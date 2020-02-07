اليابان | إحصاءات: انخفاض عدد حالات الانتحار للعام العاشر على التوالي في اليابان

مجتمع 08/02/2020

انخفض عدد حالات الانتحار على مستوى البلاد في اليابان للعام العاشر على التوالي في عام 2019، وكانت المرة الأولى التي ينخفض فيها هذا العدد عن مستوى 20 ألف حالة.

كان هناك 19959 حالة انتحار في اليابان في عام 2019، أي بانخفاض قدره 4.2 ٪ على أساس سنوي حيث انخفض الإجمالي للعام العاشر على التوالي. كانت هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها الأرقام الأولية إلى أقل من 20،000 حالة انتحار منذ بدء حفظ السجلات في عام 1978. (ملاحظة، الأرقام الرسمية الصادرة في مارس/ آذار 2020 ستشمل الأشخاص الذين ثبتت أسباب موتهم لاحقًا على أنه انتحار، لذا فمن الممكن أن تكون النتيجة النهائية للعدد مرتفعة أكثر من ذلك).

وانخفض عدد حالات الانتحار بين الرجال بمقدار 353 حالة لتصل إلى 13937 حالة، كما انخفضت حالات النساء بنسبة 528 حالة لتصل إلى 6022 حالة. كما انخفض عدد حالات الانتحار لكل 100 شخص بنسبة 0.7 لتصل إلى 15.8 حالة، وهو أدنى معدل تسجله البلاد على الإطلاق. وحسب المحافظة، سجلت محافظة ياماناشي أعلى نسبة انتحار عند 22.3 حالة، وكانت محافظة كاناغاوا هي الأقل عند 11.5 حالة. كانت نسبة طوكيو هي 15.2 حالة، بينما كانت النسبة في أوساكا 13.5 حالة لكل 100 ألف شخص.

وعلى الصعيد العالمي، فإن معدل الانتحار في اليابان ليس بالأمر الجيد الذي يدعو للفخر، فوفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد سجلت أعلى معدل انتحار بين مجموعة الدول السبع الكبرى منذ عام 1998.

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في عام 2017، وضعت الحكومة مبادئها العامة لسياسة منع الانتحار. حيث تهدف تلك الاستراتيجية لخفض معدل الانتحار إلى 30٪ أو أكثر دون مستويات 2015 بحلول عام 2026، بما في ذلك من خلال مبادرات مثل تقديم خدمات استشارية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الشباب الياباني.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)