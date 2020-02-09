اليابان | استطلاع للرأي يكشف أن أكثر من 80٪ يؤيدون عقوبة الإعدام في اليابان!

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وجد استطلاع للرأي أجراه مكتب مجلس الوزراء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أن 80.8٪ من اليابانيين يشعرون أن عقوبة الإعدام ضرورية في بعض الأحيان.
في استطلاع للرأي أجري مؤخرًا حول عقوبة الإعدام، أجاب 9.0٪ من المجيبين اليابانيين بأنه يجب إلغاؤه في جميع الحالات، بينما قال 80.8٪ أنه من الضروري في بعض الحالات.
تم إجراء استطلاع الرأي من قبل مكتب مجلس الوزراء في نوفمبر / تشرين الثاني 2019، واستهدف 3000 من البالغين اليابانيين. يتم إجراء الاستطلاع كل خمس سنوات، وفي استطلاعات الرأي الأربعة منذ عام 2004، ارتفع تأييد عقوبة الإعدام باستمرار لتظل عند نسبة 80٪.
من بين الذين يرغبون في إلغاء عقوبة الإعدام (إمكانية إعطاء إجابات متعددة)، كان السبب الأكثر شيوعًا بنسبة 50.7٪، أنه إذا كان هناك خطأ في الحكم، فلا يمكن التراجع عنه.
من ناحية أخرى، فإن السبب الأكثر شيوعًا الذي قدمه أولئك الذين قالوا إن عقوبة الإعدام كانت ضرورية هو مراعاة مشاعر الضحايا بنسبة وصلت إلى 56.6%.
عندما تم سؤالهم عما إذا كان يجب الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغاؤها في حالة تطبيق نظام للحكم بالسجن مدى الحياة بدون الإفراج المشروط، أجاب 35.1٪ بأنه يجب إلغاؤها، بينما قال 52.0٪ إنها يجب أن تستمر.
وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية العالمي، فقد نفذت أحكام الإعدام وعمليات الإعدام عام 2018 في 20 دولة في عام 2018، كانت اليابان والولايات المتحدة هما الدولتان اللتان نفذتا حكم الإعدام من بين مجموعة الدول السبع الكبرى. وفي نفس العام، أُعدم 15 شخصًا في اليابان، 13 منهم من قادة جماعة أوم شينريكيو المتطرفة الذين شاركوا في الهجوم المميت بغاز السارين في طوكيو في عام 1995.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)
جريمة الجريمة القضاء
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