اليابان | عدد الزوار الأجانب لليابان يحطم الأرقام القياسية

سياحة وسفر 01/02/2020

سجلت اليابان رقماً قياسياً جديداً للزوار الأجانب في عام 2019، ولكن أعداد السياح الكوريين الجنوبيين انخفضت منذ الصيف الماضي، مما ألقي بظلاله على هدف الحكومة اليابانية البالغ 40 مليون زائر في عام 2020.

أعلنت وكالة السياحة اليابانية أن 31.9 مليون زائر أجنبي جاءوا إلى اليابان في عام 2019، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا للعام السابع على التوالي بزيادة قدرها 2.2٪ عن عام 2018. ومع ذلك، تسببت العلاقات المتوترة بين اليابان وكوريا الجنوبية في انخفاض حاد في أعداد الزوار على عكس النمو الذي بلغ 8.7٪ في عام 2018. يبدو أن هدف الحكومة اليابانية المتمثل في تحقيق عدد زوار يبلغ 40 مليون زائر أجنبي في عام 2020 أصبح بعيد المنال إلى حد بعيد.

ارتفعت أعداد الزائرين على أساس سنوي حتى يوليو/ تموز 2019، ولكن مع انخفاض عدد السياح الكوريين الجنوبيين منذ أغسطس/ آب، انخفض العدد الإجمالي خلال الفترة المتبقية من العام. في الوقت الذي زادت فيه الأعداد خلال بطولة كأس العالم للرغبي التي استضافتها البلاد من سبتمبر/ أيلول وحتى أكتوبر/ تشرين الأول، لكن واجهت اليابان إعصار هاغيبيس الضخم، أكبر عاصفة تضرب البلاد منذ عقود، مما عاد بالسلب على قطاع السياحة رغم التأثير الإيجابي للبطولة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

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في عام 2019، كان هناك 5.6 مليون زائر من كوريا الجنوبية لليابان، أي أقل بنسبة 25.9٪ من الذروة حين وصل عدد الزوار الكوريين الجنوبيين إلى 7.5 مليون في عام 2018، عندما كانوا يشكلون ربع المجموع الكلي. واصلت أعداد الزوار إلى اليابان من الدول الأخرى في الزيادة، حيث ارتفع عدد السياح من الصين بنسبة 14.5٪ في عام 2018 ليصل إلى 9.6 مليون، ومن المحتمل أن يتجاوز 10 ملايين زائر.

من المتوقع أن تجتذب أولمبياد طوكيو 2020 السياح إلى اليابان من يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن بعض الزوار المحتملين قد يختارون عدم السفر لليابان بسبب المخاوف من تكاليف الإقامة المتضخمة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من جيجي برس)