اليابان | تكاليف التعليم تتعدى 18 مليون ين حتى المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة اليابانية!

التعليم الياباني 02/02/2020

يبلغ متوسط تكلفة تعليم الطفل في المدارس الخاصة في اليابان 18.3 مليون، أي أكثر بثلاثة أضعاف تكلفة التعليم العام. في هذا الموضوع نسلط الضوء على الفروق في تكاليف التعليم العام والخاص في اليابان.

تبلغ متوسط تكاليف الدراسة لمدة 15 عامًا من التعليم الخاص في اليابان الآن 18.3 مليون ين. وهو يمثل بذلك رقما قياسيا جديدا وأكثر من ثلاثة أضعاف تكلفة المدارس العامة (5.4 مليون ين). قامت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا بحساب هذا الرقم من أجل تكاليف الدراسة من سن 3 إلى 18 عامًا بناءً على استطلاع أجري عام 2018، بما في ذلك التكاليف مثل الرسوم الدراسية، الغداء المدرسي، التنقل، الأنشطة اللامنهجية، والدروس الخاصة يطلق عليها باللغة اليابانية juku 塾 (هي مدارس خاصة توجد في جميع أنحاء البلاد لتحقيق عدة أغراض منها: إعطاء دروس خاصة، التقوية، رفع المستوى، علاج نقاط الضعف، التمهيد والإعداد بالمعلومات، وغالبية هذه المدارس تعمل بعد نهاية اليوم الدراسي أو في العطلات الأسبوعية)

الدراسة الاستقصائية، التي أجريت كل سنتين منذ عام 1994، تلقت هذه المرة ردود صحيحة من 2448 من الآباء والأمهات للأطفال في 1140 رياض الأطفال والمدارس في جميع أنحاء البلاد حول الإنفاق التعليمي على كل طفل.

يوضح الجدول التالي إجمالي تكاليف الدراسة ونفقات التعليم المدرسي ونفقات مدرسة cram حسب نوع المدرسة. تشمل النفقات التعليمية المدرسية الرسوم الدراسية، رسوم عضوية رابطة أولياء الأمور والمعلمين، رسوم الكتب المدرسية، الرحلات المدرسية، تكاليف الزي المدرسي، تكاليف التنقل ومعظم النفقات الأخرى، باستثناء رسوم الغداء المدرسي.

تكاليف الدراسة السنوية حسب نوع المدرسة (ين)

كانت هناك فجوة كبيرة بشكل خاص بين نفقات التعليم العام والخاص في المرحلة الابتدائية، حتى أكثر من الدراسة الاستقصائية الأخيرة في عام 2016، حيث كانت تكلفة التعليم العام 322.1010 بينما تكلفة التعليم الخاص 1.528.237 في السنة.

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في عام 2018، بلغ متوسط الرسوم الدراسية للمرحلة الابتدائية الخاصة 485.337 ين، وكانت الرسوم الأولية والمدفوعات الأخرى 231.425 ين. بلغ متوسط الرسوم الدراسية للمدارس الإعدادية الخاصة في المتوسط 428.574 ين، في حين كانت الرسوم الأولية والمدفوعات الأخرى 305.130 ين.

كانت تكاليف التعليم والدروس الخاصة للأطفال في رياض الأطفال الخاصة، وكذلك المدارس الابتدائية والإعدادية، في أعلى مستوياتها على الإطلاق.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان SoutaBank/ بيكستا)