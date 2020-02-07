اليابان | أقوى جوازات السفر في 2020: جواز السفر الياباني في الصدارة عالمياً

مجتمع 08/02/2020

تصدّر جواز السفر الياباني قائمة أفضل وأقوى الجوازات في العالم لعام 2020، حسب قائمة مؤشر "هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس"، وذلك باعتبار أنّه يمكّن حامل الجواز الياباني من السفر إلى 191 دولة دون تأشيرة.

أطلق مؤشر "هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس" العالمي الذي يقيّم جوازات السفر الأكثر ملائمة للسفر حول العالم بشكل دوري، تقريره الخاص بأقوى جوازات السفر في 2020. وقد حلت اليابان في صدارة الترتيب، إذ أنها توفر الدخول إلى 191 دولة حول العالم بدون الحصول على تأشيرة أو بتأشيرة لدى الوصول.

ويحدد المؤشر السنوي قوة جوازات السفر اعتمادا على حرية المواطنين الحاملين له في السفر والتنقل بين دول العالم. وحدد المؤشر حرية التنقل والدخول بعدم اشتراط الحصول على التأشيرة بشكل مسبق، أو الحصول عليها بشكل مباشر بعد الوصول. يمكن لحاملي جوازات السفر اليابانية دخول 191 دولة بدون تأشيرة. وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية بـ 190، تليها كوريا الجنوبية وألمانيا بـ 189 دولة.

في عام 2019، جاءت كل من اليابان وسنغافورة على قمة التصنيف. ومع ذلك، في يونيو/ حزيران 2019، لم يعد حاملو جوازات السفر اليابانية بحاجة للحصول على تأشيرات للبرازيل، مما يضع اليابان في المرتبة الأولى. كان أضعف جواز سفر لدولة أفغانستان مع إمكانية دخول 26 دولة فقط بدون تأشيرة.

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ترتيب أقوى جوازات السفر

جوازات السفر التي لديها أقل عدد من الدول يمكن دخولها بدون تأشيرة

على الرغم من أن اليابان تراجعت لتحل بعد الصين عام 2010 لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، إلا أنها لا تزال قوة رئيسية وتأمل البلدان في أن الإنفاق من قبل السياح اليابانيين سيعزز اقتصاداتها. إن المجتمع الياباني المستقر ومعدل الجريمة المنخفض يعني أنه من غير المرجح أن يقيم مواطنيها بشكل غير قانوني في الدول الأجنبية، أو العمل بشكل غير قانوني أو التقدم بطلب للحصول على اللجوء.

إذن كم يسافر اليابانيون إلى العالم بجوازات سفرهم القوية؟ في نهاية عام 2018، كان هناك ما يقرب من 30 مليون جواز سفر ساري المفعول، أو واحد فقط لكل أربعة مواطنين، ما يعني أن العديد من اليابانيين لا يسافرون للخارج ولا يستمتعون بميزة إمكانية وصولهم لدول كثيرة حول العالم دون الحاجة للحصول على تأشيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان Pakutaso)