاب المراحل الثانوية. جميع النتائج الثلاثة هي انخفاض على أساس سنوي، والنسب المئوية بين طلاب المراحل الثلاث هي الأدنى على الإطلاق.

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وتشمل العوامل التي تكمن وراء انخفاض معدل تسوس الأسنان الجهود المبذولة في المدارس الابتدائية العامة لتعليم الأطفال عن الوقاية من التسوس، انتشار المحليات الاصطناعية، والاستخدام الأكثر انتشارا لمعجون الأسنان المحتوي على الفلورايد.

كان متوسط الطول والوزن لأطفال المدارس على قدم المساواة مع مستويات العام السابق. نتائج متوسط الطول والوزن بين الأعمار مدرجة أدناه.

متوسط طول ووزن الأطفال اليابانيين

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على المسح الخاص بصحة أطفال المدارس وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية للسنة المالية 2019.

تستند دراسة وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية إلى تحليل البيانات لنتائج الفحوصات الصحية التي أجريت في جميع أنحاء البلاد في رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2019.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من A_Team/ بيكستا)